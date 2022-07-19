https://ria.ru/20220719/sammit-1803186470.html

Саммит Россия – Турция – Иран по Сирии

Саммит Россия – Турция – Иран по Сирии - РИА Новости, 19.07.2022

Саммит Россия – Турция – Иран по Сирии

Саммит Россия - Турция - Иран – трехсторонняя встреча на высшем уровне по сирийскому урегулированию. В таком формате лидеры России, Турции и Ирана впервые... РИА Новости, 19.07.2022

2022-07-19T04:41

2022-07-19T04:41

2022-07-19T04:41

справки

владимир путин

иран

россия

сирия

хасан роухани

реджеп тайип эрдоган

исламское государство

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Саммит Россия - Турция - Иран – трехсторонняя встреча на высшем уровне по сирийскому урегулированию. В таком формате лидеры России, Турции и Ирана впервые встретились 22 ноября 2017 года в Сочи.Встрече предшествовала серьезная подготовка. 1 ноября президент России побывал с визитом в Иране, где встречался с президентом Ирана (2013-2021) Хасаном Роухани. Иранский президент тогда отметил, что наши страны играют важную роль в заключении мира и стабильности в регионе и благодаря сотрудничеству стал возможным разгром ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ). Тогда же Роухани выразил надежду на то, что именно развитие трехстороннего сотрудничества в формате Россия – Иран – Турция поможет установить в Сирии мир и стабилизировать обстановку. 13 ноября в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, 20 ноября Владимир Путин принял президента Сирии Башара Асада.Также президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и лидерами стран Ближнего Востока, в том числе с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.Подготовительные встречи также провели министры иностранных дел трех стран и начальники генеральных штабов.Трехсторонняя встреча лидеров России, Турции и Ирана 22 ноября в Сочи продолжалась два часа. На переговорах также присутствовали главы МИД и Минобороны трех стран.Президенты Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита приняли итоговое заявление, в котором "выразили поддержку широкому межсирийскому диалогу с участием представителей всех сегментов сирийского общества".Лидеры, призвали представителей правительства Сирии и оппозиции, приверженных суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и нефракционному характеру сирийского государства, принять конструктивное участие в Конгрессе национального диалога Сирии.Лидеры России, Ирана и Турции подтвердили важность сохранения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии. Определять же судьбу страны, по словам президента РФ Владимира Путина, должны сирийцы – как сторонники действующей власти, так и оппозиции.Лидеры также договорились, что будут наращивать сотрудничество для окончательного разгрома террористических организаций ИГ*, "Джебхат ан-Нусры"* (обе запрещены в РФ) и других экстремистских группировок. При этом они призвали международное сообщество поддержать процесс деэскалации и стабилизации в Сирии.Россия, Турция и Иран также заявили о том, что продолжат принимать скоординированные усилия для обеспечения снижения насилия в Сирии.Как отмечается в документе, президенты подчеркнули, что создание в рамках астанинского процесса зон деэскалации в Сирии оказалось весьма эффективным и значительно помогло снизить уровень насилия, облегчить гуманитарные страдания, остановить поток беженцев и начать работу над созданием условий для безопасного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц.Кроме того, стороны подчеркнули, что астанинский формат и его достижения стали эффективным инструментом содействия миру и стабильности в Сирии.На встрече с лидерами Ирана и Турции Владимир Путин предложил разработать комплексную программу возрождения Сирии. Он объяснил инициативу "колоссальным масштабом разрушений" в республике.Кроме того, лидеры трех стран договорились сделать все, чтобы увеличить в разы объемы гуманитарной помощи для Сирии и привлечь к этой работе другие государства и международные организации.По итогам саммита президенты РФ, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани приняли решение при необходимости встретиться вновь для обсуждения сирийской проблематики.Вторая трехсторонняя встреча глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию прошла в Анкаре (Турция) 4 апреля 2018 года.По итогам переговоров президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление.В частности, в нем говорится, что Россия, Иран и Турция убеждены, что не существует военного решения конфликта в Сирии, его можно решить только путем политического процесса. Президенты трех стран призвали международное сообщество увеличить гуманитарную помощь Сирии, а также содействовать разминированию и восстановлению основных объектов инфраструктуры и сохранению исторического наследия.Лидеры трех стран подчеркнули, что готовы оказать помощь ООН для запуска работы конституционной комиссии САР в ближайшее время, а также важность отделения террористических группировок в Сирии от вооруженной оппозиции, соблюдающей перемирие, и выразили готовность продолжить сотрудничество для полной ликвидации террористов в Сирии.По итогам саммита президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, Турция и Иран видят своей общей стратегической целью разгром террористов в Сирии, которые не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию. При этом Путин подчеркнул, что политизация гуманитарной проблематики в Сирии недопустима.Третья трехсторонняя встреча глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию прошла 7 сентября 2018 года в Тегеране (Иран). Основными темами обсуждения лидеров России, Турции и Ирана стали ситуация в сирийской провинции Идлиб и процесс урегулирования кризиса в арабской республике. По итогам саммита президенты приняли Тегеранскую декларацию, поспорив о том, нужно ли включать в нее пункт об объявлении перемирия в Идлибе. В итоге лидеры ограничились более обтекаемыми формулировками.Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани призвали боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии к перемирию, подчеркнув, что решение проблемы с террористами в этом районе – ключ к установлению мира в стране.Президент России Владимир Путин по итогам саммита заявил, что стороны исходят из того, что призыв о перемирии в идлибской зоне будет услышан.В итоговой декларации лидеры России, Турции и Ирана подтвердили свою решимость продолжить взаимодействие для окончательного уничтожения боевиков террористических группировок "Исламское государство"*, "Джебхат ан-Нусры"* и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой"* или ИГ*. Стороны также условились наращивать координацию по гуманитарной линии Сирии.Четвертая трехсторонняя встреча глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию состоялась 14 февраля 2019 года в Сочи.На пресс-конференции по итогам переговоров президент России Владимир Путин подчеркнул, что они были "обстоятельные" и прошли "в конструктивном и деловом ключе". По итогам саммита Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление. Президенты отвергли все попытки "создать новые реалии "на земле" под предлогом борьбы с терроризмом".Стороны также отметили в этой связи, что решение руководства США о выводе своих сил из Сирии в случае его выполнения станет шагом, который будет способствовать укреплению стабильности и безопасности в стране.Лидеры России, Турции и Ирана подтвердили решимость содействовать скорейшему запуску конституционного комитета Сирии, включая согласование его состава и определение рекомендаций по правилам процедуры.Лидеры трех государств отметили важность продолжения взаимодействия и координации сирийскими сторонами со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Также была подчеркнута важность создания условий для безопасного и добровольного возвращения беженцев в места их проживания в Сирии. Главы государств также обсудили, помимо сирийской проблематики, последние события в мире, взаимодействие в различных областях и условились наращивать совместное торгово-экономическое сотрудничество.Путин и Эрдоган выразили соболезнования семьям жертв теракта в Иране (13 февраля 2019 года) и поддержку народу и правительству республики, осудив атаку террористов.Пятая трехсторонняя встреча лидеров России, Турции и Ирана состоялась 16 сентября 2019 года в Анкаре. Главы государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию обсудили вопросы, связанные с продвижением политического процесса, который проводится сирийцами при содействии ООН, завершение процесса формирования и начало работы Конституционного комитета Сирии, гуманитарную ситуацию, оказание помощи беженцам и восстановление инфраструктуры страны. По итогам переговоров было принято совместное заявление, в котором Россия, Турция и Иран отвергли все попытки создать новые реалии "на земле" под предлогом борьбы с терроризмом, включая незаконные инициативы по самоуправлению, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии.Кроме того, как отмечалось в заявлении, лидеры стран подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех соглашений по Идлибу, а также выразили озабоченность в связи с риском дальнейшего ухудшения гуманитарного положения внутри и вокруг зоны в результате продолжения эскалации и согласились предпринять конкретные меры по снижению числа нарушений. Россия, Турция и Иран также заявили, что считают израильские военные атаки в Сирии дестабилизирующими и ведущими к напряжению в регионе.Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Хасан Роухани в этой связи подтвердили необходимость "уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан, прежде всего резолюции 497 СБ ООН", и осудили решение администрации США по оккупированным сирийским Голанам, которое, по мнению глав РФ, Ирана и Турции является грубым нарушением международного права и создает угрозу региональным миру и безопасности. Лидеры подчеркнули необходимость содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их проживания в Сирии, обеспечению их права на возвращение и права на поддержку. В этой связи они призвали международное сообщество оказать соответствующую поддержку расселению беженцев и их возвращению к нормальной жизни, а также подтвердили готовность продолжать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая Управление Верховного Комиссара по делам беженцев и другие специализированные международные организации.Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Хасан Роухани помимо сирийской проблематики обсудили также последние региональные и международные события, а также их взаимодействие в различных областях, подтвердили свое решение наращивать совместное торгово-экономическое сотрудничество.1 июля 2020 года трехсторонняя встреча лидеров России, Турции и Ирана прошла в режиме видеоконференции. По итогам саммита Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Хасан Роухани подтвердили приверженность территориальной целостности Сирии, выразили неприятие незаконного захвата нефтяных доходов в стране, подтвердили решимость сотрудничать в интересах ликвидации террористов и договорились нарастить координацию по решению сирийского конфликта. Также стороны призвали международное сообщество увеличить оказываемую помощь всем сирийцам без дискриминации. Россия, Турция и Иран также подтвердили свое решение укрепить трехстороннюю координацию в различных сферах с целью продвижения совместного экономического сотрудничества. *Террористическая организация, запрещенная в РоссииМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, владимир путин, иран, россия, сирия, хасан роухани, реджеп тайип эрдоган, исламское государство, оон