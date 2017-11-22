В Сочи завершились переговоры лидеров России, Ирана и Турции

Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017

СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Завершились трехсторонние переговоры лидеров России, Ирана и Турции — Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана — по вопросу сирийского урегулирования.

В начале встречи Путин, в частности, отметил особую роль президентов Турции и Ирана в астанинском процессе по Сирии: "без этого не было бы прекращения боевых действий". Также Путин заявил о том, что, благодаря усилиям России, Ирана и Турции, удалось предотвратить распад Сирии, не допустить ее захвата международными террористами, избежать гуманитарной катастрофы. Проходящая в Сочи трехсторонняя встреча, по словам российского президента, призвана закрепить и развить позитивные изменения в Сирии.

Переговоры продолжались два часа, в ближайшее время лидеры выступят с заявлением для прессы.