Россия, Иран и Турция договорились сотрудничать в борьбе с терроризмом

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017

СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Россия, Иран и Турция договорились наращивать сотрудничество по борьбе с террором, в том числе для окончательного уничтожения группировок "Исламское государство"* и "Джебхат-ан-Нусра"*, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров лидеров трех стран.

"По нашему общему мнению, успехи на поле боя, приближающие освобождение от боевиков на всей территории Сирии, открывают и качественно новый этап в урегулировании кризиса в целом, имею в виду реальную перспективу достижения долгосрочной, всеобъемлющей нормализации в Сирии, политического обустройства в постконфликтный период. Именно на это ориентировано согласованное по итогам наших переговоров совместное заявление", — сказал он.

Он выразил надежду, что достигнутые договоренности помогут ускорить процесс мирного урегулирования в Сирии, снизят риски новых конфликтов и, как следствие окажут самое позитивное воздействие в целом на обстановку на Ближнем Востоке.

Российский президент подчеркнул, что участники встречи подтвердили важность сохранения суверенитета Сирии, ее единства и территориальной целостности. Определять же судьбу страны, по словам Путина, должны сирийцы, как сторонники действующей власти, так и оппозиции.

Как страны-гаранты, Россия, Иран и Турция продолжают работать над укреплением режима прекращения огня и повышением доверия между сторонами конфликта. Российский президент отметил, что Роухани и Эрдоган поддержали инициативу о созыве общесирийского форума-конгресса национального диалога.

"Условились провести это важнейшее мероприятие на должном уровне, обеспечить участие в нем представителей широких слоев сирийского общества", — добавил Путин.

Кроме того, лидеры трех стран договорились сделать все, чтобы увеличить в разы объемы гуманитарной помощи для Сирии и привлечь к этой работе другие государства и международные организации.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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