Россия, Иран и Турция договорились сотрудничать в борьбе с терроризмом

СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Россия, Иран и Турция договорились наращивать сотрудничество по борьбе с террором, в том числе для окончательного уничтожения группировок "Исламское государство"* и "Джебхат-ан-Нусра"*, заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров лидеров трех стран.
Он выразил надежду, что достигнутые договоренности помогут ускорить процесс мирного урегулирования в Сирии, снизят риски новых конфликтов и, как следствие окажут самое позитивное воздействие в целом на обстановку на Ближнем Востоке.
Российский президент подчеркнул, что участники встречи подтвердили важность сохранения суверенитета Сирии, ее единства и территориальной целостности. Определять же судьбу страны, по словам Путина, должны сирийцы, как сторонники действующей власти, так и оппозиции.
"Условились провести это важнейшее мероприятие на должном уровне, обеспечить участие в нем представителей широких слоев сирийского общества", — добавил Путин.
Кроме того, лидеры трех стран договорились сделать все, чтобы увеличить в разы объемы гуманитарной помощи для Сирии и привлечь к этой работе другие государства и международные организации.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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