Политизация гуманитарной проблемы в Сирии недопустима, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Рухани в Анкаре. 4 апреля 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Рухани в Анкаре. 4 апреля 2018

АНКАРА, 4 апр — РИА Новости. Политизация гуманитарной проблематики в Сирии недопустима, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Важное место в нашей дискуссии заняла гуманитарная проблематика. Была констатирована недопустимость политизации этой темы, необходимость четкого выполнения резолюции 2401 Совбеза ООН, которая направлена на облегчение страданий мирного населения на всей территории Сирии", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита с участием его турецкого и иранского коллег Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани.

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