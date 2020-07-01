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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Зариф оценил итоги саммита глав России, Ирана и Турции
Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что онлайн-встреча президентов Ирана, Турции и России в рамках "астанинского формата" прошла конструктивно, и... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T16:36
война в сирии
россия
война в сирии
мохаммад джавад зариф
владимир путин
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реджеп тайип эрдоган
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, война в сирии, мохаммад джавад зариф, владимир путин, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, иран, в мире

Зариф оценил итоги саммита глав России, Ирана и Турции

16:36 01.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что онлайн-встреча президентов Ирана, Турции и России в рамках "астанинского формата" прошла конструктивно, и "мир в Сирии будет достигнут".
"Только что завершился очень конструктивный (виртуальный) саммит в рамках "астанинского процесса", организованный президентом (Ирана – ред.) Хасаном Роухани. Стороны договорились продолжать сотрудничество трех стран-гарантов с упором на снижение напряженности, политический процесс и оказание гуманитарной помощи. Мир в Сирии будет достигнут", - написал Зариф в своем Twitter-аккаунте.
В среду лидеры России, Турции и Ирана Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Хасан Роухани провели встречу в формате видеоконференции, на которой обсудили положение дел в Сирии. По итогам саммита президенты трех стран подтвердили приверженность территориальной целостности Сирии, выразили неприятие незаконного захвата нефтяных доходов в стране, подтвердили решимость сотрудничать в интересах ликвидации террористов и договорились нарастить координацию по решению сирийского конфликта. Также стороны призвали международное сообщество увеличить оказываемую помощь всем сирийцам без дискриминации.
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Соединенные Штаты иногда контактируют с Россией по вопросу урегулирования в Сирии, но не считают эффективным "астанинский формат".
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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Война в СирииРоссияВойна в СирииМохаммад Джавад ЗарифВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганИранВ мире
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