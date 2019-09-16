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РИА Новости
Война в Сирии

Россия, Турция и Иран считают израильские атаки в Сирии дестабилизирующими

21:51 16.09.2019 (обновлено: 22:09 16.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия, Турция и Иран считают израильские военные атаки в Сирии дестабилизирующими и ведущими к напряжению в регионе, говорится в совместном заявлении президентов трех стран по итогам саммита в Анкаре.
"(Президенты) считают израильские военные атаки в Сирии дестабилизирующими, нарушающими суверенитет и территориальную целостность страны, а также ведущими к росту напряженности в регионе", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
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Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Хасан Роухани в этой связи подтвердили необходимость "уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан, прежде всего резолюции 497 СБ ООН", и осудили решение администрации США по оккупированным сирийским Голанам, которое, по мнению глав РФ, Ирана и Турции является грубым нарушением международного права и создает угрозу региональным миру и безопасности.
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Война в СирииВойна в СирииХасан РоуханиВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияИранВ мире
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