Россия, Турция и Иран считают израильские атаки в Сирии дестабилизирующими

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия, Турция и Иран считают израильские военные атаки в Сирии дестабилизирующими и ведущими к напряжению в регионе, говорится в совместном заявлении президентов трех стран по итогам саммита в Анкаре.

Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Хасан Роухани в этой связи подтвердили необходимость "уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан, прежде всего резолюции 497 СБ ООН", и осудили решение администрации США по оккупированным сирийским Голанам, которое, по мнению глав РФ, Ирана и Турции является грубым нарушением международного права и создает угрозу региональным миру и безопасности.