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Мнение об итогах встречи лидеров РФ, Ирана и Турции: это символичный момент

20:1822.11.2017
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© Фото : Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкВладимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017
© Фото : Пресс-служба Президента РФ
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В Сочи состоялась трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции по вопросу сирийского урегулирования. Политолог Сергей Серегичев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что на встрече была обозначена прочная основа для примирения в Сирии.

Лидеры России, Ирана и Турции на встрече в Сочи подтвердили важность сохранения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Договорились и впредь прилагать самые активные усилия для решения главной задачи – установления мира и стабильности в этой стране, сохранения ее суверенитета, единства и территориальной целостности", – сказал Путин по итогам трехсторонней встречи с президентами Ирана и Турции Хасаном Роухани и Тайипом Эрдоганом.  

Президент РФ Владимир Путин после встречи с президентом Сирии Башаром Асадом
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Масштабные боевые действия против террористических бандформирований в Сирии завершаются. Отмечу, что благодаря усилиям России, Ирана и Турции удалось предотвратить распад Сирии, не допустить ее захвата международными террористами, избежать гуманитарной катастрофы", – заявил президент России.

На встрече с лидерами Ирана и Турции Владимир Путин предложил разработать комплексную программу возрождения Сирии. Он объяснил инициативу "колоссальным масштабом разрушений" в республике. 

"По боевикам в Сирии нанесен решающий удар и появился реальный шанс положить конец многолетней гражданской войне", – подчеркнул он.

Российский лидер убежден, что успех преобразований будет зависеть и от решения социально-экономических проблем в Сирии, восстановления промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, систем здравоохранения и образования. Не менее важное значение имеет гуманитарный аспект, включая адресную помощь населению, разминирование освобожденных территорий, содействие в возвращении беженцев.

Доцент Российского государственного гуманитарного университета, политолог Сергей Серегичев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что   сочинская встреча лидеров России, Ирана и Турции обозначила переломный момент в урегулировании сирийского кризиса.  

"Это символичный момент. Да, мы продолжаем проводить локальные операции, помогаем, безусловно, сирийской армии и спецслужбам. Но главный наш акцент смещается с военной поддержки на социально-экономическую, и это очень важно", – считает Сергей Серегичев. 

Он предположил, что восстанавливать разорванные многолетней гражданской войной социально-экономические связи будет непросто. 

"Огромное количество вопросов возникает сразу же. Но если начать их последовательно решать, то мы получим прочную основу для примирения в Сирии. Потому что как только у людей появится работа, твердый заработок, будут восстановлены или построены заново больницы, школы, дороги, мосты и вся сопутствующая социально-экономическая инфраструктура, это совершенно изменит всю ситуацию. Людям будет, что терять, они не будут поддерживать радикалов, выступающих против власти, которая строит школы и больницы, создает рабочие места. Это нужно для того, чтобы сохранить Сирию как государство и как страну", – отметил Сергей Серегичев. 

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