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Война в Сирии
Война в Сирии

Россия, Иран и Турция обсудили сирийское урегулирование

Сюжет:
Главное за 22 ноября 2017 года (12)
21:2222.11.2017
(обновлено: 22:15 22.11.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 22 ноября 2017Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 22 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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СОЧИ, 22 ноя – РИА Новости. Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани на саммите в Сочи высказались в поддержку российской инициативы о проведении Конгресса национального диалога Сирии, выступили за сохранение суверенитета и территориальной целостности Сирии и договорились о дальнейшем взаимодействии по борьбе с терроризмом.

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017
© Фото : Пресс-служба Президента РФ
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Россия, Иран и Турция договорились сотрудничать в борьбе с терроризмом
Провести Конгресс национального диалога Сирии в Сочи ранее предложил российский лидер. На встрече планируют создать конституционную комиссию. Для участия в этом мероприятии пригласили представителей всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти страны, внутреннюю и внешнюю оппозицию, а также в качестве наблюдателей представителей ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

Конкретные сроки проведения Конгресса на сегодняшнем саммите не определили. О датах и окончательном его составе предстоит договориться представителям внешнеполитических ведомств, министерств обороны и спецслужб государств.

"Конгресс рассмотрит ключевые вопросы общенациональной повестки для Сирии, прежде всего связанной с разработкой параметров будущего государственного устройства, принятия новой конституции, проведения на ее основе выборов под надзором ООН", — подчеркнул Путин.

Роухани подтвердил, что остальные участники саммита согласны с инициативой российского президента.

Два года операции российских ВКС в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Два года операции российских ВКС в Сирии

За межсирийский диалог

Вид Дейр-эз-Зора во время операции сирийской армии против террористов
© AFP 2017 / Stringer
Переговоры лидеров России, Турции и Ирана в Сочи: войне в Сирии – конец?
В итоговом заявлении Путин, Эрдоган и Роухани "выразили поддержку широкому межсирийскому диалогу с участием представителей всех сегментов сирийского общества".

Лидеры, призвали представителей правительства Сирии и оппозиции, приверженных суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и нефракционному характеру сирийского государства, принять конструктивное участие в Конгрессе.

Как подчеркнул Эрдоган, России, Турции и Ирану необходимо оказать поддержку масштабному и свободному политическому процессу в стране.

Как полагает доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко, в условиях, когда Иран и Турция по-разному смотрят на будущее политической власти в Сирии, общее заявление о "необходимости прозрачного политического процесса под руководством сирийского народа" становится универсальной формулировкой.

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Иран, Турция и РФ выступили за проведение Конгресса нацдиалога Сирии в Сочи
"Между Турцией и Ираном достаточно глубокие противоречия относительно перспектив сирийского урегулирования. Турция исходит из необходимости свержения режима Башара Асада, а Иран – из необходимости сохранения", — пояснил эксперт.

"Результатом этого призыва должен стать Конгресс национального диалога Сирии", — добавил востоковед.

На совместной пресс-конференции Путин отметил, что рассказал турецкому и иранскому коллегам о недавних переговорах с президентом Сирии Башаром Асадом, а также о его готовности провести конституционную реформу и "свободные, подконтрольные ООН выборы".

Путин подчеркнул, что участники сегодняшнего саммита наметили первоочередные шаги по запуску инклюзивного диалога в Сирии. В то же время, как заверил российский президент, он, Эрдоган и Роухани договорились и впредь прилагать самые активные усилия для сохранения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

До полного разгрома ИГ*

Президент РФ Владимир Путин перед началом встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. 22 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин: договоренности с Ираном и Турцией ускорят урегулирование в Сирии
Лидеры также договорились, что будут наращивать сотрудничество для окончательного разгрома ИГ*, "Джебхат ан-Нусры*" и других экстремистских группировок. При этом они призвали международное сообщество поддержать процесс деэскалации и стабилизации в Сирии.

"Мы едины в том, чтобы продвигать взаимодействие трех государств в астанинском формате, который уже доказал свою эффективность, способствовал существенному снижению уровня насилия в Сирии, в создании условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц", — сказал Путин.

Как отметил турецкий президент, президенты предложили принять меры по укреплению доверия. По мнению Эрдогана, для этого необходимо открыть беспрепятственный и бесперебойный доступ гуманитарной помощи людям в Сирии. В это связи Путин заявил, что необходимо в разы нарастить объемы гуманитарной помощи населению, полностью разминировать территорию Сирии и сохранить историческое и культурное наследие этой страны.

Эрдоган особо подчеркнул, что Турции, России и Ирану нужно развивать отношения во всех сферах.

Лидеры также договорились при необходимости встретиться вновь для обсуждения сирийского конфликта.

*Запрещенные в России террористические организации

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Зоны деэскалации конфликта в Сирии
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Зоны деэскалации конфликта в Сирии
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