Путин, Эрдоган и Роухани готовы вновь встретиться для обсуждения Сирии

СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Президенты РФ, Турции и Ирана Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Хасан Роухани приняли решение при необходимости встретиться вновь для обсуждения сирийской проблематики, говорится в совместном заявлении, принятом лидерами по итогам переговоров.
В среду в Сочи президенты РФ, Турции и Ирана провели двухчасовые переговоры.
"Президенты приняли решение при необходимости встретиться вновь", — отмечается в документе.
Эрдоган и Роухани выразили искреннюю признательность Путину за организацию трехстороннего саммита в Сочи.