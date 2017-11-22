Путин, Эрдоган и Роухани готовы вновь встретиться для обсуждения Сирии

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017

СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Президенты РФ, Турции и Ирана Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Хасан Роухани приняли решение при необходимости встретиться вновь для обсуждения сирийской проблематики, говорится в совместном заявлении, принятом лидерами по итогам переговоров.

В среду в Сочи президенты РФ, Турции и Ирана провели двухчасовые переговоры.

"Президенты приняли решение при необходимости встретиться вновь", — отмечается в документе.

Эрдоган и Роухани выразили искреннюю признательность Путину за организацию трехстороннего саммита в Сочи.