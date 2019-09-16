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РИА Новости
Война в Сирии

Россия, Турция и Иран выразили готовность противостоять сепаратизму в Сирии

22:25 16.09.2019
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© Фото : Presidency of The Republic of Turkey Directorate of Communications Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани во время встречи в Анкаре
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани во время встречи в Анкаре
© Фото : Presidency of The Republic of Turkey Directorate of Communications
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани во время встречи в Анкаре
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия, Турция и Иран отвергают все попытки создать новые реалии "на земле" под предлогом борьбы с терроризмом, включая незаконные инициативы по самоуправлению, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, говорится в совместном заявлении лидеров стран по итогам переговоров в Анкаре.
"(Стороны) обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, подчеркнули, что достижение стабильности и безопасности в этом районе возможно только на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны и согласились с этой целью координировать свои усилия. Отвергли в этой связи все попытки создать новые реалии "на земле" под предлогом борьбы с терроризмом, включая незаконные инициативы по самоуправлению, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
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Кроме того, как отмечается в заявлении, лидеры стран подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех соглашений по Идлибу, а также выразили озабоченность в связи с риском дальнейшего ухудшения гуманитарного положения внутри и вокруг зоны в результате продолжения эскалации и согласились предпринять конкретные меры по снижению числа нарушений.
"Высказали серьезную обеспокоенность в связи с наращиванием присутствия террористической организации "Хейат Тахрир аш-Шам*" в зоне и подтвердили решимость продолжать сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ*, "Джабхат ан-Нусры*" и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой*" или ИГИЛ*, и прочих террористических групп, которых признал таковыми Совет Безопасности ООН", - отмечается в тексте.
* запрещенная в России террористическая организация.
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