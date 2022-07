https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800895487.html

Биография Бориса Джонсона

Биография Бориса Джонсона - РИА Новости, 07.07.2022

Биография Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Boris Johnson), полное имя Александр Борис де Пфеффель-Джонсон (Alexander Boris de Pfeffel Johnson), родился 19... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:09

2022-07-07T15:09

2022-07-07T15:10

справки

борис джонсон

нью-йорк (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800897009_67:0:1664:898_1920x0_80_0_0_2bfc08cc965e13864b7909131e7c5bb9.jpg

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Boris Johnson), полное имя Александр Борис де Пфеффель-Джонсон (Alexander Boris de Pfeffel Johnson), родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке (США). Его отец – бывший депутат Европарламента и писатель Стэнли Джонсон. Борис Джонсон окончил Итонский колледж, Баллиол-колледж Оксфордского университета.Непродолжительное время работал консультантом по вопросам управления. С 1987 года был репортером в ежедневной газете The Times в Великобритании. В 1989-1994 годах работал корреспондентом, в 1994-1999 годах – помощником редактора британской газеты The Daily Telegraph. Параллельно в 1994 году Джонсон стал политическим обозревателем журнала The Spectator, а в 1999-2005 годах занимал пост редактора в этом журнале. В 1998 году был одним из ведущих программы Have I Got News for You на телеканале BBC. В 1997 году впервые баллотировался в парламент от Консервативной партии, но проиграл выборы. В 2001-2008 годах – депутат британского парламента от округа Хенли-на-Темзе (Henley-on-Thames). С октября 2003 года по ноябрь 2004 года был заместителем председателя Консервативной партии Великобритании. С апреля по ноябрь 2004 года занимал пост министра культуры "теневого кабинета" британского парламента. С декабря 2005 года по июль 2007 года был "теневым" министром высшего образования. С мая 2008 года занимал пост мэра Лондона. В 2012 году Борис Джонсон был переизбран на эту должность, которую занимал до 2016 года. В качестве приоритетных направлений на посту мэра выделил борьбу с преступностью и решение транспортных проблем, в том числе через популяризацию велопроката. Важным достижением Джонсона на посту мэра стало успешное проведение в городе летних Олимпийских игр (2012). В мае 2015 года Борис Джонсон был избран депутатом Консервативной партии от столичного округа Аксбридж и Райслип. 13 июля 2016 года Джонсон был назначен министром иностранных дел Великобритании. Джонсон неоднократно делал резкие антироссийские заявления и предпринимал антироссийские действия, особенно в связи с "делом Скрипалей". 9 июля 2018 года Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД. Его увольнение было связано с разногласиями в правительстве относительно подхода к Brexit.В 2018 году вернулся в журналистику, начал вести рубрику в газете Daily Telegraph. После того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (13 июля 2016 – 24 июля 2019), не сумев добиться одобрения парламентом соглашения с ЕС относительно условий выхода Великобритании из объединения, ушла с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра, Джонсон стал ее преемником на обеих должностях (23 и 24 июля 2019 года соответственно). Борис Джонсон заявлял, что выведет страну из ЕС 31 октября 2019 года с соглашением или без. Однако голосование по сделке в Соединенном Королевстве не принесло положительных результатов и 20 октября стало известно, что Джонсон попросил Евросоюз отложить Brexit до конца дня 31 января 2020 года. 12 декабря в Великобритании на фоне политического кризиса из-за предстоящего выхода страны из ЕС прошли досрочные парламентские выборы, на которых британские консерваторы во главе с Джонсоном одержали самую убедительную победу на выборах с 1987 года: они получили 365 мест в парламенте.После этого соглашение с ЕС об условиях выхода беспрепятственно прошло все этапы одобрения и вступило в силу. 31 января 2020 года в 23:00, спустя три с половиной года после референдума, Великобритания вышла из Европейского союза. В 2020 году с началом пандемии COVID-19 к Джонсону не сразу пришло осознание серьезности ситуации: кабинет министров с введением карантина опоздал, что стоило жизни тысячам британцев. При этом в кабинете министров процветало кумовство: многомиллионные контракты на приобретение средств индивидуальной защиты и тестов раздавались по знакомым и друзьям. Позже правительство преуспело в закупке вакцин. Однако в конце 2021 года скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года – накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией. В мае 2022 года Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Он сумел удержаться на своем посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против. Очередной скандал разгорелся, когда бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно". Тем не менее, в связи со скандалом последовала череда отставок из-за недоверия премьеру. Менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Многие их них призвали Джонсона уйти в отставку. 7 июля СМИ сообщили, что Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Борис Джонсон – автор сборника эссе Lend Me Your Ears (2003), романа Seventy-two Virgins (2004), исторического обзора о Римской империи DreamofRome(2006), книги TheChurchillFactor: HowOneManMadeHistory(2014) и др.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, борис джонсон, нью-йорк (город)