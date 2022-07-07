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Биография Бориса Джонсона - РИА Новости, 07.07.2022
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Биография Бориса Джонсона
Биография Бориса Джонсона - РИА Новости, 07.07.2022
Биография Бориса Джонсона
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Boris Johnson), полное имя Александр Борис де Пфеффель-Джонсон (Alexander Boris de Pfeffel Johnson), родился 19... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T15:09
2022-07-07T15:10
справки
борис джонсон
нью-йорк (город)
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Boris Johnson), полное имя Александр Борис де Пфеффель-Джонсон (Alexander Boris de Pfeffel Johnson), родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке (США). Его отец – бывший депутат Европарламента и писатель Стэнли Джонсон. Борис Джонсон окончил Итонский колледж, Баллиол-колледж Оксфордского университета.Непродолжительное время работал консультантом по вопросам управления. С 1987 года был репортером в ежедневной газете The Times в Великобритании. В 1989-1994 годах работал корреспондентом, в 1994-1999 годах – помощником редактора британской газеты The Daily Telegraph. Параллельно в 1994 году Джонсон стал политическим обозревателем журнала The Spectator, а в 1999-2005 годах занимал пост редактора в этом журнале. В 1998 году был одним из ведущих программы Have I Got News for You на телеканале BBC. В 1997 году впервые баллотировался в парламент от Консервативной партии, но проиграл выборы. В 2001-2008 годах – депутат британского парламента от округа Хенли-на-Темзе (Henley-on-Thames). С октября 2003 года по ноябрь 2004 года был заместителем председателя Консервативной партии Великобритании. С апреля по ноябрь 2004 года занимал пост министра культуры "теневого кабинета" британского парламента. С декабря 2005 года по июль 2007 года был "теневым" министром высшего образования. С мая 2008 года занимал пост мэра Лондона. В 2012 году Борис Джонсон был переизбран на эту должность, которую занимал до 2016 года. В качестве приоритетных направлений на посту мэра выделил борьбу с преступностью и решение транспортных проблем, в том числе через популяризацию велопроката. Важным достижением Джонсона на посту мэра стало успешное проведение в городе летних Олимпийских игр (2012). В мае 2015 года Борис Джонсон был избран депутатом Консервативной партии от столичного округа Аксбридж и Райслип. 13 июля 2016 года Джонсон был назначен министром иностранных дел Великобритании. Джонсон неоднократно делал резкие антироссийские заявления и предпринимал антироссийские действия, особенно в связи с "делом Скрипалей". 9 июля 2018 года Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД. Его увольнение было связано с разногласиями в правительстве относительно подхода к Brexit.В 2018 году вернулся в журналистику, начал вести рубрику в газете Daily Telegraph. После того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (13 июля 2016 – 24 июля 2019), не сумев добиться одобрения парламентом соглашения с ЕС относительно условий выхода Великобритании из объединения, ушла с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра, Джонсон стал ее преемником на обеих должностях (23 и 24 июля 2019 года соответственно). Борис Джонсон заявлял, что выведет страну из ЕС 31 октября 2019 года с соглашением или без. Однако голосование по сделке в Соединенном Королевстве не принесло положительных результатов и 20 октября стало известно, что Джонсон попросил Евросоюз отложить Brexit до конца дня 31 января 2020 года. 12 декабря в Великобритании на фоне политического кризиса из-за предстоящего выхода страны из ЕС прошли досрочные парламентские выборы, на которых британские консерваторы во главе с Джонсоном одержали самую убедительную победу на выборах с 1987 года: они получили 365 мест в парламенте.После этого соглашение с ЕС об условиях выхода беспрепятственно прошло все этапы одобрения и вступило в силу. 31 января 2020 года в 23:00, спустя три с половиной года после референдума, Великобритания вышла из Европейского союза. В 2020 году с началом пандемии COVID-19 к Джонсону не сразу пришло осознание серьезности ситуации: кабинет министров с введением карантина опоздал, что стоило жизни тысячам британцев. При этом в кабинете министров процветало кумовство: многомиллионные контракты на приобретение средств индивидуальной защиты и тестов раздавались по знакомым и друзьям. Позже правительство преуспело в закупке вакцин. Однако в конце 2021 года скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года – накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией. В мае 2022 года Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Он сумел удержаться на своем посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против. Очередной скандал разгорелся, когда бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно". Тем не менее, в связи со скандалом последовала череда отставок из-за недоверия премьеру. Менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Многие их них призвали Джонсона уйти в отставку. 7 июля СМИ сообщили, что Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Борис Джонсон – автор сборника эссе Lend Me Your Ears (2003), романа Seventy-two Virgins (2004), исторического обзора о Римской империи DreamofRome(2006), книги TheChurchillFactor: HowOneManMadeHistory(2014) и др.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, борис джонсон, нью-йорк (город)
15:09 07.07.2022 (обновлено: 15:10 07.07.2022)
 

Биография Бориса Джонсона

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Читать ria.ru в
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Boris Johnson), полное имя Александр Борис де Пфеффель-Джонсон (Alexander Boris de Pfeffel Johnson), родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке (США).
Его отец – бывший депутат Европарламента и писатель Стэнли Джонсон.
Борис Джонсон окончил Итонский колледж, Баллиол-колледж Оксфордского университета.
Непродолжительное время работал консультантом по вопросам управления. С 1987 года был репортером в ежедневной газете The Times в Великобритании.
В 1989-1994 годах работал корреспондентом, в 1994-1999 годах – помощником редактора британской газеты The Daily Telegraph.
Параллельно в 1994 году Джонсон стал политическим обозревателем журнала The Spectator, а в 1999-2005 годах занимал пост редактора в этом журнале.
В 1998 году был одним из ведущих программы Have I Got News for You на телеканале BBC.
В 1997 году впервые баллотировался в парламент от Консервативной партии, но проиграл выборы.
В 2001-2008 годах – депутат британского парламента от округа Хенли-на-Темзе (Henley-on-Thames).
"Он очень нас не любит. Мы его тоже". Скандальный политик Борис Джонсон
© AFP 2022 / Justin Tallis

Отставка Бориса Джонсона стала кульминацией разгоревшегося в Великобритании правительственного кризиса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. 6 июля 2022
1 из 15

Отставка Бориса Джонсона стала кульминацией разгоревшегося в Великобритании правительственного кризиса.

© AFP 2022 / Justin Tallis
© AP Photo / Dan Kitwood/Pool

Как стало известно, бывший замглавы МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из клубов. Некоторые политики говорили, что Джонсон знал о прошлом коллеги, но назначил на высокую должность.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Уэльской сельскохозяйственной выставке в Лланелведде
2 из 15

Как стало известно, бывший замглавы МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из клубов. Некоторые политики говорили, что Джонсон знал о прошлом коллеги, но назначил на высокую должность.

© AP Photo / Dan Kitwood/Pool
© AP Photo / Sang Tan

Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако ситуацию это не спасло: десятки чиновников вышли из состава правительства из-за недоверия к премьеру.

Борис Джонсон возле своей восковой фигуры в музее Мадам Тюссо в Лондоне
3 из 15

Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако ситуацию это не спасло: десятки чиновников вышли из состава правительства из-за недоверия к премьеру.

© AP Photo / Sang Tan
© AFP 2022 / Toby Melville, Pool

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последние события, выразил надежду на то, что к власти в Британии когда-нибудь придут более профессиональные люди.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на разминке перед женским футбольным матчем во время предвыборной кампании в Чидл-Халме, Англия
4 из 15

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последние события, выразил надежду на то, что к власти в Британии когда-нибудь придут более профессиональные люди.

© AFP 2022 / Toby Melville, Pool
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

"Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже", — добавил Песков.

Борис Джонсон, избранный главой Консервативной партии, покидает свой предвыборный штаб на Грейт-колледж-стрит
5 из 15

"Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже", — добавил Песков.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Victoria Jones/Pool

В четверг утром Джонсон сделал "звонок вежливости" ее величеству королеве Елизавете II, чтобы сообщить о намерении уйти с поста.

Королева Елизавета II и новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Букингемском дворце в Лондоне
6 из 15

В четверг утром Джонсон сделал "звонок вежливости" ее величеству королеве Елизавете II, чтобы сообщить о намерении уйти с поста.

© AP Photo / Victoria Jones/Pool
© AP Photo / Frank Augstein

Перед тем, как объявить об отставке, премьер полностью сделал назначения в кабмин.

Борис Джонсон ест мороженое на острове Барри, Уэльс
7 из 15

Перед тем, как объявить об отставке, премьер полностью сделал назначения в кабмин.

© AP Photo / Frank Augstein
© AP Photo / Stefan Rousseau

Джонсон заявил, что будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не выберут нового.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принимают участие в открытии саммита G20 в Риме
8 из 15

Джонсон заявил, что будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не выберут нового.

© AP Photo / Stefan Rousseau
© AFP 2022 / Peter Byrne/Pool

Между тем не все согласны с тем, чтобы Джонсон оставался на посту премьер-министра еще несколько месяцев.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время предвыборного визита в Центр шестого класса колледжа Бернли, Англия
9 из 15

Между тем не все согласны с тем, чтобы Джонсон оставался на посту премьер-министра еще несколько месяцев.

© AFP 2022 / Peter Byrne/Pool
© AFP 2022 / Stefan Rousseau/Pool

Александр Борис де Пфеффел Джонсон вырос в респектабельной семье и получил прекрасное образование: он закончил Итонский колледж и Оксфордский университет.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в традиционном тюрбане в Гандинагаре, Индия
10 из 15

Александр Борис де Пфеффел Джонсон вырос в респектабельной семье и получил прекрасное образование: он закончил Итонский колледж и Оксфордский университет.

© AFP 2022 / Stefan Rousseau/Pool
© AP Photo / Frank Augstein

Однако все это не мешает аристократу и политику с большим стажем ходить в мятых рубашках и с волосами, словно никогда не знавшими расчески.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон надевает велосипедный шлем
11 из 15

Однако все это не мешает аристократу и политику с большим стажем ходить в мятых рубашках и с волосами, словно никогда не знавшими расчески.

© AP Photo / Frank Augstein
© AP Photo / Christopher Furlong/Pool

Джонсону не присуща английская скромность, о себе он говорит с удовольствием, а в адрес других политических лидеров всегда найдет колкое словцо.

Британский принц Чарльз и премьер-министр Борис Джонсон укрываются от дождя во время открытия Мемориала полиции Великобритании в Национальном мемориальном дендрарии в Олревасе, Англия
12 из 15

Джонсону не присуща английская скромность, о себе он говорит с удовольствием, а в адрес других политических лидеров всегда найдет колкое словцо.

© AP Photo / Christopher Furlong/Pool
© AP Photo / Stefan Rousseau/Pool

Джонсон отмечал в шутку, что у него уже есть длинный список обиженных.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на уроке рисования во время посещения молодежной зоны HideOut в Манчестере, Англия
13 из 15

Джонсон отмечал в шутку, что у него уже есть длинный список обиженных.

© AP Photo / Stefan Rousseau/Pool
© AP Photo / Matt Dunham, Pool

Многие из своих заявлений политик впоследствии дезавуировал, про другие говорил, что они вырваны из контекста.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон управляет вилочным погрузчиком в Тилбери, Англия
14 из 15

Многие из своих заявлений политик впоследствии дезавуировал, про другие говорил, что они вырваны из контекста.

© AP Photo / Matt Dunham, Pool
© AFP 2022 / Justin Tallis/Pool

"Борис часто бывает очень неосторожен, и, конечно, это плохо для премьера", — сказал как-то РИА Новости источник, хорошо знакомый с Джонсоном.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
15 из 15

"Борис часто бывает очень неосторожен, и, конечно, это плохо для премьера", — сказал как-то РИА Новости источник, хорошо знакомый с Джонсоном.

© AFP 2022 / Justin Tallis/Pool
1 из 15

Отставка Бориса Джонсона стала кульминацией разгоревшегося в Великобритании правительственного кризиса.

© AFP 2022 / Justin Tallis
2 из 15

Как стало известно, бывший замглавы МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из клубов. Некоторые политики говорили, что Джонсон знал о прошлом коллеги, но назначил на высокую должность.

© AP Photo / Dan Kitwood/Pool
3 из 15

Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако ситуацию это не спасло: десятки чиновников вышли из состава правительства из-за недоверия к премьеру.

© AP Photo / Sang Tan
4 из 15

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последние события, выразил надежду на то, что к власти в Британии когда-нибудь придут более профессиональные люди.

© AFP 2022 / Toby Melville, Pool
5 из 15

"Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже", — добавил Песков.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
6 из 15

В четверг утром Джонсон сделал "звонок вежливости" ее величеству королеве Елизавете II, чтобы сообщить о намерении уйти с поста.

© AP Photo / Victoria Jones/Pool
7 из 15

Перед тем, как объявить об отставке, премьер полностью сделал назначения в кабмин.

© AP Photo / Frank Augstein
8 из 15

Джонсон заявил, что будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не выберут нового.

© AP Photo / Stefan Rousseau
9 из 15

Между тем не все согласны с тем, чтобы Джонсон оставался на посту премьер-министра еще несколько месяцев.

© AFP 2022 / Peter Byrne/Pool
10 из 15

Александр Борис де Пфеффел Джонсон вырос в респектабельной семье и получил прекрасное образование: он закончил Итонский колледж и Оксфордский университет.

© AFP 2022 / Stefan Rousseau/Pool
11 из 15

Однако все это не мешает аристократу и политику с большим стажем ходить в мятых рубашках и с волосами, словно никогда не знавшими расчески.

© AP Photo / Frank Augstein
12 из 15

Джонсону не присуща английская скромность, о себе он говорит с удовольствием, а в адрес других политических лидеров всегда найдет колкое словцо.

© AP Photo / Christopher Furlong/Pool
13 из 15

Джонсон отмечал в шутку, что у него уже есть длинный список обиженных.

© AP Photo / Stefan Rousseau/Pool
14 из 15

Многие из своих заявлений политик впоследствии дезавуировал, про другие говорил, что они вырваны из контекста.

© AP Photo / Matt Dunham, Pool
15 из 15

"Борис часто бывает очень неосторожен, и, конечно, это плохо для премьера", — сказал как-то РИА Новости источник, хорошо знакомый с Джонсоном.

© AFP 2022 / Justin Tallis/Pool
С октября 2003 года по ноябрь 2004 года был заместителем председателя Консервативной партии Великобритании.
С апреля по ноябрь 2004 года занимал пост министра культуры "теневого кабинета" британского парламента.
С декабря 2005 года по июль 2007 года был "теневым" министром высшего образования.
С мая 2008 года занимал пост мэра Лондона. В 2012 году Борис Джонсон был переизбран на эту должность, которую занимал до 2016 года. В качестве приоритетных направлений на посту мэра выделил борьбу с преступностью и решение транспортных проблем, в том числе через популяризацию велопроката. Важным достижением Джонсона на посту мэра стало успешное проведение в городе летних Олимпийских игр (2012).
В мае 2015 года Борис Джонсон был избран депутатом Консервативной партии от столичного округа Аксбридж и Райслип.
13 июля 2016 года Джонсон был назначен министром иностранных дел Великобритании. Джонсон неоднократно делал резкие антироссийские заявления и предпринимал антироссийские действия, особенно в связи с "делом Скрипалей".
9 июля 2018 года Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД. Его увольнение было связано с разногласиями в правительстве относительно подхода к Brexit.
В 2018 году вернулся в журналистику, начал вести рубрику в газете Daily Telegraph.
После того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (13 июля 2016 – 24 июля 2019), не сумев добиться одобрения парламентом соглашения с ЕС относительно условий выхода Великобритании из объединения, ушла с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра, Джонсон стал ее преемником на обеих должностях (23 и 24 июля 2019 года соответственно).
Борис Джонсон заявлял, что выведет страну из ЕС 31 октября 2019 года с соглашением или без. Однако голосование по сделке в Соединенном Королевстве не принесло положительных результатов и 20 октября стало известно, что Джонсон попросил Евросоюз отложить Brexit до конца дня 31 января 2020 года.
12 декабря в Великобритании на фоне политического кризиса из-за предстоящего выхода страны из ЕС прошли досрочные парламентские выборы, на которых британские консерваторы во главе с Джонсоном одержали самую убедительную победу на выборах с 1987 года: они получили 365 мест в парламенте.
После этого соглашение с ЕС об условиях выхода беспрепятственно прошло все этапы одобрения и вступило в силу. 31 января 2020 года в 23:00, спустя три с половиной года после референдума, Великобритания вышла из Европейского союза.
В 2020 году с началом пандемии COVID-19 к Джонсону не сразу пришло осознание серьезности ситуации: кабинет министров с введением карантина опоздал, что стоило жизни тысячам британцев. При этом в кабинете министров процветало кумовство: многомиллионные контракты на приобретение средств индивидуальной защиты и тестов раздавались по знакомым и друзьям. Позже правительство преуспело в закупке вакцин.
Однако в конце 2021 года скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года – накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
В мае 2022 года Джонсон прошел через процедуру вотума недоверия в Консервативной партии. Он сумел удержаться на своем посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против.
Очередной скандал разгорелся, когда бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно".
Тем не менее, в связи со скандалом последовала череда отставок из-за недоверия премьеру. Менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства, в том числе, руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Многие их них призвали Джонсона уйти в отставку.
7 июля СМИ сообщили, что Борис Джонсон согласился уйти в отставку.
Борис Джонсон – автор сборника эссе Lend Me Your Ears (2003), романа Seventy-two Virgins (2004), исторического обзора о Римской империи DreamofRome(2006), книги TheChurchillFactor: HowOneManMadeHistory(2014) и др.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиБорис ДжонсонНью-Йорк (город)
 
 
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