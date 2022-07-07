https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800926499.html

"Он очень нас не любит. Мы его тоже". Скандальный политик Борис Джонсон

"Он очень нас не любит. Мы его тоже". Скандальный политик Борис Джонсон - РИА Новости, 07.07.2022

"Он очень нас не любит. Мы его тоже". Скандальный политик Борис Джонсон

Британский премьер Борис Джонсон объявил об отставке на фоне ухода почти 60 министров и их секретарей. Самый эксцентричный английский политик — в фотоленте... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T15:03

2022-07-07T15:03

2022-07-07T15:05

фото

борис джонсон

великобритания

отставка

елизавета ii

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800913408_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_126f0c160c672e23be0b5000d00950fb.jpg

Британский премьер Борис Джонсон объявил об отставке на фоне ухода почти 60 министров и их секретарей. Самый эксцентричный английский политик — в фотоленте Ria.ru.

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, борис джонсон, великобритания, отставка, елизавета ii