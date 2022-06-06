https://ria.ru/20220606/dzhonson-1793612884.html

Консервативная партия Британии не смогла вынести вотум недоверия Джонсону

Консервативная партия Британии не смогла вынести вотум недоверия Джонсону - РИА Новости, 06.06.2022

Консервативная партия Британии не смогла вынести вотум недоверия Джонсону

В Великобритании представители правящей партии не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия премьер-министру Борису... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T23:04

2022-06-06T23:04

2022-06-06T23:55

в мире

великобритания

борис джонсон

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d988b711e7a8f7dda5e19acbec92968c.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Великобритании представители правящей партии не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия премьер-министру Борису Джонсону, сообщил председатель руководящего комитета ("Комитет 1922") Консервативной партии Грэм Брейди.В понедельник утром Брейди заявил, что внутри партии преодолен порог в пятнадцать процентов, необходимый для проведения голосования по доверию премьеру."Триста пятьдесят девять голосов было подано. Не было недействительных бюллетеней. Голоса за доверие Борису Джонсону — 211, голоса против — 148. Таким образом, я могу объявить, что парламентская партия доверяет (премьер-министру, Прим. ред.)", — заявил председатель, трансляцию выступления вел телеканал Sky News.Для сохранения поста Джонсону нужно было набрать половину и один голос представителей партии в свою поддержку, то есть как минимум 180 голосов.При этом бывшая премьер-министр Британии Тереза Мэй получила значительно меньше голосов за вынесения ей вотума недоверия (200 голосов против, 117 — за), но через несколько месяцев в 2019-м году все равно покинула пост.Британский премьер оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна из-за пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа. Тогда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон извинился и заявил, что оплатил выписанный полицией штраф.Сам политик заявлял, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.

https://ria.ru/20220606/dzhonson-1793578687.html

https://ria.ru/20220606/dzhonson-1793614739.html

https://ria.ru/20220527/donbass-1791150894.html

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, борис джонсон, украина