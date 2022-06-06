https://ria.ru/20220606/dzhonson-1793612884.html
Консервативная партия Британии не смогла вынести вотум недоверия Джонсону
Консервативная партия Британии не смогла вынести вотум недоверия Джонсону - РИА Новости, 06.06.2022
Консервативная партия Британии не смогла вынести вотум недоверия Джонсону
В Великобритании представители правящей партии не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия премьер-министру Борису... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T23:04
2022-06-06T23:04
2022-06-06T23:55
в мире
великобритания
борис джонсон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d988b711e7a8f7dda5e19acbec92968c.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Великобритании представители правящей партии не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия премьер-министру Борису Джонсону, сообщил председатель руководящего комитета ("Комитет 1922") Консервативной партии Грэм Брейди.В понедельник утром Брейди заявил, что внутри партии преодолен порог в пятнадцать процентов, необходимый для проведения голосования по доверию премьеру."Триста пятьдесят девять голосов было подано. Не было недействительных бюллетеней. Голоса за доверие Борису Джонсону — 211, голоса против — 148. Таким образом, я могу объявить, что парламентская партия доверяет (премьер-министру, Прим. ред.)", — заявил председатель, трансляцию выступления вел телеканал Sky News.Для сохранения поста Джонсону нужно было набрать половину и один голос представителей партии в свою поддержку, то есть как минимум 180 голосов.При этом бывшая премьер-министр Британии Тереза Мэй получила значительно меньше голосов за вынесения ей вотума недоверия (200 голосов против, 117 — за), но через несколько месяцев в 2019-м году все равно покинула пост.Британский премьер оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна из-за пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа. Тогда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон извинился и заявил, что оплатил выписанный полицией штраф.Сам политик заявлял, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.
https://ria.ru/20220606/dzhonson-1793578687.html
https://ria.ru/20220606/dzhonson-1793614739.html
https://ria.ru/20220527/donbass-1791150894.html
великобритания
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728942818_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_123811691ecb9a2e8a8b9cceb8b86f07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, борис джонсон, украина
23:04 06.06.2022 (обновлено: 23:55 06.06.2022)
Консервативная партия Британии не смогла вынести вотум недоверия Джонсону
Премьер-министр Британии Джонсон получил вотум доверия от правящей Консервативной партии
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости.
В Великобритании представители правящей партии не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия премьер-министру Борису Джонсону, сообщил
председатель руководящего комитета ("Комитет 1922") Консервативной партии Грэм Брейди.
В понедельник утром Брейди заявил, что внутри партии преодолен порог в пятнадцать процентов, необходимый для проведения голосования по доверию премьеру.
"Триста пятьдесят девять голосов было подано. Не было недействительных бюллетеней. Голоса за доверие Борису Джонсону — 211, голоса против — 148. Таким образом, я могу объявить, что парламентская партия доверяет (премьер-министру, Прим. ред.)", — заявил председатель, трансляцию выступления вел телеканал Sky News.
Для сохранения поста Джонсону нужно было набрать половину и один голос представителей партии в свою поддержку, то есть как минимум 180 голосов.
При этом бывшая премьер-министр Британии Тереза Мэй получила значительно меньше голосов за вынесения ей вотума недоверия (200 голосов против, 117 — за), но через несколько месяцев в 2019-м году все равно покинула пост.
Британский премьер оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна из-за пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа. Тогда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон извинился и заявил, что оплатил выписанный полицией штраф.
Сам политик заявлял, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине
.