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Консервативная партия Британии не смогла вынести вотум недоверия Джонсону - РИА Новости, 06.06.2022
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Консервативная партия Британии не смогла вынести вотум недоверия Джонсону
Консервативная партия Британии не смогла вынести вотум недоверия Джонсону - РИА Новости, 06.06.2022
Консервативная партия Британии не смогла вынести вотум недоверия Джонсону
В Великобритании представители правящей партии не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия премьер-министру Борису... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T23:04
2022-06-06T23:55
в мире
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Великобритании представители правящей партии не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия премьер-министру Борису Джонсону, сообщил председатель руководящего комитета ("Комитет 1922") Консервативной партии Грэм Брейди.В понедельник утром Брейди заявил, что внутри партии преодолен порог в пятнадцать процентов, необходимый для проведения голосования по доверию премьеру."Триста пятьдесят девять голосов было подано. Не было недействительных бюллетеней. Голоса за доверие Борису Джонсону — 211, голоса против — 148. Таким образом, я могу объявить, что парламентская партия доверяет (премьер-министру, Прим. ред.)", — заявил председатель, трансляцию выступления вел телеканал Sky News.Для сохранения поста Джонсону нужно было набрать половину и один голос представителей партии в свою поддержку, то есть как минимум 180 голосов.При этом бывшая премьер-министр Британии Тереза Мэй получила значительно меньше голосов за вынесения ей вотума недоверия (200 голосов против, 117 — за), но через несколько месяцев в 2019-м году все равно покинула пост.Британский премьер оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна из-за пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа. Тогда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон извинился и заявил, что оплатил выписанный полицией штраф.Сам политик заявлял, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.
https://ria.ru/20220606/dzhonson-1793578687.html
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в мире, великобритания, борис джонсон, украина
23:04 06.06.2022 (обновлено: 23:55 06.06.2022)
 
Консервативная партия Британии не смогла вынести вотум недоверия Джонсону

Премьер-министр Британии Джонсон получил вотум доверия от правящей Консервативной партии

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Великобритании представители правящей партии не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия премьер-министру Борису Джонсону, сообщил председатель руководящего комитета ("Комитет 1922") Консервативной партии Грэм Брейди.
В понедельник утром Брейди заявил, что внутри партии преодолен порог в пятнадцать процентов, необходимый для проведения голосования по доверию премьеру.
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"Триста пятьдесят девять голосов было подано. Не было недействительных бюллетеней. Голоса за доверие Борису Джонсону — 211, голоса против — 148. Таким образом, я могу объявить, что парламентская партия доверяет (премьер-министру, Прим. ред.)", — заявил председатель, трансляцию выступления вел телеканал Sky News.
Для сохранения поста Джонсону нужно было набрать половину и один голос представителей партии в свою поддержку, то есть как минимум 180 голосов.
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При этом бывшая премьер-министр Британии Тереза Мэй получила значительно меньше голосов за вынесения ей вотума недоверия (200 голосов против, 117 — за), но через несколько месяцев в 2019-м году все равно покинула пост.
Британский премьер оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна из-за пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа. Тогда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон извинился и заявил, что оплатил выписанный полицией штраф.
Сам политик заявлял, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.
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