https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800826808.html

Украина под ударом: ее главный защитник — на грани краха

Украина под ударом: ее главный защитник — на грани краха - РИА Новости, 07.07.2022

Украина под ударом: ее главный защитник — на грани краха

Политические баталии в Лондоне после стремительной атаки на Бориса Джонсона перешли в позиционный режим. Премьер-министр засел в своей резиденции на... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T08:00

2022-07-07T08:00

2022-07-07T13:21

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Политические баталии в Лондоне после стремительной атаки на Бориса Джонсона перешли в позиционный режим. Премьер-министр засел в своей резиденции на Даунинг-стрит и отказывается ее покинуть. Убеждавшие его подать в отставку ходоки-однопартийцы вернулись ни с чем. "Если бы у него было хоть какое-то достоинство, самоуважение и приличие, он должен был бы понять, что все кончено", — разочарованно констатирует лидер парламентской фракции Национальной партии Шотландии Иен Блэкфорд. Вместо отставки Джонсон написал в Эдинбург письмо, в котором отказывает шотландцам в праве провести повторный референдум о независимости. Он вообще делает вид, что все идет как обычно. Несмотря на то что за последние сутки его правительство покинули несколько десятков человек.Экспресс-опросы общественного мнения показывают, что против Джонсона выступают 68 процентов британцев. "Глава правительства осознает, что у него есть мандат доверия от 14 миллионов человек, и он уйдет лишь в том случае, если партия (Консервативная) заберет у него этот мандат", — заявил журналистам один из союзников премьер-министра. Джонсон позволяет себе контратаковать. Поздним вечером в среду он уволил министра Майкла Гоува за то, что тот предложил ему освободить премьерское кресло.У этих политиков давние счеты. Гоув подставил Джонсона, когда тот впервые пробовал свои силы в борьбе за должность премьер-министра. В 2016 году Майкл Гоув был начальником избирательного штаба Джонсона и в последний момент неожиданно заявил, что Борис по своим личным качествам не может занимать должность главы правительства, да еще и выдвинул свою кандидатуру вместо него. В британском политическом бомонде, где отношения никогда не были простыми, это воспринималось как явный перебор. Достаточно сказать, что в окружении Джонсона Гоува называли змеей.На следующей неделе не сдающийся премьер-министр намеревается огласить давно обещанные меры по решению экономических проблем. Эта бравада вообще в стиле Джонсона — он мастер лозунгов, но когда доходит до реальных дел, оказывается слабоват.История его падения началась не вчера. Первый звонок прозвенел сразу же после триумфальной победы на выборах в декабре 2019-го. Тогда во главе с Джонсоном Консервативная партия получила в парламенте солидное большинство. Он обещал обеспечить Брексит и легко разгромил оппозиционных лейбористов, потому что они под руководством Джереми Корбина внятную позицию сформулировать так и не смогли.Его политический капитал был огромным, но премьер-министр быстро превратил его в пыль. Джонсон проморгал начало пандемии: пропускал важные заседания, с введением карантина опоздал, что стоило жизни тысячам британцев. Его самого едва откачали в лондонском госпитале. При этом в кабинете министров процветало кумовство: многомиллионные контракты на приобретение средств индивидуальной защиты и тестов раздавались по знакомым и друзьям.Казалось бы, шанс восстановить доверие у Джонсона был. Его правительство преуспело в закупке вакцин, законопослушные британцы выстроились за уколами в очередь.Но выяснилось, что закон писан не для всех. В конце прошлого года всплыли детали посиделок в его резиденции на Даунинг-стрит, причем со всеми подробностями. В то время как британцам было строжайше предписано сидеть по домам и соблюдать карантин, подчиненные Джонсона и он сам веселились и выпивали, не обременяя себя условностями даже когда страна провожала в последний путь покойного супруга королевы принца Филипа, а сама Елизавета Вторая была вынуждена скорбеть в защитной маске в одиночестве, соблюдая дистанцию от остальных членов ее семьи.Проблема даже не в том, что премьер-министр пил. Хуже всего то, что он врал, заявляя в парламенте, что не нарушал законов. Жирную точку в этой истории поставил полицейский штраф, выписанный Джонсону за празднование дня рождения в его офисе. Сумма в 50 фунтов была ничтожной, но сам факт установленного правонарушения подтверждал, что премьер-министра поймали на вранье.Он вошел в историю Великобритании как единственный премьер-министр, нарушивший законы, установленные им же самим. При этом правила британской политической системы возлагают на главу правительства ответственность за поведение его подчиненных. Считается, что в стенах британского парламента депутаты не имеют права врать — по крайней мере в теории. Обвинение коллеги во лжи оценивается там как серьезный проступок, за который спикер лишает обидчика права участвовать в заседании палаты. Иногда запрет действует в течение нескольких дней.При этом английские издания открыто называют Джонсона серийным лгуном. Эта репутация закрепилась за ним задолго до того, как он набрал минимальный политический вес. После окончания Оксфорда Джонсон решил стать журналистом. Двадцатитрехлетнему стажеру лондонской газеты Таймс поручили написать статью о раскопках на месте дворца английского короля Эдуарда Второго. Джонсон позвонил своему крестному, известному профессору истории Колину Лукасу. Комментарий ученого показался ему скучным, и он решил добавить к нему кое-что от себя: "Я приписал Колину слова о том, что Эдуард Второй в этом Розовом дворце кувыркался со своим любовником Пирсом Гавестоном. К сожалению, нашелся какой-то историк из провинциального университета, который заметил, что к тому времени, как Розовый дворец был построен, Пирс Гавестон был давно убит", — вспоминал сам Джонсон о том эпизоде, после которого из газеты его тут же уволили.Джонсон стал работать на "Телеграф". Он поехал корреспондентом в Брюссель и там продолжил сочинение небылиц: писал о планах взорвать здание Еврокомиссии и построить на его месте километровой небоскреб, о том, что европейские чиновники собирались вводить новые стандарты презервативов из-за скромных достоинств итальянских мужчин. Занявшись политикой, он погорел на романе с журналисткой Петронеллой Уайатт. Джонсон соврал лидеру Консервативной партии, что внебрачных отношений у него нет, был уличен во лжи и уволен. Известный журналист Питер Оборн много лет собирает свидетельства того, как врут британские лидеры: "Гордон Браун, Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй — все они позволяли себе сказать неправду, но это было, можно сказать в пределах нормы. Когда в 2019-м премьер-министром стал Джонсон, мой файл стал расти как на дрожжах"В должности министра иностранных дел Джонсон врал о том, что британские ученые установили российское происхождение яда, которым якобы отравили Скрипалей. До Тони Блэра, который под ложным предлогом втянул Британию в иракскую войну, Джонсон все-таки пока не дотянул, хотя ничего исключать нельзя, учитывая его роль в нынешней украинской истории. Его бывший ближайший советник Доминик Каммингс убежден в том, что Джонсон использовал Украину, чтобы защитить себя от растущего недовольства внутри страны: "Он просто пытается выжить. Он пожертвует тысячами украинцев, лишь бы только иметь возможность кататься на мотоцикле по своей загородной резиденции Чекерс. Единомышленники в его бункере считают, что война помогает ему спастись, потому что отвлекает внимание. <…> Борис все делает только ради себя".Судя по темпам отставок вокруг него, защищая себя, Джонсон рискует остаться в одиночестве. Несмотря на кризис в экономике, в желающих занять его место недостатка нет. Впрочем, не факт, что его заменят кем-то радикально лучшим.

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https://ria.ru/20220706/golosovanie-1800813492.html

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