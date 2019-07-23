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РИА Новости

Джонсон станет новым премьером Британии

Вчера, 14:06
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкБорис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
Борис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 23 июл — РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Борис Джонсон возглавил британскую Консервативную партию, объявил ее правящий комитет.
В среду бывший мэр Лондона и экс-глава МИД страны станет премьер-министром. Уходящий глава правительства Тереза Мэй уже поздравила Джонсона с избранием.
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Финалистов гонки в ходе серии голосований определили члены палаты общин от тори, итоговое решение осталось за рядовыми партийцами, голосовавшими по почте. Джонсон набрал 92 153 голоса, его соперник, нынешний глава МИД Джереми Хант — 46 656 голосов.

Цели Джонсона

После голосования Джонсон в сопровождении государственной охраны, выделенной как кандидату на пост главы правящей партии, прибыл в конференц-центр, где объявляли результаты.
Выступая с речью, будущий премьер огласил свои приоритеты.
"Мы нанесем поражение Джереми Корбину, мы победим лейбористов. Мы придадим энергии стране, мы осуществим Brexit к 31 октября. Наша цель — нанести поражение и выйти из ЕС".
Борис Джонсон в Манчестере, Великобритания. 29 июня 2019
Борис Джонсон

Грядут отставки

Мэй 24 июля в последний раз ответит на вопросы членов парламента. После этого состоится официальная передача власти. Королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Лондоне. 24 мая 2019
24 мая, 12:47
Тереза Мэй объявила об отставке. Уйти ее вынудили однопартийцыBrexit, который затеяла совсем не Мэй, стоил ей карьеры премьер-министра. Она уходит со слезами на глазах.
Ожидается, что ключевые министры будут назначены уже к вечеру среды.
О своей отставке в случае победы Джонсона ранее объявили министр финансов Филип Хаммонд, министр юстиции Дэвид Гоук и замглавы МИД сэр Алан Данкан. Также со своего поста уйдет глава МИД Джереми Хант.
Джонсон многих пугает тем, что допускает выход Великобритании из ЕС без соглашения 31 октября. Также он может приурочить к этому событию парламентские каникулы, лишив депутатов права голоса.
Мэй покинула пост лидера тори 7 июня. О предстоящей отставке она объявила в конце мая. Сделать это ее вынудили однопартийцы, включая членов кабинета министров. Они остались недовольны представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.
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Обсудить 115
Борис ДжонсонКонсервативная партия ВеликобританииВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
не зря "дальновидные управленцы" из россии его травили) теперь россия получит ответочку из-за их некомпетентности))
23 июля, 14:21
Sikosi Nakosi
15616101369
"идея либерализма себя изживает" говорите? ну-ну... Борис, мои поздравления! )
23 июля, 14:51
елочка нравится
1661210129
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