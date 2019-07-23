Джонсон станет новым премьером Британии

Борис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10

ЛОНДОН, 23 июл — РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Борис Джонсон возглавил британскую Консервативную партию, объявил ее правящий комитет.

В среду бывший мэр Лондона и экс-глава МИД страны станет премьер-министром. Уходящий глава правительства Тереза Мэй уже поздравила Джонсона с избранием.

Финалистов гонки в ходе серии голосований определили члены палаты общин от тори, итоговое решение осталось за рядовыми партийцами, голосовавшими по почте. Джонсон набрал 92 153 голоса, его соперник, нынешний глава МИД Джереми Хант — 46 656 голосов.

Цели Джонсона

После голосования Джонсон в сопровождении государственной охраны, выделенной как кандидату на пост главы правящей партии, прибыл в конференц-центр, где объявляли результаты.

Выступая с речью, будущий премьер огласил свои приоритеты.

"Мы нанесем поражение Джереми Корбину, мы победим лейбористов. Мы придадим энергии стране, мы осуществим Brexit к 31 октября. Наша цель — нанести поражение и выйти из ЕС". Борис Джонсон

Грядут отставки

Мэй 24 июля в последний раз ответит на вопросы членов парламента. После этого состоится официальная передача власти. Королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.

Ожидается, что ключевые министры будут назначены уже к вечеру среды.

О своей отставке в случае победы Джонсона ранее объявили министр финансов Филип Хаммонд, министр юстиции Дэвид Гоук и замглавы МИД сэр Алан Данкан. Также со своего поста уйдет глава МИД Джереми Хант.

Джонсон многих пугает тем, что допускает выход Великобритании из ЕС без соглашения 31 октября. Также он может приурочить к этому событию парламентские каникулы, лишив депутатов права голоса.