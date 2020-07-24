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Год премьерства Джонсона: Brexit, COVID, ребенок и политика на грани фола
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 24 июля отмечает год на посту главы кабинета министров: за это время изменился мир, изменилась страна и изменился... РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T09:30
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, борис джонсон, елизавета ii, великобритания, в мире

Год премьерства Джонсона: Brexit, COVID, ребенок и политика на грани фола

09:30 24.07.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 24 июля отмечает год на посту главы кабинета министров: за это время изменился мир, изменилась страна и изменился сам Джонсон.

Brexit любой ценой

Джонсон стал премьером в переломный момент в истории страны: его предшественница Тереза Мэй исчерпала все возможности уговорить коллег по парламенту принять хоть в каком-то виде согласованный ею с ЕС текст соглашения о Brexit и вынуждена была, глотая слезы, объявить об отставке. Джонсон, уверенно шедший на пост премьера еще на предыдущих выборах лидера партии и не ставший им по чистой случайности, тут уже возможности не упустил. Он стал премьером достаточно легко и уверенно, но проблема Brexit никуда не делась.
Борис Джонсон после объявления о назначении премьер-министром Великобритании. 23 июля 2019
23 июля 2019, 14:53
Новый премьер Британии Борис Джонсон: умен и непредсказуем
Джонсон пережил несколько грандиозных поражений и унижений в парламенте. Коллеги вынудили его, человека, заявлявшего, что "скорее сгниет в канаве", чем попросит у ЕС отсрочку Brexit, попросить-таки эту отсрочку: Джонсон сделал это, но дал понять, что делает это против своей воли, "забыв" подписать прошение.
Затем Джонсон вынудил королеву распустить парламент, на него подали в суд, дело дошло до Верховного суда, премьер проиграл процесс и парламент был снова созван. Казалось, уже ничто не спасет премьера, но тут он пошел ва-банк и объявил внеочередные всеобщие выборы, которые его партия с блеском выиграла. Теперь на пути к Brexit препятствий не оставалось: 31 января страна покинула Евросоюз.
В этот же день в Великобритании был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Вскоре после этого стало ясно, что место Джонсона в истории будет определяться не столько Brexit, сколько тем, насколько эффективно правительство во главе с ним будет бороться с пандемией. Однако тогда еще никто не знал, насколько личной станет для премьера эта борьба.
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Победа над болезнью и отцовство

Осознание серьезности пандемии пришло к Джонсону не сразу: в начале он говорил про необходимость выработки "иммунитета населения", предупреждал, что многим придется "попрощаться с любимыми людьми", однако потом взял курс на жесткую борьбу с коронавирусом.
Мантрой правительства сначала был "подход, основанный на научных данных", затем, после введения карантина – призыв к населению "оставайтесь дома".
Сам Джонсон дома не оставался: он ежедневно давал пресс-конференции, лично контролировал весь процесс введения карантинных мер, проводил совещания правительства. Он заранее объявил, что в том случае, если он заболеет, его заменит глава МИД Доминик Рааб, в случае болезни Рааба – любой из министров на усмотрение его или Рааба.
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Радостной новостью на фоне все более мрачной картины эпидемии стало сделанное 29 февраля объявление о том, что Джонсон и его подруга Кэрри Саймондс помолвлены и ждут ребенка.
Радость, однако, была недолгой. Двадцать седьмого марта Джонсон объявил, что заражен коронавирусом. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. Третьего апреля он в видеообращении сообщил, что у него сохраняется высокая температура. Пятого апреля поздно вечером канцелярия премьера объявила, что Джонсон доставлен в больницу для необходимых анализов, однако подчеркнула, что речь не идет об экстренной госпитализации.
Шестого апреля офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию. Журналисты в панике стали писать некрологи, врачи потом рассказали, что тоже готовились к моменту, когда им, возможно, придется сделать страшное объявление. Но Джонсон выкарабкался и сумел достойно отблагодарить врачей.
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30 апреля, 14:31Акценты
Что королева подарила наследнику Бориса ДжонсонаРезиденцию британского премьера вновь посетил "аист". Борис Джонсон стал третьим в новейшей истории страны премьер-министром, который стал на своем посту отцом. На это событие не могла не отреагировать королева Елизавета Вторая.
Спустя считанные дни после выздоровления премьер стал отцом. Сына Борис Джонсон и Кэрри Саймондс (также, по всей видимости, перенесшая COVID-19) назвали Уилфредом Лори Николасом: первые два имени младенец, унаследовавший от отца копну светлых непокорных волос, получил в честь дедов, а третье – в честь двух врачей, спасших жизнь премьера.
Болезнь Джонсона пришлась на самый мрачный для страны момент - пик заболеваемости коронавирусом, его выздоровление в определенном смысле ознаменовало начало выздоровления страны.
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Знаковые моменты

Ведущий эксперт по британской политике международной консалтинговой компании Global Counsel Алекс Доусон в интервью РИА Новости назвал ключевые политические моменты первого года премьерства Бориса Джонсона: по его мнению, они все связаны со смелыми политическими шагами, которые потом окупались сторицей.
"Первым таким шагом было обещание обеспечить Brexit любой ценой, и это позволило ему добиться нового соглашения с ЕС и открыть путь для оглушительной победы на выборах в декабре. Вторым была замена канцлера Саджида Джавида, который занимал этот пост еще до выборов, на Риши Сунака – это позволило Джонсону упрочить свое влияние в политических кругах и сделать словосочетание "любой ценой" девизом в борьбе с пандемией коронавируса", - отметил эксперт.
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Третьим знаковым моментом, по его мнению, был недопуск технологий Huawei к развертыванию сетей 5G в стране и предоставление жителям Гонконга возможности получить британское гражданство в свете нового закона о нацбезопасности Гонконга.
"Это самое четкое указание на то, что будет означать "Глобальная Британия" с точки зрения внешней политики – независимая торговая страна, стоящая в авангарде защиты либеральных демократических ценностей", - отметил Доусон.
За этот год Джонсон, ранее многими не воспринимавшийся как серьезный политик, доказал, что премьером он стал всерьез и надолго. Он больше не позволяет себе слишком рискованных высказываний: даже сейчас, в разгар очередного скандала вокруг России, обвиненной правительством в попытке повлиять на выборы 2019 года, Джонсон держится с ранее несвойственной ему сдержанностью. Он больше не отказывается носить защитные маски, ходит к парикмахеру и, к огорчению журналистов, реже позволяет себе рискованные шутки.
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