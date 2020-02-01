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2020-02-01T04:26+0300
https://ria.ru/20200201/1564131209.html
Британия официально вышла из Евросоюза
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РИА Новости

Британия официально вышла из Евросоюза

02:06 01.02.2020 (обновлено: 04:26 01.02.2020)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
ЛОНДОН, 1 фев – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Великобритания спустя три с половиной года после референдума ровно в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) вышла из Европейского союза.
В объединении страна находилась 47 лет, однако полной интеграции в Европу за это время не произошло: Соединенное Королевство сохранило свою валюту и не вошло в Шенген.
Премьер-министр Борис Джонсон
01:26
Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты

Приоритеты британского правительства

Премьер-министр Борис Джонсон в обращении к нации за час до выхода страны из Евросоюза вновь обозначил основные приоритеты правительства.
"Речь идет частично об использовании новых возможностей, вернувшейся независимости для осуществления перемен, за которые голосовали люди. Будь то контроль за иммиграцией, создание свободных портов, освобождение нашей рыболовной отрасли, заключение соглашений о свободной торговле. Или просто создание наших собственных законов на благо народа этой страны", — сказал он.
Глава правительства отметил, что при всех своих сильных сторонах ЕС за 50 лет продвинулся в направлении, которое более не подходит Великобритании.
"Наступил момент, когда мы можем по-настоящему объединиться и повысить свой уровень. Победив преступность, трансформировав Национальную службу здравоохранения, улучшив образование и используя лучшие технологии, проведя самое значительное возрождение нашей инфраструктуры с викторианских времен", — отметил Джонсон.
Среди других приоритетов он назвал борьбу с изменением климата, борьбу за права человека в мире и поддержку женского образования.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Вчера, 18:19
Меркель: Германия хочет остаться партнером Великобритании после Brexit
Премьер высказался за то, чтобы Brexit послужил "началом новой эры дружеского сотрудничества между ЕС и энергичной Британией", которая одновременно является "великой европейской державой".

ЕС выражает сожаление

Евросоюз сожалеет о решении Великобритании покинуть ЕС, однако страна останется ключевым партнером для союза, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Сегодня Великобритания покидает Европейский Союз и становится третьей страной. Хотя мы сожалеем о решении Соединенного Королевства покинуть наш союз, мы полностью уважаем этот выбор и готовы двигаться вперед", — говорится в заявлении.
"Великобритания останется ключевым партнером для Европейского Союза", — отметил он.
Боррель также выразил пожелание построить "новое амбициозное партнерство" с Великобританией в области торгово-экономического сотрудничества, правоохранительной деятельности и уголовного правосудия, внешней политики, безопасности и обороны.
Посол России в Великобритании Андрей Келин
Вчера, 21:47
Российский посол рассказал о рисках для Британии после Brexit

Выход Великобритании из ЕС

Двадцать третьего июня 2016 года 51,89% британцев проголосовали за Brexit. Против были чуть меньше — 48,11%. Такой раскол в обществе не прошел бесследно: Brexit, еще не случившись, обернулся двумя внеочередными выборами, сменой двух премьеров и финансовыми потерями. Решающим моментом в судьбе Brexit стали недавние всеобщие выборы, на которых правящая Консервативная партия одержала впечатляющую победу. После этого соглашение с ЕС об условиях выхода Великобритании беспрепятственно прошло все этапы одобрение и вступило в силу.
До конца декабря 2020 года, пока не завершится переходный период, никаких реальных изменений не будет. В течение всего года ЕС и Великобритания будет вести переговоры о будущих взаимоотношениях. Джонсон заявлял о своем желании достичь "амбициозного" соглашения о свободной торговле, а также договориться о сохранении тесного сотрудничества в ряде сфер, прежде всего, в сфере безопасности и разведки.
Параллельно страна будет вести торговые переговоры и со странами, не входящими в ЕС, в том числе с США, также ей предстоит проработать свою новую иммиграционную политику.
Участники акции против Brexit в Лондоне
Вчера, 02:09
Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit)
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
Ну так и евро должно упасть,неприлично так упасть примерно до 30 рублей за 1 евро.Какие отговорки ЦБ на этот раз найдет!? Набиуллина если удержит евро и ещё его поднимет до неприличных 65 рублей,то точно от МВФ медаль получит,как лучший банкир мира.
1 февраля, 02:32
Алина Эн
20400110
Да и правильнодаешь полный развал ес!
1 февраля, 03:09
Александр Сергеевич
1520000
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