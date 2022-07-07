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ДТП с участием экскурсионных автобусов в России в 2020-2022 годах

ДТП с участием экскурсионных автобусов в России в 2020-2022 годах - РИА Новости, 07.07.2022

ДТП с участием экскурсионных автобусов в России в 2020-2022 годах

в Сочи в результате столкновения трех легковых автомобилей и экскурсионного автобуса пострадали пять человек, среди них мальчик 12 лет. Все пострадавшие... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:36

2022-07-07T18:36

2022-07-07T18:36

справки

россия

авария

дтп

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20227 июля в Сочи в результате столкновения трех легковых автомобилей и экскурсионного автобуса пострадали пять человек, среди них мальчик 12 лет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. 20 июня на 1571-м километре автодороги Москва – Челябинск на территории Ашинского района Челябинской области водитель автобуса Mercedes-Benz не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди грузовиком с прицепом. Экскурсионный автобус возвращался в Челябинск из Казани, в салоне находились два водителя и 41 пассажир.9 июня в Краснодарском крае по дороге в Сочи – Красная Поляна экскурсионной автобус, в котором находились 32 человека, из них шестеро детей, столкнулся с грузовиком. В ДТП пострадали 19 человек, 14 были доставлены в стационар. 4 января в районе деревни Доможирово Ленинградской области, на 187-м километре федеральной автодороги Р-21 "Кола", столкнулись экскурсионный автобус и два легковых автомобиля. В автобусе находилось 40 человек, никто из них не пострадал. В легковых автомобилях в результате ДТП один человек погиб, пострадало пять человек, двое из них дети.202124 ноября в Питкярантском районе Карелии на 306-м километре федеральной автодороги А-121 "Сортавала" после съезда в кювет опрокинулся туристический автобус, в котором находились более 30 человек.31 октября в Юргинском районе Кемеровской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, на котором дети возвращались с экскурсии, два человека погибли, двое пострадали. В момент столкновения в легковом автомобиле находились три человека, в автобусе – 39 человек, в том числе 25 детей. Дети в автобусе были от семи до девяти лет, они возвращались с экскурсии по маршруту "Кемерово – Юрга". 14 августа в Александровском районе Владимирской области экскурсионный автобус Neoplan Stayler столкнулся с грузовиком МАN с полуприцепом, который ехал впереди в попутном направлении. В автобусе находились 44 пассажира, два водителя и экскурсовод. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили 15 человек, из них шестеро были госпитализированы. 12 августа в Хлевенском районе Липецкой области на платном участке трассы М-4 "Дон" туристический автобус столкнулся с грузовиком. В момент ДТП в автобусе находились 39 пассажиров. В результате ДТП пострадал водитель и четыре пассажира. 24 июля в Апшеронском районе Кубани туристический автобус попал в ДТП в районе поселка Мезмай. В результате аварии два человека погибли, 19 пострадали. 13 июня в Ленинградской области в Подпорожье недалеко от деревни Верхние Мандроги перевернулся экскурсионный автобус, в нем находились 45 пассажиров. В результате ДТП были госпитализированы 10 человек. 22 мая в Крестецком районе Новгородской области туристический автобус, в салоне которого находились 36 пассажиров, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП трое туристов были доставлены в больницу. 20204 сентября в Анапе (Краснодарский край) на объездной дороге поселка Витязево произошло ДТП с участием микроавтобуса Iveco и автобуса, принадлежавшего турфирме. В результате аварии погиб один человек, девять человек пострадали. 21 августа в Тверской области у населенного пункта Лисково на дороге Москва – Бежецк – Весьегонск. Экскурсионный автобус ПАЗ столкнулся с экскаватором и вылетел с дорожного полотна. В автобусе находились 30 человек, из которых четыре ребенка. Пострадал один человек. 25 января в деревне Подборки Козельского района Калужской области экскурсионный автобус, возвращавшийся в Подмосковье, съехал в кювет и опрокинулся на бок. В автобусе ехал 31 человек, включая двух детей. Пострадали восемь человек. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, авария, дтп