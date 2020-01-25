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СК проверит обстоятельства ДТП с экскурсионным автобусом под Калугой
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РИА Новости

СК проверит обстоятельства ДТП с экскурсионным автобусом под Калугой

23:54 25.01.2020
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© МЧС РФДТП в Калужской области 25 января 2019 года
ДТП в Калужской области 25 января 2019 года
© МЧС РФ
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Следственный комитет проверит обстоятельства ДТП с экскурсионным автобусом в деревне Подборки Козельского района Калужской области, сообщает СК по региону.
Экскурсионный автобус, возвращавшийся в Подмосковье, в субботу опрокинулся в Калужской области. По данным МЧС, в нем ехал 31 человек, включая двух детей. По последней информации УМВД, в аварии пострадали восемь человек. Как уточнил представитель экстренных служб региона, перевернулся автобус, перевозивший паломников.
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"Начата проверка обстоятельств оказания услуг перевозки автобусом, попавшим в дорожно-транспортное происшествие... По результатам проверки действиям организации-перевозчика будет дана правовая оценка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении на сайте СУСК по региону.
Уточняется, что пассажиры, пострадавшие в аварии, доставлены в больницу. Детей среди них нет.
Ранее сообщалось, что Ространснадзор начал проверку перевозчика, на место аварии выезжал заместитель начальника Западного межрегионального управления Госавтодорнадзора по Центральному федеральному округу.
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26 декабря 2019, 20:51
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
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Следственный комитет РФМЧС РФКозельский районКалужская областьПроисшествия
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