СК проверит обстоятельства ДТП с экскурсионным автобусом под Калугой

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Следственный комитет проверит обстоятельства ДТП с экскурсионным автобусом в деревне Подборки Козельского района Калужской области, сообщает СК по региону.
Экскурсионный автобус, возвращавшийся в Подмосковье, в субботу опрокинулся в Калужской области. По данным МЧС, в нем ехал 31 человек, включая двух детей. По последней информации УМВД, в аварии пострадали восемь человек. Как уточнил представитель экстренных служб региона, перевернулся автобус, перевозивший паломников.
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"Начата проверка обстоятельств оказания услуг перевозки автобусом, попавшим в дорожно-транспортное происшествие... По результатам проверки действиям организации-перевозчика будет дана правовая оценка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении на сайте СУСК по региону.
Уточняется, что пассажиры, пострадавшие в аварии, доставлены в больницу. Детей среди них нет.
Ранее сообщалось, что Ространснадзор начал проверку перевозчика, на место аварии выезжал заместитель начальника Западного межрегионального управления Госавтодорнадзора по Центральному федеральному округу.
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