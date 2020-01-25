СК проверит обстоятельства ДТП с экскурсионным автобусом под Калугой

Экскурсионный автобус, возвращавшийся в Подмосковье, в субботу опрокинулся в Калужской области. По данным МЧС, в нем ехал 31 человек, включая двух детей. По последней информации УМВД, в аварии пострадали восемь человек. Как уточнил представитель экстренных служб региона, перевернулся автобус, перевозивший паломников.