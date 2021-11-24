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Туризм
https://ria.ru/20211124/dtp-1760499501.html
В Карелии туристический автобус попал в ДТП
В Карелии туристический автобус попал в ДТП - РИА Новости, 24.11.2021
В Карелии туристический автобус попал в ДТП
Туристический автобус, в котором находились более 30 человек, опрокинулся в Питкярантском районе Карелии, четверых пострадавших доставляют в больницу, рассказал РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:57
2021-11-24T16:12
туризм
происшествия
республика карелия
дтп
сортавала
авто
новости - туризм
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Туристический автобус, в котором находились более 30 человек, опрокинулся в Питкярантском районе Карелии, четверых пострадавших доставляют в больницу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На 306-м километре федеральной автодороги А-121 "Сортавала" после съезда в кювет опрокинулся туристический автобус", - сказал собеседник агентства.По его словам, в автобусе находились 34 человека, четверых из них доставляют в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.В свою очередь, МВД сообщило о шести пострадавших, пять из которых госпитализированы.Сообщается, что автобус двигался в сторону города Сортавала. По данным полиции, во время левого поворота водитель не справился с управлением, в результате автобус съехал в кювет и опрокинулся.Подчеркивается, что водитель 1967 года рождения признаков опьянения не имеет, водительское удостоверение соответствующей категории ("Д") в наличии. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства и причины аварии."В Сортавальскую ЦРБ поступили пять человек, с легкими травмами, будут отпущены домой, тяжёлых нет", - сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
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Последствия ДТП с участием туристического автобуса в Карелии. Видео МЧС
Туристический автобус, в котором находились более 30 человек, опрокинулся в Питкярантском районе Карелии, четверых пострадавших доставляют в больницу.
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происшествия, республика карелия, дтп, сортавала, авто, новости - туризм
12:57 24.11.2021 (обновлено: 16:12 24.11.2021)
 
В Карелии туристический автобус попал в ДТП

Туристический автобус, в котором находились более 30 человек, попал в ДТП в Карелии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Туристический автобус, в котором находились более 30 человек, опрокинулся в Питкярантском районе Карелии, четверых пострадавших доставляют в больницу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На 306-м километре федеральной автодороги А-121 "Сортавала" после съезда в кювет опрокинулся туристический автобус", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в автобусе находились 34 человека, четверых из них доставляют в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.
В свою очередь, МВД сообщило о шести пострадавших, пять из которых госпитализированы.
"Всего в салоне находились 37 человек: два водителя, 34 туриста и экскурсовод. В числе туристов – студенты Севастопольского государственного университета, которые находились на отдыхе в Карелии, и сопровождающие. В результате аварии медицинская помощь потребовалась 6 пассажирам, 5 из которых доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении на сайте МВД Медиа.
Сообщается, что автобус двигался в сторону города Сортавала. По данным полиции, во время левого поворота водитель не справился с управлением, в результате автобус съехал в кювет и опрокинулся.
Подчеркивается, что водитель 1967 года рождения признаков опьянения не имеет, водительское удостоверение соответствующей категории ("Д") в наличии. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства и причины аварии.
"В Сортавальскую ЦРБ поступили пять человек, с легкими травмами, будут отпущены домой, тяжёлых нет", - сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
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