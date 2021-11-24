https://ria.ru/20211124/dtp-1760499501.html

В Карелии туристический автобус попал в ДТП

В Карелии туристический автобус попал в ДТП - РИА Новости, 24.11.2021

В Карелии туристический автобус попал в ДТП

Туристический автобус, в котором находились более 30 человек, опрокинулся в Питкярантском районе Карелии, четверых пострадавших доставляют в больницу, рассказал РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:57

2021-11-24T12:57

2021-11-24T16:12

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Туристический автобус, в котором находились более 30 человек, опрокинулся в Питкярантском районе Карелии, четверых пострадавших доставляют в больницу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На 306-м километре федеральной автодороги А-121 "Сортавала" после съезда в кювет опрокинулся туристический автобус", - сказал собеседник агентства.По его словам, в автобусе находились 34 человека, четверых из них доставляют в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.В свою очередь, МВД сообщило о шести пострадавших, пять из которых госпитализированы.Сообщается, что автобус двигался в сторону города Сортавала. По данным полиции, во время левого поворота водитель не справился с управлением, в результате автобус съехал в кювет и опрокинулся.Подчеркивается, что водитель 1967 года рождения признаков опьянения не имеет, водительское удостоверение соответствующей категории ("Д") в наличии. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства и причины аварии."В Сортавальскую ЦРБ поступили пять человек, с легкими травмами, будут отпущены домой, тяжёлых нет", - сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

https://ria.ru/20210913/avarii-1749836161.html

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Последствия ДТП с участием туристического автобуса в Карелии. Видео МЧС Туристический автобус, в котором находились более 30 человек, опрокинулся в Питкярантском районе Карелии, четверых пострадавших доставляют в больницу. 2021-11-24T12:57 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика карелия, дтп, сортавала, авто, новости - туризм