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На Урале автобус с туристами столкнулся на трассе с грузовиком - РИА Новости, 20.06.2022
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Туризм
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На Урале автобус с туристами столкнулся на трассе с грузовиком
На Урале автобус с туристами столкнулся на трассе с грузовиком - РИА Новости, 20.06.2022
На Урале автобус с туристами столкнулся на трассе с грузовиком
Экскурсионный автобус, где находился 41 пассажир, столкнулся в условиях тумана на автодороге в Челябинской области с грузовым автомобилем, медпомощь... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T09:05
2022-06-20T10:08
туризм
происшествия
челябинск
москва
казань
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 июн – РИА Новости. Экскурсионный автобус, где находился 41 пассажир, столкнулся в условиях тумана на автодороге в Челябинской области с грузовым автомобилем, медпомощь потребовалась подростку, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.По данным пресс-службы, ДТП произошло сегодня около 05.10 по местному времени (03.10 мск) на 1571-м километра автодороги Москва — Челябинск в Ашинском районе."Водитель, мужчина 1976 года рождения, управляя автобусом Mercedes-Benz, по предварительной информации, в условиях тумана не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигающимся впереди попутно грузовым автомобилем Mercedes-Benz с прицепом под управлением мужчины 1966 года рождения. Экскурсионный автобус возвращался в город Челябинск из города Казань, в салоне находились два водителя и 41 пассажир", - говорится в сообщении.Информация по пострадавшим уточняется, 13-летнему подростку оказана медицинская помощь, уточняется в сообщении.Сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства происшествия, добавляется в сообщении. Пресс-служба поясняет, что до прибытия подменного автобуса все пассажиры находились в ближайшем при дорожном кафе.
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происшествия, челябинск, москва, казань
09:05 20.06.2022 (обновлено: 10:08 20.06.2022)
 
На Урале автобус с туристами столкнулся на трассе с грузовиком

Автобус с туристами столкнулся на трассе под Челябинском с грузовиком, пострадал подросток

© Фото : УГИБДД по Челябинской области. ДТП с участием туристического автобуса на автодороге Москва — Челябинск
ДТП с участием туристического автобуса на автодороге Москва — Челябинск - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : УГИБДД по Челябинской области.
ДТП с участием туристического автобуса на автодороге Москва — Челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 июн – РИА Новости. Экскурсионный автобус, где находился 41 пассажир, столкнулся в условиях тумана на автодороге в Челябинской области с грузовым автомобилем, медпомощь потребовалась подростку, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.
По данным пресс-службы, ДТП произошло сегодня около 05.10 по местному времени (03.10 мск) на 1571-м километра автодороги МоскваЧелябинск в Ашинском районе.
"Водитель, мужчина 1976 года рождения, управляя автобусом Mercedes-Benz, по предварительной информации, в условиях тумана не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигающимся впереди попутно грузовым автомобилем Mercedes-Benz с прицепом под управлением мужчины 1966 года рождения. Экскурсионный автобус возвращался в город Челябинск из города Казань, в салоне находились два водителя и 41 пассажир", - говорится в сообщении.
Информация по пострадавшим уточняется, 13-летнему подростку оказана медицинская помощь, уточняется в сообщении.
Сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства происшествия, добавляется в сообщении. Пресс-служба поясняет, что до прибытия подменного автобуса все пассажиры находились в ближайшем при дорожном кафе.
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