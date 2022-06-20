https://ria.ru/20220620/dtp-1796654273.html

На Урале автобус с туристами столкнулся на трассе с грузовиком

На Урале автобус с туристами столкнулся на трассе с грузовиком - РИА Новости, 20.06.2022

На Урале автобус с туристами столкнулся на трассе с грузовиком

Экскурсионный автобус, где находился 41 пассажир, столкнулся в условиях тумана на автодороге в Челябинской области с грузовым автомобилем, медпомощь... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T09:05

2022-06-20T09:05

2022-06-20T10:08

туризм

происшествия

челябинск

москва

казань

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 июн – РИА Новости. Экскурсионный автобус, где находился 41 пассажир, столкнулся в условиях тумана на автодороге в Челябинской области с грузовым автомобилем, медпомощь потребовалась подростку, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.По данным пресс-службы, ДТП произошло сегодня около 05.10 по местному времени (03.10 мск) на 1571-м километра автодороги Москва — Челябинск в Ашинском районе."Водитель, мужчина 1976 года рождения, управляя автобусом Mercedes-Benz, по предварительной информации, в условиях тумана не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигающимся впереди попутно грузовым автомобилем Mercedes-Benz с прицепом под управлением мужчины 1966 года рождения. Экскурсионный автобус возвращался в город Челябинск из города Казань, в салоне находились два водителя и 41 пассажир", - говорится в сообщении.Информация по пострадавшим уточняется, 13-летнему подростку оказана медицинская помощь, уточняется в сообщении.Сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства происшествия, добавляется в сообщении. Пресс-служба поясняет, что до прибытия подменного автобуса все пассажиры находились в ближайшем при дорожном кафе.

https://ria.ru/20220404/avarii-1781668233.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинск, москва, казань