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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи - РИА Новости, 09.06.2022
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Туризм
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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи - РИА Новости, 09.06.2022
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи
Множественные травмы получили шесть пострадавших в ДТП с участием экскурсионного автобуса и грузовика в Сочи, еще у восьмерых пассажиров обнаружены повреждения... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T20:08
2022-06-09T20:08
туризм
происшествия
сочи
краснодарский край
красная поляна
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СОЧИ, 9 июн – РИА Новости. Множественные травмы получили шесть пострадавших в ДТП с участием экскурсионного автобуса и грузовика в Сочи, еще у восьмерых пассажиров обнаружены повреждения одного участка тела, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Краснодарского края.Ранее пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщала, что по дороге в Сочи – Красная Поляна экскурсионной автобус, в котором находились 32 человека, из них шестеро детей, столкнулся с грузовиком. По предварительной версии ведомства, водитель грузовика не справился с управлением и спровоцировал аварийную ситуацию."Из 19 пострадавших 14 эвакуированы в стационар: множественные травмы - 6 человек, изолированная травма - 8 человек", - сказала собеседница агентства.При этом она отметила, что 19 пострадавших – учтенная информация по последним итоговым данным. Пять из них, включая двух беременных женщин, отказались от эвакуации в стационар. Тяжелые травмы, по информации регионального Минздрава, при столкновении не получил никто. При инциденте было задействовано 7 бригад скорой помощи, из них одна врачебная и шесть фельдшерских.
https://ria.ru/20220609/dtp-1794138446.html
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происшествия, сочи, краснодарский край, красная поляна
20:08 09.06.2022
 
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи

Минздрав Краснодарского края: у шестерых пострадавших в ДТП в Сочи множественные травмы

© Фото : Прокуратура Краснодарского краяДТП с участием экскурсионного автобуса на автодороге Сочи - Красная Поляна
ДТП с участием экскурсионного автобуса на автодороге Сочи - Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© Фото : Прокуратура Краснодарского края
ДТП с участием экскурсионного автобуса на автодороге Сочи - Красная Поляна
Читать ria.ru в
СОЧИ, 9 июн – РИА Новости. Множественные травмы получили шесть пострадавших в ДТП с участием экскурсионного автобуса и грузовика в Сочи, еще у восьмерых пассажиров обнаружены повреждения одного участка тела, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Краснодарского края.
Ранее пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщала, что по дороге в СочиКрасная Поляна экскурсионной автобус, в котором находились 32 человека, из них шестеро детей, столкнулся с грузовиком. По предварительной версии ведомства, водитель грузовика не справился с управлением и спровоцировал аварийную ситуацию.
"Из 19 пострадавших 14 эвакуированы в стационар: множественные травмы - 6 человек, изолированная травма - 8 человек", - сказала собеседница агентства.
При этом она отметила, что 19 пострадавших – учтенная информация по последним итоговым данным. Пять из них, включая двух беременных женщин, отказались от эвакуации в стационар. Тяжелые травмы, по информации регионального Минздрава, при столкновении не получил никто. При инциденте было задействовано 7 бригад скорой помощи, из них одна врачебная и шесть фельдшерских.
Комсомольск-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Вчера, 05:47
В Комсомольске-на-Амуре столкнулись три пассажирских автобуса
 
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