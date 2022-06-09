https://ria.ru/20220609/postradavshie-1794400542.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи - РИА Новости, 09.06.2022
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи
Множественные травмы получили шесть пострадавших в ДТП с участием экскурсионного автобуса и грузовика в Сочи, еще у восьмерых пассажиров обнаружены повреждения... РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T20:08
2022-06-09T20:08
2022-06-09T20:08
туризм
происшествия
сочи
краснодарский край
красная поляна
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СОЧИ, 9 июн – РИА Новости. Множественные травмы получили шесть пострадавших в ДТП с участием экскурсионного автобуса и грузовика в Сочи, еще у восьмерых пассажиров обнаружены повреждения одного участка тела, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Краснодарского края.Ранее пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщала, что по дороге в Сочи – Красная Поляна экскурсионной автобус, в котором находились 32 человека, из них шестеро детей, столкнулся с грузовиком. По предварительной версии ведомства, водитель грузовика не справился с управлением и спровоцировал аварийную ситуацию."Из 19 пострадавших 14 эвакуированы в стационар: множественные травмы - 6 человек, изолированная травма - 8 человек", - сказала собеседница агентства.При этом она отметила, что 19 пострадавших – учтенная информация по последним итоговым данным. Пять из них, включая двух беременных женщин, отказались от эвакуации в стационар. Тяжелые травмы, по информации регионального Минздрава, при столкновении не получил никто. При инциденте было задействовано 7 бригад скорой помощи, из них одна врачебная и шесть фельдшерских.
https://ria.ru/20220609/dtp-1794138446.html
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, краснодарский край, красная поляна
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи
Минздрав Краснодарского края: у шестерых пострадавших в ДТП в Сочи множественные травмы
СОЧИ, 9 июн – РИА Новости. Множественные травмы получили шесть пострадавших в ДТП с участием экскурсионного автобуса и грузовика в Сочи, еще у восьмерых пассажиров обнаружены повреждения одного участка тела, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Краснодарского края.
Ранее пресс-служба прокуратуры Краснодарского края
сообщала, что по дороге в Сочи
– Красная Поляна
экскурсионной автобус, в котором находились 32 человека, из них шестеро детей, столкнулся с грузовиком. По предварительной версии ведомства, водитель грузовика не справился с управлением и спровоцировал аварийную ситуацию.
"Из 19 пострадавших 14 эвакуированы в стационар: множественные травмы - 6 человек, изолированная травма - 8 человек", - сказала собеседница агентства.
При этом она отметила, что 19 пострадавших – учтенная информация по последним итоговым данным. Пять из них, включая двух беременных женщин, отказались от эвакуации в стационар. Тяжелые травмы, по информации регионального Минздрава, при столкновении не получил никто. При инциденте было задействовано 7 бригад скорой помощи, из них одна врачебная и шесть фельдшерских.