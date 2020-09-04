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https://ria.ru/20200904/dtp-1576716586.html
В Анапе один человек погиб и не менее девяти пострадали в ДТП с автобусом
Девять человек пострадали в результате столкновения двух автобусов на объездной дороге анапского поселка Витязево, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T08:22
2020-09-04T10:23
анапа
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Девять человек пострадали в результате столкновения двух автобусов на объездной дороге анапского поселка Витязево, сообщили РИА Новости в экстренных службах.На месте работали 42 человека от РСЧС и 14 единиц техники. Сотрудники МЧС России проводили деблокирование и другие работы по ликвидации последствий ДТП.Восемь человек оказались в больнице, в настоящее время медики оказывают им помощь, сообщили в городской больнице.Одна из пострадавших в ДТП на объездной дороге анапского поселка Витязево скончалась, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.Прокуратура организовала проверку по факту ДТП в Анапе с участием микроавтобуса Iveco и автобуса, принадлежащего турфирме.В свою очередь, ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщает о шестерых пострадавших.Вице-мэр Анапы Роман Дикий выехал на место ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города-курорта.По ее данным, автобус, в котором находилось двое человек, ехал из Ставрополья, оба пострадавшие были водителями, сменяющими друг друга, второй автобус — местный.
https://ria.ru/20200830/dtp-1576488029.html
https://ria.ru/20200903/dtp-1576657287.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/kalmykiya-dtp-1576313138.html
https://ria.ru/20200826/dtp-1576312560.html
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анапа
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Новости
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анапа, происшествия

В Анапе один человек погиб и не менее девяти пострадали в ДТП с автобусом

08:22 04.09.2020 (обновлено: 10:23 04.09.2020)
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© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации последствий ДТП в Анапе. 4 сентября 2020
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ДТП в Анапе. 4 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ДТП в Анапе. 4 сентября 2020
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Девять человек пострадали в результате столкновения двух автобусов на объездной дороге анапского поселка Витязево, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
На месте работали 42 человека от РСЧС и 14 единиц техники. Сотрудники МЧС России проводили деблокирование и другие работы по ликвидации последствий ДТП.
Восемь человек оказались в больнице, в настоящее время медики оказывают им помощь, сообщили в городской больнице.

"Восемь человек к нам привезли… Уже кто-то в травме лежит, кто-то в операционной в данный момент, кто-то в реанимации. Оказывают помощь. Разная (степень тяжести травм. — Прим. ред.)", — сообщили агентству в больнице.

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Одна из пострадавших в ДТП на объездной дороге анапского поселка Витязево скончалась, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

"Женщина скончалась в больнице 50-летняя. Она представиться даже не смогла", — сказал собеседник агентства.

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП в Анапе с участием микроавтобуса Iveco и автобуса, принадлежащего турфирме.

"Анапская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту ДТП, произошедшего сегодня, 4 сентября 2020 года, на трассе в районе города-курорта Анапы. Установлено, что микроавтобус Iveco допустил столкновение с пассажирским автобусом, принадлежащим туристической фирме. В результате происшествия есть пострадавшие с травмами различной степени тяжести, которые доставлены больницу. Прокуратурой будет проведена проверка требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения организациями, которым принадлежат автобусы, в том числе о предрейсовом контроле технического состояния транспортных средств и медицинском осмотре водителей", — сообщает надзорное ведомство.

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В ДТП в Самарской области погибли четыре человека
В свою очередь, ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщает о шестерых пострадавших.

"Сейчас по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, шесть человек пострадали, они доставлены в больницу. ДТП произошло на объездной дороге поселка Витязево (Анапа. — Прим. ред.), столкнулись два автобуса: один вахтовый, второй заказной. В заказном было два человека: водитель и его помощник, <…> они оба пострадали и оба доставлены в больницу. В вахтовом автобусе было девять человек, из них четыре пострадали и доставлены в больницу. ДТП произошло около пяти часов утра", — сообщили в ГУ МВД.

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Вице-мэр Анапы Роман Дикий выехал на место ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города-курорта.

"Сейчас на место туда выехал заместитель главы Роман Дикий, оценить, какую помощь может оказать администрация", — сообщили РИА Новости в пресс-службе анапской мэрии.

По ее данным, автобус, в котором находилось двое человек, ехал из Ставрополья, оба пострадавшие были водителями, сменяющими друг друга, второй автобус — местный.
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