https://ria.ru/20200904/dtp-1576716586.html
В Анапе один человек погиб и не менее девяти пострадали в ДТП с автобусом
Девять человек пострадали в результате столкновения двух автобусов на объездной дороге анапского поселка Витязево, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T08:22
2020-09-04T08:22
2020-09-04T10:23
анапа
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576717331_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_975d18d2c7c57cc27df0f14d01f3ecab.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Девять человек пострадали в результате столкновения двух автобусов на объездной дороге анапского поселка Витязево, сообщили РИА Новости в экстренных службах.На месте работали 42 человека от РСЧС и 14 единиц техники. Сотрудники МЧС России проводили деблокирование и другие работы по ликвидации последствий ДТП.Восемь человек оказались в больнице, в настоящее время медики оказывают им помощь, сообщили в городской больнице.Одна из пострадавших в ДТП на объездной дороге анапского поселка Витязево скончалась, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.Прокуратура организовала проверку по факту ДТП в Анапе с участием микроавтобуса Iveco и автобуса, принадлежащего турфирме.В свою очередь, ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщает о шестерых пострадавших.Вице-мэр Анапы Роман Дикий выехал на место ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города-курорта.По ее данным, автобус, в котором находилось двое человек, ехал из Ставрополья, оба пострадавшие были водителями, сменяющими друг друга, второй автобус — местный.
https://ria.ru/20200830/dtp-1576488029.html
https://ria.ru/20200903/dtp-1576657287.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/kalmykiya-dtp-1576313138.html
https://ria.ru/20200826/dtp-1576312560.html
1
анапа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576717331_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_2f5664e6003579c8ffa602d7f426728d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анапа, происшествия
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Девять человек пострадали в результате столкновения двух автобусов на объездной дороге анапского поселка Витязево, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
На месте работали 42 человека от РСЧС и 14 единиц техники. Сотрудники МЧС России проводили деблокирование и другие работы по ликвидации последствий ДТП.
Восемь человек оказались в больнице, в настоящее время медики оказывают им помощь, сообщили в городской больнице.
"Восемь человек к нам привезли… Уже кто-то в травме лежит, кто-то в операционной в данный момент, кто-то в реанимации. Оказывают помощь. Разная (степень тяжести травм. — Прим. ред.)", — сообщили агентству в больнице.
Одна из пострадавших в ДТП на объездной дороге анапского поселка Витязево скончалась, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
"Женщина скончалась в больнице 50-летняя. Она представиться даже не смогла", — сказал собеседник агентства.
Прокуратура организовала проверку по факту ДТП в Анапе с участием микроавтобуса Iveco и автобуса, принадлежащего турфирме.
"Анапская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту ДТП, произошедшего сегодня, 4 сентября 2020 года, на трассе в районе города-курорта Анапы. Установлено, что микроавтобус Iveco допустил столкновение с пассажирским автобусом, принадлежащим туристической фирме. В результате происшествия есть пострадавшие с травмами различной степени тяжести, которые доставлены больницу. Прокуратурой будет проведена проверка требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения организациями, которым принадлежат автобусы, в том числе о предрейсовом контроле технического состояния транспортных средств и медицинском осмотре водителей", — сообщает надзорное ведомство.
В свою очередь, ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщает о шестерых пострадавших.
"Сейчас по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, шесть человек пострадали, они доставлены в больницу. ДТП произошло на объездной дороге поселка Витязево (Анапа. — Прим. ред.), столкнулись два автобуса: один вахтовый, второй заказной. В заказном было два человека: водитель и его помощник, <…> они оба пострадали и оба доставлены в больницу. В вахтовом автобусе было девять человек, из них четыре пострадали и доставлены в больницу. ДТП произошло около пяти часов утра", — сообщили в ГУ МВД.
Вице-мэр Анапы Роман Дикий выехал на место ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города-курорта.
"Сейчас на место туда выехал заместитель главы Роман Дикий, оценить, какую помощь может оказать администрация", — сообщили РИА Новости в пресс-службе анапской мэрии.
По ее данным, автобус, в котором находилось двое человек, ехал из Ставрополья, оба пострадавшие были водителями, сменяющими друг друга, второй автобус — местный.