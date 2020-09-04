https://ria.ru/20200904/dtp-1576716586.html

В Анапе один человек погиб и не менее девяти пострадали в ДТП с автобусом

Девять человек пострадали в результате столкновения двух автобусов на объездной дороге анапского поселка Витязево, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T08:22

2020-09-04T08:22

2020-09-04T10:23

анапа

происшествия

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Девять человек пострадали в результате столкновения двух автобусов на объездной дороге анапского поселка Витязево, сообщили РИА Новости в экстренных службах.На месте работали 42 человека от РСЧС и 14 единиц техники. Сотрудники МЧС России проводили деблокирование и другие работы по ликвидации последствий ДТП.Восемь человек оказались в больнице, в настоящее время медики оказывают им помощь, сообщили в городской больнице.Одна из пострадавших в ДТП на объездной дороге анапского поселка Витязево скончалась, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.Прокуратура организовала проверку по факту ДТП в Анапе с участием микроавтобуса Iveco и автобуса, принадлежащего турфирме.В свою очередь, ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщает о шестерых пострадавших.Вице-мэр Анапы Роман Дикий выехал на место ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города-курорта.По ее данным, автобус, в котором находилось двое человек, ехал из Ставрополья, оба пострадавшие были водителями, сменяющими друг друга, второй автобус — местный.

https://ria.ru/20200830/dtp-1576488029.html

https://ria.ru/20200903/dtp-1576657287.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/kalmykiya-dtp-1576313138.html

https://ria.ru/20200826/dtp-1576312560.html

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анапа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, происшествия