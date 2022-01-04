https://ria.ru/20220104/dtp-1766552415.html

Один человек погиб в ДТП с автобусом в Ленинградской области

Один человек погиб в ДТП с автобусом в Ленинградской области - РИА Новости, 04.01.2022

Один человек погиб в ДТП с автобусом в Ленинградской области

Автобус и два легковых автомобиля столкнулись в Ленинградской области, один человек погиб, еще пять пострадали, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад". РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T14:51

2022-01-04T14:51

2022-01-04T17:42

происшествия

дтп

ленинградская область

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Автобус и два легковых автомобиля столкнулись в Ленинградской области, один человек погиб, еще пять пострадали, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости об одном погибшем и шести раненых.Авария случилась на 187-м километре федеральной автодороги Р-21 "Кола", в районе деревни Доможирово."Произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей и заказного автобуса. По предварительной информации, в автобусе находилось 40 человек, никто из них не пострадал. В легковых автомобилях в результате ДТП один человек погиб, пострадало пять человек, двое из них дети", — говорится в сообщении.На месте происшествия работают сотрудники МЧС, ГИБДД, скорая помощь, представители обслуживающей дорогу подрядной организации.

https://ria.ru/20220104/dtp-1766530987.html

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происшествия, дтп, ленинградская область