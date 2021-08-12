https://ria.ru/20210812/avariya-1745483614.html

В Липецкой области пять человек пострадали в ДТП с грузовиком

В Липецкой области пять человек пострадали в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 12.08.2021

В Липецкой области пять человек пострадали в ДТП с грузовиком

Водитель автобуса и четыре пассажира получили травмы в результате столкновения с грузовиком в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T14:30

2021-08-12T14:30

2021-08-12T14:30

происшествия

липецкая область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:189:2992:1872_1920x0_80_0_0_5f4960b51c21abe6de09abb294b5e391.jpg

ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. Водитель автобуса и четыре пассажира получили травмы в результате столкновения с грузовиком в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.Авария произошла около 12.00 мск в четверг, 12 августа, в Хлевенском районе на платном участке трассы М-4 "Дон"."Водитель туристического автобуса, 1964 года рождения, не выдержал дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди грузовым автомобилем. В результате пострадал водитель и четыре пассажира", - сказал собеседник агентства.По его словам, водитель госпитализирован, а пассажирам медицинская помощь была оказана на месте.В момент ДТП в автобусе находились 39 пассажиров. Сейчас они ожидают автобус который выехал к ним из Воронежа.

https://ria.ru/20210812/dtp-1745421645.html

https://ria.ru/20210811/dtp-1745362133.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, липецкая область