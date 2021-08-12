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В Липецкой области пять человек пострадали в ДТП с грузовиком
В Липецкой области пять человек пострадали в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 12.08.2021
В Липецкой области пять человек пострадали в ДТП с грузовиком
Водитель автобуса и четыре пассажира получили травмы в результате столкновения с грузовиком в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T14:30
2021-08-12T14:30
происшествия
липецкая область
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ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. Водитель автобуса и четыре пассажира получили травмы в результате столкновения с грузовиком в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.Авария произошла около 12.00 мск в четверг, 12 августа, в Хлевенском районе на платном участке трассы М-4 "Дон"."Водитель туристического автобуса, 1964 года рождения, не выдержал дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди грузовым автомобилем. В результате пострадал водитель и четыре пассажира", - сказал собеседник агентства.По его словам, водитель госпитализирован, а пассажирам медицинская помощь была оказана на месте.В момент ДТП в автобусе находились 39 пассажиров. Сейчас они ожидают автобус который выехал к ним из Воронежа.
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происшествия, липецкая область
14:30 12.08.2021
 
В Липецкой области пять человек пострадали в ДТП с грузовиком

УМВД: автобус въехал в грузовик в Липецкой области на трассе М-4 "Дон", пострадали пять человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. Водитель автобуса и четыре пассажира получили травмы в результате столкновения с грузовиком в Липецкой области, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Авария произошла около 12.00 мск в четверг, 12 августа, в Хлевенском районе на платном участке трассы М-4 "Дон".
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"Водитель туристического автобуса, 1964 года рождения, не выдержал дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди грузовым автомобилем. В результате пострадал водитель и четыре пассажира", - сказал собеседник агентства.
По его словам, водитель госпитализирован, а пассажирам медицинская помощь была оказана на месте.
В момент ДТП в автобусе находились 39 пассажиров. Сейчас они ожидают автобус который выехал к ним из Воронежа.
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