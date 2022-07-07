https://ria.ru/20220707/dtp-1800981681.html

В Сочи пять человек пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса

В Сочи пять человек пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса - РИА Новости, 07.07.2022

В Сочи пять человек пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса

Пять человек пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса в Сочи, среди них один ребенок, все доставлены в больницу, сообщила пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T16:16

2022-07-07T16:16

2022-07-07T17:17

происшествия

сочи

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новости - туризм

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СОЧИ, 7 июл – РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса в Сочи, среди них один ребенок, все доставлены в больницу, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края."Установлено, что авария произошла в результате столкновения трех легковых автомобилей и экскурсионного автобуса, в ходе которой пострадали 5 человек, среди них один мальчик 12 лет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220706/vozhdenie-1800703677.html

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Екатерина Зайцева

происшествия, сочи, краснодарский край, адлер, новости - туризм