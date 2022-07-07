Рейтинг@Mail.ru
В Сочи пять человек пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса - РИА Новости, 07.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220707/dtp-1800981681.html
В Сочи пять человек пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса
В Сочи пять человек пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса - РИА Новости, 07.07.2022
В Сочи пять человек пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса
Пять человек пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса в Сочи, среди них один ребенок, все доставлены в больницу, сообщила пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:16
2022-07-07T17:17
происшествия
сочи
краснодарский край
адлер
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800985150_46:0:1122:605_1920x0_80_0_0_04c79dc01f6b156895a9ccfa981131ef.jpg
СОЧИ, 7 июл – РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса в Сочи, среди них один ребенок, все доставлены в больницу, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края."Установлено, что авария произошла в результате столкновения трех легковых автомобилей и экскурсионного автобуса, в ходе которой пострадали 5 человек, среди них один мальчик 12 лет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220706/vozhdenie-1800703677.html
сочи
краснодарский край
адлер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800985150_181:0:988:605_1920x0_80_0_0_aa71bbaea9a2bef01fc2242dbc3bfab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, краснодарский край, адлер, новости - туризм
16:16 07.07.2022 (обновлено: 17:17 07.07.2022)
 
В Сочи пять человек пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса

В Сочи пять человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом

© Фото : ГУ МВД РФ по Краснодарскому краюДТП в Адлерском районе Сочи
ДТП в Адлерском районе Сочи - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© Фото : ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
ДТП в Адлерском районе Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 7 июл – РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса в Сочи, среди них один ребенок, все доставлены в больницу, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
"Установлено, что авария произошла в результате столкновения трех легковых автомобилей и экскурсионного автобуса, в ходе которой пострадали 5 человек, среди них один мальчик 12 лет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 15:34
Госдума приняла закон об ответственности за опасное вождение
 
ТуризмПроисшествияСочиКраснодарский крайАдлерНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала