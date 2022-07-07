https://ria.ru/20220707/dtp-1800981681.html
В Сочи пять человек пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса
В Сочи пять человек пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса - РИА Новости, 07.07.2022
В Сочи пять человек пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса
Пять человек пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса в Сочи, среди них один ребенок, все доставлены в больницу, сообщила пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T16:16
2022-07-07T16:16
2022-07-07T17:17
происшествия
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СОЧИ, 7 июл – РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса в Сочи, среди них один ребенок, все доставлены в больницу, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края."Установлено, что авария произошла в результате столкновения трех легковых автомобилей и экскурсионного автобуса, в ходе которой пострадали 5 человек, среди них один мальчик 12 лет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, сочи, краснодарский край, адлер, новости - туризм
16:16 07.07.2022 (обновлено: 17:17 07.07.2022)
В Сочи пять человек пострадали в ДТП с участием экскурсионного автобуса
В Сочи пять человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом