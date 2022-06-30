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Крупные ЧП с лифтами в России в 2019-2022 годах - РИА Новости, 30.06.2022
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Крупные ЧП с лифтами в России в 2019-2022 годах
Крупные ЧП с лифтами в России в 2019-2022 годах - РИА Новости, 30.06.2022
Крупные ЧП с лифтами в России в 2019-2022 годах
в подмосковных Мытищах в четырехэтажном офисном здании на улице Карла Маркса произошло падение лифта с первого этажа на цокольный. Предварительно, пострадали... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:19
2022-06-30T13:21
справки
происшествия
лифты
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202230 июня в подмосковных Мытищах в четырехэтажном офисном здании на улице Карла Маркса произошло падение лифта с первого этажа на цокольный. Предварительно, пострадали шесть человек, серьезных травм никто не получил. 8 апреля в Махачкале (Дагестан) в торговом центре сорвался лифт. В нем находились две женщины и ребенок. Женщины получили переломы, ребенка после осмотра врачей отпустили домой. 7 февраля в поселке Новоивановское в городском округе Одинцово Московской области при падении грузового подъемника с третьего этажа в тюнинг-сервисе "Москва" пострадали двое рабочих. Пострадавшие были направлены в больницу Красногорска. 13 января в Москве в результате падения лифта в "Президент-Отеле" на Большой Якиманке погибли двое рабочих, занимавшихся ремонтом. В управделами президента, в чьем ведении находится гостиница, рассказали, что погибшие не работали в отеле, они были сотрудниками компании по обслуживанию лифтов. Авария произошла в ходе регламентных работ. 20217 сентября в Красногорске Московской области в жилом комплексе "Арт" на Авангардной улице произошло падение лифта, в результате которого пострадала жительница дома. 22 июля стало известно, что на территории промзоны в Реутове Московской области три человека пострадали в результате падения лифта с третьего этажа. В лифте находились сотрудники предприятия – двое мужчин и одна женщина. Все пострадавшие были госпитализированы. 24 июня в многоквартирном доме Коломны Московской области в результате падения в шахту лифта погиб 63-летний мужчина. Он застрял в лифте между 6 и 7 этажами. Не дожидаясь приезда службы ремонта, он открыл двери и попытался выбраться из кабины самостоятельно, но упал в шахту. Несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался от полученных травм. 15 июня стало известно, что в Москве после падения в шахту лифта погиб рабочий. Он производил ремонтные работы, в ходе которых сорвался. Тело мужчины было обнаружено в жилом доме по улице Академика Королева.202021 ноября в городе Курчатов Курской области в многоэтажном доме по улице Садовая между вторым и первым этажами застрял лифт, в котором находились две женщины и трое детей. Прибывшие по вызову специалисты эвакуировали одну из женщин и детей, после чего кабина лифта начала движение, и остававшаяся в ней женщина получила травмы. Пострадавшую госпитализировали.10 июля во Владивостоке в административном здании по улице Снеговой лифт с людьми сорвался с четвертого на первый этаж. В кабине находились два человек, которые получили травмы различной степени тяжести. 30 мая в Благовещенске в ТЦ "Острова" с высоты второго этажа сорвался грузовой лифт, в котором находились двое рабочих из магазина электроники. Оба пострадавших были доставлены в Амурскую областную клиническую больницу: один в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести.20193 ноября в Санкт-Петербурге в родильном доме №18 на проспекте Солидарности с уровня третьего этажа упал грузовой лифт с двумя рабочими, которые его ремонтировали. Оба пострадавших были госпитализированы. 9 августа в жилом доме Екатеринбурга на рабочего лифтовой службы упала кабина лифта во время плановых ремонтных работ. Рабочий погиб. 23 июля в Севастополе в многоквартирном доме по Парковой улице с высоты третьего этажа упала кабина лифта, в которой находилось три человека – женщина и двое мужчин. C травмой ноги пострадавшая женщина была госпитализирована в больницу, мужчины получили ссадины и ушибы, не требующие госпитализации. 28 февраля в Москве в доме №20 на улице Большая Черкизовская при проведении ремонтных работ рабочего придавило лифтом, он был госпитализирован. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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справки, происшествия, лифты
13:19 30.06.2022 (обновлено: 13:21 30.06.2022)
 

Крупные ЧП с лифтами в России в 2019-2022 годах

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкШахта лифта в высотном жилом доме
Шахта лифта в высотном жилом доме - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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2022

30 июня в подмосковных Мытищах в четырехэтажном офисном здании на улице Карла Маркса произошло падение лифта с первого этажа на цокольный. Предварительно, пострадали шесть человек, серьезных травм никто не получил.
8 апреля в Махачкале (Дагестан) в торговом центре сорвался лифт. В нем находились две женщины и ребенок. Женщины получили переломы, ребенка после осмотра врачей отпустили домой.
7 февраля в поселке Новоивановское в городском округе Одинцово Московской области при падении грузового подъемника с третьего этажа в тюнинг-сервисе "Москва" пострадали двое рабочих. Пострадавшие были направлены в больницу Красногорска.
13 января в Москве в результате падения лифта в "Президент-Отеле" на Большой Якиманке погибли двое рабочих, занимавшихся ремонтом. В управделами президента, в чьем ведении находится гостиница, рассказали, что погибшие не работали в отеле, они были сотрудниками компании по обслуживанию лифтов. Авария произошла в ходе регламентных работ.

2021

7 сентября в Красногорске Московской области в жилом комплексе "Арт" на Авангардной улице произошло падение лифта, в результате которого пострадала жительница дома.
22 июля стало известно, что на территории промзоны в Реутове Московской области три человека пострадали в результате падения лифта с третьего этажа. В лифте находились сотрудники предприятия – двое мужчин и одна женщина. Все пострадавшие были госпитализированы.
24 июня в многоквартирном доме Коломны Московской области в результате падения в шахту лифта погиб 63-летний мужчина. Он застрял в лифте между 6 и 7 этажами. Не дожидаясь приезда службы ремонта, он открыл двери и попытался выбраться из кабины самостоятельно, но упал в шахту. Несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался от полученных травм.
15 июня стало известно, что в Москве после падения в шахту лифта погиб рабочий. Он производил ремонтные работы, в ходе которых сорвался. Тело мужчины было обнаружено в жилом доме по улице Академика Королева.

2020

21 ноября в городе Курчатов Курской области в многоэтажном доме по улице Садовая между вторым и первым этажами застрял лифт, в котором находились две женщины и трое детей. Прибывшие по вызову специалисты эвакуировали одну из женщин и детей, после чего кабина лифта начала движение, и остававшаяся в ней женщина получила травмы. Пострадавшую госпитализировали.
10 июля во Владивостоке в административном здании по улице Снеговой лифт с людьми сорвался с четвертого на первый этаж. В кабине находились два человек, которые получили травмы различной степени тяжести.
30 мая в Благовещенске в ТЦ "Острова" с высоты второго этажа сорвался грузовой лифт, в котором находились двое рабочих из магазина электроники. Оба пострадавших были доставлены в Амурскую областную клиническую больницу: один в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней тяжести.

2019

3 ноября в Санкт-Петербурге в родильном доме №18 на проспекте Солидарности с уровня третьего этажа упал грузовой лифт с двумя рабочими, которые его ремонтировали. Оба пострадавших были госпитализированы.
9 августа в жилом доме Екатеринбурга на рабочего лифтовой службы упала кабина лифта во время плановых ремонтных работ. Рабочий погиб.
23 июля в Севастополе в многоквартирном доме по Парковой улице с высоты третьего этажа упала кабина лифта, в которой находилось три человека – женщина и двое мужчин. C травмой ноги пострадавшая женщина была госпитализирована в больницу, мужчины получили ссадины и ушибы, не требующие госпитализации.
28 февраля в Москве в доме №20 на улице Большая Черкизовская при проведении ремонтных работ рабочего придавило лифтом, он был госпитализирован.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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