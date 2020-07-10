Во Владивостоке два человека пострадали после падения лифта в шахту

"В кабине находились двое человек, которые в результате срыва получили травмы различной степени тяжести... Спасатели эвакуировали пострадавших, оказали им необходимую доврачебную помощь и передали врачам скорой медицинской помощи. Мужчины 1993 и 1987 годов рождения были доставлены в... городскую клиническую больницу №2", - говорится в сообщении.