Во Владивостоке два человека пострадали после падения лифта в шахту

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл - РИА Новости. Два человека госпитализированы в больницу после падения лифта в шахту во Владивостоке, сообщает главк МЧС по региону.
ЧП произошло в пятницу в 16.40 (09.40 мск). В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение от диспетчера единой дежурной диспетчерской службы Владивостока о том, что в административном здании по улице Снеговой лифт с людьми сорвался с четвертого на первый этаж.
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"В кабине находились двое человек, которые в результате срыва получили травмы различной степени тяжести... Спасатели эвакуировали пострадавших, оказали им необходимую доврачебную помощь и передали врачам скорой медицинской помощи. Мужчины 1993 и 1987 годов рождения были доставлены в... городскую клиническую больницу №2", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в спасении участвовали семь человек и три единицы техники.
"По факту падения лифта с людьми проводится доследственная проверка", - сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.