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Во Владивостоке два человека пострадали после падения лифта в шахту
Два человека госпитализированы в больницу после падения лифта в шахту во Владивостоке, сообщает главк МЧС по региону. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T15:34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владивосток, происшествия

Во Владивостоке два человека пострадали после падения лифта в шахту

14:47 10.07.2020 (обновлено: 15:34 10.07.2020)
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© Fotolia / stockphoto maniaШахта лифта
Шахта лифта
© Fotolia / stockphoto mania
Шахта лифта. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл - РИА Новости. Два человека госпитализированы в больницу после падения лифта в шахту во Владивостоке, сообщает главк МЧС по региону.
ЧП произошло в пятницу в 16.40 (09.40 мск). В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение от диспетчера единой дежурной диспетчерской службы Владивостока о том, что в административном здании по улице Снеговой лифт с людьми сорвался с четвертого на первый этаж.
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"В кабине находились двое человек, которые в результате срыва получили травмы различной степени тяжести... Спасатели эвакуировали пострадавших, оказали им необходимую доврачебную помощь и передали врачам скорой медицинской помощи. Мужчины 1993 и 1987 годов рождения были доставлены в... городскую клиническую больницу №2", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в спасении участвовали семь человек и три единицы техники.
"По факту падения лифта с людьми проводится доследственная проверка", - сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВладивостокПроисшествия
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