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Двое рабочих погибли при падении лифта в Президент-Отеле в Москве
Двое рабочих погибли при падении лифта в Президент-Отеле в Москве - РИА Новости, 13.01.2022
Двое рабочих погибли при падении лифта в Президент-Отеле в Москве
Двое рабочих скончались в результате падения служебного лифта в Президент-Отеле на Большой Якиманке в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T20:57
2022-01-13T23:15
происшествия
москва
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Двое рабочих скончались в результате падения служебного лифта в Президент-Отеле на Большой Якиманке в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Информацию подтвердили в главке МЧС.В управделами президента, в чьем ведении находится гостиница, агентству рассказали, что погибшие не работали в отеле, они были сотрудниками компании по обслуживанию лифтов. В ведомстве уточнили, что авария произошла в ходе регламентных работ.По информации источника РИА Новости, рабочие занимались заменой лифта.По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 238 УК России ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. По этой статье может грозить до десяти лет лишения свободы.В столичной прокуратуре начали проверку.
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происшествия, москва
20:57 13.01.2022 (обновлено: 23:15 13.01.2022)
 
Двое рабочих погибли при падении лифта в Президент-Отеле в Москве

Двое рабочих погибли при падении лифта в Президент-Отеле на Большой Якиманке

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Двое рабочих скончались в результате падения служебного лифта в Президент-Отеле на Большой Якиманке в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Информацию подтвердили в главке МЧС.

"Поступило сообщение об обрушении конструкций по адресу: улица Большая Якиманка, дом 24. По прибытии пожарно-спасательных подразделений предварительно установлено, что при проведении ремонтных работ произошло падение лифта в шахту, к сожалению, по предварительной информации, погибли двое рабочих", — сообщили РИА Новости в пресс-службе главка.

В управделами президента, в чьем ведении находится гостиница, агентству рассказали, что погибшие не работали в отеле, они были сотрудниками компании по обслуживанию лифтов. В ведомстве уточнили, что авария произошла в ходе регламентных работ.
По информации источника РИА Новости, рабочие занимались заменой лифта.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 238 УК России ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. По этой статье может грозить до десяти лет лишения свободы.
В столичной прокуратуре начали проверку.
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