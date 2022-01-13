https://ria.ru/20220113/padenie-1767749700.html

Двое рабочих погибли при падении лифта в Президент-Отеле в Москве

Двое рабочих погибли при падении лифта в Президент-Отеле в Москве - РИА Новости, 13.01.2022

Двое рабочих погибли при падении лифта в Президент-Отеле в Москве

Двое рабочих скончались в результате падения служебного лифта в Президент-Отеле на Большой Якиманке в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T20:57

2022-01-13T20:57

2022-01-13T23:15

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Двое рабочих скончались в результате падения служебного лифта в Президент-Отеле на Большой Якиманке в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Информацию подтвердили в главке МЧС.В управделами президента, в чьем ведении находится гостиница, агентству рассказали, что погибшие не работали в отеле, они были сотрудниками компании по обслуживанию лифтов. В ведомстве уточнили, что авария произошла в ходе регламентных работ.По информации источника РИА Новости, рабочие занимались заменой лифта.По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 238 УК России ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. По этой статье может грозить до десяти лет лишения свободы.В столичной прокуратуре начали проверку.

https://ria.ru/20211022/lift-1755737802.html

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2022

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происшествия, москва