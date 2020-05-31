В Приамурье рассказали о состоянии пострадавших при падении лифта

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая - РИА Новости. Один из мужчин, пострадавший при падении грузового лифта в ТЦ "Острова" в Благовещенске, находится в тяжелом состоянии, второй - в состоянии средней тяжести, оба находятся в Амурской областной клинической больнице (АОКБ), сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Приамурья.
По данным СУСК РФ по Амурской области, 30 мая в ТЦ с высоты второго этажа сорвался грузовой лифт, в котором находились двое рабочих. СК по региону начал доследственную проверку. Прокуратура Амурской области, которая также проводит проверку, уточнила, что пострадавшие при падении лифта - работники магазина электроники. Надзорное ведомство оценит охрану труда в ТЦ и соблюдение требований безопасности при использовании грузового лифта.
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"Оба пострадавших госпитализированы в травматологическое отделение АОКБ, один в тяжелом состоянии, другой в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.