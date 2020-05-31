В Приамурье рассказали о состоянии пострадавших при падении лифта

В Кемерово проводят проверку после падения рабочих в шахту лифта

В Кемерово проводят проверку после падения рабочих в шахту лифта

"Оба пострадавших госпитализированы в травматологическое отделение АОКБ, один в тяжелом состоянии, другой в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.