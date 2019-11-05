В Петербурге завели дело после падения лифта в роддоме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после того, как при падении грузового лифта пострадали двое рабочих, которые его ремонтировали, сообщает в понедельник ГСУСК РФ по Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после того, как при падении грузового лифта пострадали двое рабочих, которые его ремонтировали, сообщает в понедельник ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу

Как сообщало городское управление МЧС, в воскресенье в родильном доме №18 на проспекте Солидарности, с уровня третьего этажа упал грузовой лифт с двумя рабочими, которые его ремонтировали. По данным представителя городского комитета по здравоохранению, оба пострадавших по состоянию на утро понедельника находились в реанимации с травмами, характерными для падения с высоты.

"Следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного (статьей) "нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ". Из материалов уголовного дела следует, что 4 ноября… во время проведения строительных и иных работ по замене лифтового оборудования… оборвался трос, после чего кабина лифта, где находились 2 рабочих, упала вниз, в связи с чем им был причинен тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.