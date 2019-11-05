Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T13:43Z
https://ria.ru/20191105/1560587567.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1036x0_80_0_0_08e30c54321bf07ed7e26ccdf02a44de.jpg
РИА Новости

В Петербурге завели дело после падения лифта в роддоме

13:43 05.11.2019
601
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после того, как при падении грузового лифта пострадали двое рабочих, которые его ремонтировали, сообщает в понедельник ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
Как сообщало городское управление МЧС, в воскресенье в родильном доме №18 на проспекте Солидарности, с уровня третьего этажа упал грузовой лифт с двумя рабочими, которые его ремонтировали. По данным представителя городского комитета по здравоохранению, оба пострадавших по состоянию на утро понедельника находились в реанимации с травмами, характерными для падения с высоты.
"Следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного (статьей) "нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ". Из материалов уголовного дела следует, что 4 ноября… во время проведения строительных и иных работ по замене лифтового оборудования… оборвался трос, после чего кабина лифта, где находились 2 рабочих, упала вниз, в связи с чем им был причинен тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении.
Шахта лифта
1 ноября, 16:35РИА Недвижимость
Шахта лифта частично обрушилась в горящей многоэтажке в центре Москвы
В настоящее время потерпевшие в тяжелом состоянии находятся в больнице, информирует ведомство.
101133
Обсудить 0
СК РФМЧС РФРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Поисково-спасательная станция в Парке Горького в Москве
Спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки
Школьные рюкзаки
СМИ: в Новосибирске младшеклассницу, не сдавшую деньги, выгнали с праздника
Молоточек судьи
Жителя Урала осудили за поджег знакомого
Алексей Бурков
Песков не стал комментировать данные о возможном обмене Буркова
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган может посетить Россию в связи с открытием "Турецкого потока"
Президент РФ Владимир Путин
Песков прокомментировал информацию о вступлении Путина в комсомол в 20 лет
Гипермаркет Лента
В Петербурге отравились 60 сотрудников "Ленты"
Девушки во время тренировки
В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
В Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК в Омске организовал проверку после эвакуации детей из сауны через окно
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль не комментирует решение суда по делу "Свидетелей Иеговы"* в Томске
Женщина в наручниках
В Омске спецназ задержал создательницу интернет-магазина по продаже героина
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье нашли тела двоих детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Тринадцать белух из "китовой тюрьмы" погрузили на судно
08:21На Ямале разгорелся скандал из-за тендера на утилизацию портретов Медведева
08:20Пожар на ювелирном заводе в Костромской области полностью ликвидировали
08:15В Костромской области загорелось здание ювелирного завода
08:09Роскачество проверило ванильный зефир
08:04Рейс в Доминиканскую республику вынужденно сел в Шереметьево
08:02В Москве в среду ожидаются дожди и до 12 градусов тепла
07:55В Киргизии задержали одного из главарей "Хизб ут-Тахрир"*
07:51В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
07:44Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
07:42Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
07:35Ташкент изучает ситуацию вокруг нападения на погранзаставу в Таджикистане
07:30Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса
07:29Под Курском легковое авто столкнулось с КАМАЗом, пять человек погибли
07:24Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
07:14Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
07:10В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
06:48При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
06:47Генпрокурор заявил, что украинцы требуют "крови и посадок"
06:46Эксперты рассказали, что туристы фотографируют в отпуске чаще всего
Лента новостейМолния