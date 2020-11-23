СК возбудил дело после падения лифта в доме под Курском
22:06 23.11.2020 (обновлено: 22:10 23.11.2020)
Лифт сорвался вниз в городе Курчатове Курской области,
ВОРОНЕЖ, 23 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту падения лифта в жилом доме в Курской области, в результате которого пострадала женщина, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, в многоэтажном доме по улице Садовая в городе Курчатов около 13.00 мск 21 ноября между вторым и первым этажами застрял лифт, в котором находились две женщины и трое детей. Прибывшие по вызову специалисты эвакуировали одну из женщин и детей, после чего кабина лифта начала движение, и остававшаяся в ней 55-летняя женщина получила травмы. Пострадавшую госпитализировали, а СК и прокуратура начали проверку обстоятельств произошедшего.
"По результатам доследственной проверки, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)... В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, виновных в его совершении", - говорится в сообщении.
Администрация Курской области взяла на контроль ситуацию. Как ранее пояснил РИА Новости представитель обладминистрации, по предварительным данным, лифт мог упасть из-за ошибок управляющей компании при его эксплуатации.