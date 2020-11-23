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СК возбудил дело после падения лифта в доме под Курском
СК возбудил дело после падения лифта в доме под Курском
Следователи возбудили уголовное дело по факту падения лифта в жилом доме в Курской области, в результате которого пострадала женщина, сообщает следственное... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T22:06
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россия
следственный комитет россии (ск рф)
курская область
курчатов
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 23 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту падения лифта в жилом доме в Курской области, в результате которого пострадала женщина, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, в многоэтажном доме по улице Садовая в городе Курчатов около 13.00 мск 21 ноября между вторым и первым этажами застрял лифт, в котором находились две женщины и трое детей. Прибывшие по вызову специалисты эвакуировали одну из женщин и детей, после чего кабина лифта начала движение, и остававшаяся в ней 55-летняя женщина получила травмы. Пострадавшую госпитализировали, а СК и прокуратура начали проверку обстоятельств произошедшего.Администрация Курской области взяла на контроль ситуацию. Как ранее пояснил РИА Новости представитель обладминистрации, по предварительным данным, лифт мог упасть из-за ошибок управляющей компании при его эксплуатации.
https://ria.ru/20201122/lift-1585738692.html
россия
курская область
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россия, следственный комитет россии (ск рф), курская область, курчатов, происшествия

СК возбудил дело после падения лифта в доме под Курском

22:06 23.11.2020 (обновлено: 22:10 23.11.2020)
 
Лифт сорвался вниз в городе Курчатове Курской области,
Лифт сорвался вниз в городе Курчатове Курской области, - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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ВОРОНЕЖ, 23 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту падения лифта в жилом доме в Курской области, в результате которого пострадала женщина, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, в многоэтажном доме по улице Садовая в городе Курчатов около 13.00 мск 21 ноября между вторым и первым этажами застрял лифт, в котором находились две женщины и трое детей. Прибывшие по вызову специалисты эвакуировали одну из женщин и детей, после чего кабина лифта начала движение, и остававшаяся в ней 55-летняя женщина получила травмы. Пострадавшую госпитализировали, а СК и прокуратура начали проверку обстоятельств произошедшего.
Лифт сорвался вниз вместе с пенсионеркой в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
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"По результатам доследственной проверки, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)... В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, виновных в его совершении", - говорится в сообщении.

Администрация Курской области взяла на контроль ситуацию. Как ранее пояснил РИА Новости представитель обладминистрации, по предварительным данным, лифт мог упасть из-за ошибок управляющей компании при его эксплуатации.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Курская областьКурчатовПроисшествия
 
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