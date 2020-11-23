https://ria.ru/20201123/lift-1585996980.html

СК возбудил дело после падения лифта в доме под Курском

СК возбудил дело после падения лифта в доме под Курском

Следователи возбудили уголовное дело по факту падения лифта в жилом доме в Курской области, в результате которого пострадала женщина, сообщает следственное... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T22:06

2020-11-23T22:06

2020-11-23T22:10

россия

следственный комитет россии (ск рф)

курская область

курчатов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585699240_8:40:1842:1072_1400x0_80_0_0_89ec26620d068e6282d3b2295b13cc43.jpg

ВОРОНЕЖ, 23 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту падения лифта в жилом доме в Курской области, в результате которого пострадала женщина, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, в многоэтажном доме по улице Садовая в городе Курчатов около 13.00 мск 21 ноября между вторым и первым этажами застрял лифт, в котором находились две женщины и трое детей. Прибывшие по вызову специалисты эвакуировали одну из женщин и детей, после чего кабина лифта начала движение, и остававшаяся в ней 55-летняя женщина получила травмы. Пострадавшую госпитализировали, а СК и прокуратура начали проверку обстоятельств произошедшего.Администрация Курской области взяла на контроль ситуацию. Как ранее пояснил РИА Новости представитель обладминистрации, по предварительным данным, лифт мог упасть из-за ошибок управляющей компании при его эксплуатации.

https://ria.ru/20201122/lift-1585738692.html

россия

курская область

курчатов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), курская область, курчатов, происшествия