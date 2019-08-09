СК начал проверку из-за гибели рабочего в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Свердловские следователи начали проверку по факту гибели рабочего от падения на него кабины лифта в жилом доме Екатеринбурга, сообщает региональное управление СК РФ.

"Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург регионального СКР организована доследственная проверка по сообщению о гибели рабочего лифтовой службы, на которого упала кабина лифта", - говорится в сообщении.

Как уточнили в СУСК, на рабочего лифтовой службы упала кабина лифта во время плановых ремонтных работ, в результате того, что стоящий на двигателе лифта стопорный механизм не выдержал нагрузки, и кабина упала вниз.