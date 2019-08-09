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РИА Новости

СК начал проверку из-за гибели рабочего в Екатеринбурге

18:07, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Свердловские следователи начали проверку по факту гибели рабочего от падения на него кабины лифта в жилом доме Екатеринбурга, сообщает региональное управление СК РФ.
"Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург регионального СКР организована доследственная проверка по сообщению о гибели рабочего лифтовой службы, на которого упала кабина лифта", - говорится в сообщении.
Автомобиль следственного комитета
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Как уточнили в СУСК, на рабочего лифтовой службы упала кабина лифта во время плановых ремонтных работ, в результате того, что стоящий на двигателе лифта стопорный механизм не выдержал нагрузки, и кабина упала вниз.
Уточняется, что в ходе проверки устанавливаются и опрашиваются возможные очевиды происшествия и сотрудники компании, работником которой являлся погибший. Ранее свою проверку начала региональная прокуратура.
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Следственный комитет РФЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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