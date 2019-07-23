В Севастополе в новостройке сорвался лифт с пассажирами

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Лифт с тремя пассажирами упал в новостройке Севастополя, начата доследственная проверка, сообщает севастопольское управление Следственного комитета.
Чрезвычайное происшествие случилось в многоквартирном доме по Парковой улице в Гагаринском районе.
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"Предварительно установлено, что в новостройке с высоты третьего этажа упала кабина лифта, в которой находилось три человека — 64-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 50 и 33 лет. C травмой ноги пострадавшая женщина была госпитализирована в больницу, мужчины получили ссадины и ушибы, не требующие госпитализации", - сообщает СК.
Следователи начали проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Будет изучена документация по эксплуатации, содержанию и сертификации лифта и лифтовой системы, установлены лица, ответственные за обеспечение этого процесса, назначен ряд необходимых экспертиз", - пояснили в ведомстве.
По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.
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