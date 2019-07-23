В Севастополе в новостройке сорвался лифт с пассажирами

Отстегнуть поводок, или Что нужно помнить о лифтах

Отстегнуть поводок, или Что нужно помнить о лифтах

"Предварительно установлено, что в новостройке с высоты третьего этажа упала кабина лифта, в которой находилось три человека — 64-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 50 и 33 лет. C травмой ноги пострадавшая женщина была госпитализирована в больницу, мужчины получили ссадины и ушибы, не требующие госпитализации", - сообщает СК.