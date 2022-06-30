https://ria.ru/20220630/lift-1799200067.html
В Мытищах упал лифт в офисном здании
В Мытищах упал лифт в офисном здании - РИА Новости, 30.06.2022
В Мытищах упал лифт в офисном здании
Лифт упал в офисном здании в подмосковных Мытищах, предварительно, пострадали шесть человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:12
2022-06-30T11:12
2022-06-30T12:17
происшествия
мытищи
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Лифт упал в офисном здании в подмосковных Мытищах, предварительно, пострадали шесть человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В четырехэтажном офисном здании на улице Карла Маркса произошло падение лифта с первого этажа на цокольный", — рассказал собеседник агентства.Подмосковный СК начал доследственную проверку инцидента."Находящиеся внутри кабины граждане осмотрены врачами, им оказана необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, серьезных травм никто не получил", — отмечается в релизе ведомства.В прокуратуре уточнили, что одну женщину госпитализировали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мытищи
11:12 30.06.2022 (обновлено: 12:17 30.06.2022)
В Мытищах упал лифт в офисном здании
При падении лифта в офисном здании в подмосковных Мытищах пострадали шесть человек
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Лифт упал в офисном здании в подмосковных Мытищах, предварительно, пострадали шесть человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В четырехэтажном офисном здании на улице Карла Маркса произошло падение лифта с первого этажа на цокольный", — рассказал собеседник агентства.
Подмосковный СК
начал доследственную проверку инцидента.
"Находящиеся внутри кабины граждане осмотрены врачами, им оказана необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, серьезных травм никто не получил", — отмечается в релизе ведомства.
В прокуратуре уточнили, что одну женщину госпитализировали.