https://ria.ru/20220630/lift-1799200067.html

В Мытищах упал лифт в офисном здании

В Мытищах упал лифт в офисном здании - РИА Новости, 30.06.2022

В Мытищах упал лифт в офисном здании

Лифт упал в офисном здании в подмосковных Мытищах, предварительно, пострадали шесть человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:12

2022-06-30T11:12

2022-06-30T12:17

происшествия

мытищи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135959/62/1359596236_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_f57e78acefaf5ed845789119cd864280.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Лифт упал в офисном здании в подмосковных Мытищах, предварительно, пострадали шесть человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В четырехэтажном офисном здании на улице Карла Маркса произошло падение лифта с первого этажа на цокольный", — рассказал собеседник агентства.Подмосковный СК начал доследственную проверку инцидента."Находящиеся внутри кабины граждане осмотрены врачами, им оказана необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, серьезных травм никто не получил", — отмечается в релизе ведомства.В прокуратуре уточнили, что одну женщину госпитализировали.

https://ria.ru/20210731/rabochiy-1743795115.html

мытищи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мытищи