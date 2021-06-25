https://ria.ru/20210625/lift-1738633221.html

В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта

В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта - РИА Новости, 25.06.2021

В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта

Мужчина в подмосковной Коломне разбился насмерть, пытаясь выбраться из застрявшей кабины лифта, начата проверка, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T16:52

2021-06-25T16:52

2021-06-25T16:52

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

коломна

происшествия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мужчина в подмосковной Коломне разбился насмерть, пытаясь выбраться из застрявшей кабины лифта, начата проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.По предварительным данным следствия, мужчина застрял в лифте между 6 и 7 этажами. Отмечается, что он, не дожидаясь приезда службы ремонта, открыл двери и попытался выбраться из кабины самостоятельно, но упал в шахту лифта. Пострадавшего обнаружил приехавший на вызов специалист, который вызвал скорую, однако, несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался от полученных травм.В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

https://realty.ria.ru/20210311/lift-1600592517.html

коломна

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), коломна, происшествия