https://ria.ru/20210625/lift-1738633221.html
В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта
В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта - РИА Новости, 25.06.2021
В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта
Мужчина в подмосковной Коломне разбился насмерть, пытаясь выбраться из застрявшей кабины лифта, начата проверка, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:52
2021-06-25T16:52
2021-06-25T16:52
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
коломна
происшествия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мужчина в подмосковной Коломне разбился насмерть, пытаясь выбраться из застрявшей кабины лифта, начата проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.По предварительным данным следствия, мужчина застрял в лифте между 6 и 7 этажами. Отмечается, что он, не дожидаясь приезда службы ремонта, открыл двери и попытался выбраться из кабины самостоятельно, но упал в шахту лифта. Пострадавшего обнаружил приехавший на вызов специалист, который вызвал скорую, однако, несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался от полученных травм.В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
https://realty.ria.ru/20210311/lift-1600592517.html
коломна
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), коломна, происшествия
В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта
Мужчина в подмосковной Коломне разбился насмерть, пытаясь выбраться из застрявшей кабины лифта