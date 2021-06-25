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В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта
В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта - РИА Новости, 25.06.2021
В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта
Мужчина в подмосковной Коломне разбился насмерть, пытаясь выбраться из застрявшей кабины лифта, начата проверка, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:52
2021-06-25T16:52
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
коломна
происшествия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мужчина в подмосковной Коломне разбился насмерть, пытаясь выбраться из застрявшей кабины лифта, начата проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.По предварительным данным следствия, мужчина застрял в лифте между 6 и 7 этажами. Отмечается, что он, не дожидаясь приезда службы ремонта, открыл двери и попытался выбраться из кабины самостоятельно, но упал в шахту лифта. Пострадавшего обнаружил приехавший на вызов специалист, который вызвал скорую, однако, несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался от полученных травм.В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), коломна, происшествия
В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта
16:52 25.06.2021
 
© Fotolia / stockphoto maniaШахта лифта
Шахта лифта - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Fotolia / stockphoto mania

Мужчина в подмосковной Коломне разбился насмерть, пытаясь выбраться из застрявшей кабины лифта

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Мужчина в подмосковной Коломне разбился насмерть, пытаясь выбраться из застрявшей кабины лифта, начата проверка, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
"Двадцать четвертого июня в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели 63-летнего мужчины, упавшего в шахту лифта одного из многоквартирных домов в городе Коломна. По данному факту... организовано проведение доследственной проверки", - рассказала она.
По предварительным данным следствия, мужчина застрял в лифте между 6 и 7 этажами. Отмечается, что он, не дожидаясь приезда службы ремонта, открыл двери и попытался выбраться из кабины самостоятельно, но упал в шахту лифта. Пострадавшего обнаружил приехавший на вызов специалист, который вызвал скорую, однако, несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался от полученных травм.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)КоломнаПроисшествия
 
 
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