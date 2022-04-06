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Случаи нападений на российские загранучреждения в мире в 2010-2022 годах

Случаи нападений на российские загранучреждения в мире в 2010-2022 годах - РИА Новости, 06.04.2022

Случаи нападений на российские загранучреждения в мире в 2010-2022 годах

утром водитель на автомобиле на большой скорости снес дополнительные ограждения, врезался в забор российского посольства в Бухаресте (Румыния), а затем поджег... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:18

2022-04-06T13:18

2022-04-06T13:18

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20226 апреля утром водитель на автомобиле на большой скорости снес дополнительные ограждения, врезался в забор российского посольства в Бухаресте (Румыния), а затем поджег себя. По данным СМИ, он выкрикивал лозунги против спецоперации России на Украине. Мужчина скончался. В результате происшествия никто из сотрудников посольства и румынских силовиков не пострадал. По данным источников телеканала Antena 3, погибшего звали Богдан Дрэгич. Накануне его приговорили к 15 годам заключения за насилие над падчерицей, но не арестовали, поскольку решение вынес суд первой инстанции. 19 марта был совершен акт вандализма в отношении посольства России в Эстонии – сорван российский флаг со здания, где размещена канцелярия посольства в городе Тарту. 7 марта в Дублине (Ирландия) большой грузовик врезался в ворота российского посольства. Один человек был задержан. Никто не пострадал. В ночь на 7 марта было совершено нападение на здание Россотрудничества в Париже (Франция). Злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью, которая попала в ограждение здания, произошло возгорание. Пострадавших не было. В начале марта неизвестный разбил окно в здании российского посольства в Таллине (Эстония), полиция его задержала. 28 февраля несколько человек забросали посольство России в Гааге (Нидерланды) петардами, а также повредили транспорт российской дипмиссии.27 февраля на консульство России в Исландии произошло нападение. После митинга один из граждан попытался сбить камеру наружного наблюдения у здания посольства. Попытка не увенчалась успехом. Затем он пошел к зданию консульского отдела и выломал ворота, которые были на электронном замке. На территорию консульского отдела он не пошел. Гражданин был задержан полицией. 26 февраля в российском посольстве заявили, что во время антироссийской акции в Таллине (Эстония) хулиганы забросали яйцами вход в консульский отдел. 26 февраля в Варшаве (Польша) здание российского диппредставительства было обстреляно из рогатки металлическими шариками, в результате были выбиты стекла в трех окнах жилых помещений. Полиция задержала нарушителей. Примерно в то же время через забор неизвестные забросали пакетами с краской стены и окна учебных классов школы при посольстве России в Польше. Виновники инцидента не найдены.2021В ночь на 24 декабря во Львове (Украина) неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в забор российского генконсульства, она воспламенилась. Никто из сотрудников не пострадал. Ущерб зданию нанесен не был. Злоумышленник был задержан полицией. 202014 марта вечером у посольства России в Киеве (Украина) экстремисты из батальона "Азов", "Правого сектора"* (экстремистская организация, запрещенная в России) и других украинских радикальных организаций зажигали файеры и запускали сигнальные ракеты. Одна из них попала на крышу здания дипмиссии. Пожара удалось избежать. Участники акции порвали государственный флаг России, скандировали экстремистские лозунги. Полиция никого не задержала. 2019В ночь на 22 марта в Афинах (Греция) двое неизвестных, проезжавшие на мотоцикле, бросили взрывное устройство в полицейскую будку рядом с консульским отделом посольства РФ. Никто не пострадал, был нанесен незначительный материальный ущерб полицейской будке. По информации полиции, взорвалась граната. Ответственность за нападение на российское консульство взяла на себя греческая анархистская группировка "Заговор мести FAI/IRF – Ячейка "Михаил Жлобицкий". 201825-26 ноября неустановленные лица напали на здание посольства России в Киеве (Украина). Нападавшие забросали его территорию дымовыми шашками и другими пиротехническими изделиями. Кроме того, 26 ноября радикалы совершили аналогичное нападение на здание Генконсульства РФ в Харькове. В результате их действий был нарушен нормальный порядок работы российского загранучреждения. 27 сентября украинские национал-радикалы совершили нападение на торговое представительство России в Киеве (Украина). Они бросили на территорию учреждения дымовые шашки, оставили на ограждении надписи оскорбительного содержания, причинили существенный ущерб припаркованному рядом автотранспорту российских дипломатов: прокололи шины, оторвали государственные регистрационные знаки, облили краской и нечистотами четыре автомобиля, среди которых была и официальная машина временного поверенного в делах России на Украине. 17 февраля в Киеве (Украина) около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества и устроили там погром. В нападении участвовали радикалы из запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор"*, а также члены националистической организации С14, которые требовали свернуть работу центра на Украине. 18 февраля члены неонацистской группировки "Организация украинских националистов"* (запрещенная в России экстремистская организация) забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве. В ночь на 7 января в Киеве (Украина) радикалы из организации "Черный комитет" напали на Российский центр науки и культуры, который занимается вопросами гуманитарного сотрудничества. Они облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде. Нанесен значительный материальный ущерб. 201720 ноября в Дамаске (Сирия) выпущенный террористами снаряд попал во внешнее ограждение посольства России. В российском МИД сообщили, что обстрел велся с позиций террористов, 122-миллиметровая мина попала в ограду посольства. Были повреждены стена здания, линии электропередач и система водоснабжения. Пострадавших среди сотрудников дипмиссии не было. МИД назвал эту атаку провокацией. 2016В ночь с 16 на 17 сентября у российского посольства в Киеве (Украина) радикалы устроили акцию против проведения выборов в Госдуму РФ. В числе протестующих были представители праворадикальных общественных организаций и объединений. По данным следствия, нападавшие закидали территорию дипмиссии дымовыми шашками и обстреляли здание из батареи салютов. В результате российскому имуществу был причинен материальный ущерб. 15 апреля в Киеве (Украина) неизвестные забросали здание представительства Россотрудничества. По информации российского посольства, порядка 12-15 человек провели быстротечную акцию у здания Россотрудничества: выгрузили автомобильные покрышки у входа, но не успели поджечь, забросали территорию дымовыми шашками и файерами. Возгорания не произошло. Никто не пострадал, имуществу ущерб нанесен не был. В начале марта на Украине было совершено несколько нападений на российские дипучреждения из-за дела летчицы Надежды Савченко, которую в России обвинили в причастности к убийству журналистов телеканала ВГТРК в Донбассе (была осуждена на 22 года колонии, мае 2016 года помилована президентом России Владимиром Путиным). В ночь на 6 марта в Киеве неизвестные разбили машины российских дипломатов, припаркованные возле посольства, позже дипмиссию забросали камнями и яйцами, а в ночь на 10 марта на территорию дипредставительства полетели "коктейли Молотова". Нападения на российские представительства произошли и в других украинских городах, так, во Львове депутат Рады Владимир Парасюк сорвал со здания консульства России флаг, который потом сожгли. 201511 июня активисты харьковской организации "Громадська варта" забросали яйцами и зеленкой здание консульства России в Харькове (Украина). В акции принимали участие несколько десятков человек. Когда они подошли к консульству на улице Ольминского, окна в здании были закрыты, а по периметру дежурили сотрудники милиции. Несколько активистов начали бросать в здание яйца и пакеты с мукой и зеленкой.19 мая два минометных снаряда упали на территорию посольства России в Дамаске (Сирия), никто не пострадал, поскольку минометный обстрел был осуществлен во время обеденного перерыва. Один из снарядов упал возле главного входа посольства, другой попал в административное здание. Посольству причинен материальный ущерб. МИД РФ расценил минометный обстрел посольства РФ в Дамаске как теракт. 2 апреля стало известно, что законсервированное генконсульство РФ в Адене (Йемен) пострадало во время бомбежки арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая проводила операцию против сторонников движения "Ансар Аллах" (хуситов), контролирующих большую часть территории страны. Позднее появилась информация, что шиитские повстанцы проникли в здание генконсульства и разграбили его. 5 февраля посольство России в Дамаске (Сирия) попало под минометный обстрел боевиков. Несколько снарядов разорвалось рядом с территорией посольства. Пострадавших среди сотрудников не было. 20146 октября в Киеве (Украина) группа численностью около 15 человек собралась у дипломатического представительства России, они выкрикивали антироссийские лозунги и бросили файер в сторону охранников посольства. Киевская милиция задержала несколько человек за хулиганство, но позднее их отпустили. 16 июня несколько сотен активистов так называемого Евромайдана пикетировали консульство РФ в Одессе (Украина), требуя снять российский флаг. Многие из пикетчиков держали в руках флаги Украины и запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор"*. Они принесли к зданию погребальные венки, а также автомобильные шины. На месте был выстроен кордон милиционеров. Между протестующими и силовиками произошла потасовка. Как минимум один человек пострадал. Позднее стражам правопорядка удалось задержать четверых участников акции. 14 июня в Киеве (Украина) порядка 80 человек у посольства РФ перекрыли выезд из здания дипмиссии. Позднее активисты закидали фасад здания яйцами, наполненными зеленкой, измазали зеленкой и прокололи шины автомобилей у посольства. К вечеру число пикетчиков выросло до 100 человек. Они сорвали российский флаг с посольства, у фасада здания начали разбирать брусчатку, переворачивать машины – повреждены по меньшей мере семь автомобилей. Также посольство РФ было забросано дымовыми шашками и взрывпакетами – в здании разбиты почти все стекла. 201328 ноября в Сирии минометному обстрелу боевиками подвергся район, где расположено посольство России. Одна мина разорвалась на территории дипмиссии, другая – в непосредственной близости. Погиб один сирийский гражданин, девять человек, в том числе из состава сирийской охраны посольства, получили ранения. Российские граждане не пострадали. Зданию дипмиссии был нанесен незначительный материальный ущерб. 11 ноября в Варшаве (Польша) в ходе шествия польских праворадикалов и националистов в День независимости Польши в сторону здания российского посольства полетели камни и файеры, была подожжена полицейская будка, группа хулиганов пыталась сломать ворота. Российское посольство оценило ущерб в 11 тысяч долларов. 2 октября группа молодых людей организовала у здания российской дипмиссии в Триполи (Ливия) акцию протеста после сообщений об убийстве офицера ВВС ливийской армии, в котором подозревают российскую гражданку. В ходе акции участники стали проявлять агрессию, подожгли припаркованную у посольства автомашину, стали громить центральные ворота миссии. Охрана посольства открыла по нападавшим огонь. Были убиты двое и ранены еще несколько человек. По данным МИД России, нападавшим удалось прорваться на территорию посольства, сотрудники которого и члены их семей укрылись в защищенных помещениях. После нападения РФ решила эвакуировать своих дипломатов из Ливии. Часть российских дипломатов вернулась в Триполи в декабре, посол – 1 февраля 2014 года. 2012В ночь с 16 на 17 августа противники правящего режима в Сирии совершили нападение на здание посольства России в Лондоне (Великобритания). Нападавшие скандировали лозунги, направленные против президента и правительства Сирии, кидали булыжники в здание диппредставительства. В результате были выбиты стекла, зданию нанесен существенный материальный ущерб. Никто из сотрудников диппредставительства не пострадал. Российские дипломаты отметили, что прибывшая на место полиция не предприняла должных мер по нейтрализации продолжавшегося несанкционированного митинга и задержанию нападавших. 5 февраля сирийские демонстранты, протестующие против позиции России по урегулированию в Сирии, напали на посольство РФ в столице Ливии Триполи. Протестующими был сорван российский флаг. Подоспевшая полиция "успокоила" нападавших, в результате инцидента никто не пострадал. 201030 августа неизвестные бросили на территорию российского посольства в Минске (Белоруссия) две бутылки с зажигательной смесью. Никто не пострадал, но одна бутылка попала в автомобиль посольства "Мазда-3", в результате чего в салоне машины возник пожар, и она была уничтожена. Общий же ущерб дипмиссии составил более 10 тысяч долларов. В 2011 году за метание "коктейля Молотова" в российское посольство белорусский анархист Игорь Олиневич был приговорен к восьми годам лишения свободы, его соучастник Максим Веткин получил четыре года ограничения свободы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и Радио Sputnik*Запрещенная в России экстремистская организация

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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