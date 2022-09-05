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Источник: при взрыве в Кабуле пострадали двое сотрудников посольства России
Источник: при взрыве в Кабуле пострадали двое сотрудников посольства России - РИА Новости, 05.09.2022
Источник: при взрыве в Кабуле пострадали двое сотрудников посольства России
Двое россиян — дипломат и охранник посольства — пострадали при взрыве у здания дипмиссии в Кабуле, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:07
2022-09-05T11:07
2022-09-05T11:32
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Двое россиян — дипломат и охранник посольства — пострадали при взрыве у здания дипмиссии в Кабуле, сообщил РИА Новости источник.По словам собеседника агентства, инцидент произошел, когда сотрудник вышел к людям в очереди на получение визы. "От 15 до 20 человек погибли или пострадали из-за взрыва", — сказал он.Как сообщило агентство Рейтер, ссылаясь на представителя полиции, террорист-смертник пытался подойти к зданию, но его убила охрана. Источник в посольстве подтвердил РИА Новости, что был взрыв.В августе 2021 года движение "Талибан"* захватило Кабул и заявило об окончании войны с правительственными войсками. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире
11:07 05.09.2022 (обновлено: 11:32 05.09.2022)
Источник: при взрыве в Кабуле пострадали двое сотрудников посольства России
При взрыве в Кабуле пострадали дипломат и охранник посольства России
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Двое россиян — дипломат и охранник посольства — пострадали при взрыве у здания дипмиссии в Кабуле, сообщил РИА Новости источник.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел, когда сотрудник вышел к людям в очереди на получение визы.
"От 15 до 20 человек погибли или пострадали из-за взрыва", — сказал он.
Как сообщило агентство Рейтер, ссылаясь на представителя полиции, террорист-смертник пытался подойти к зданию, но его убила охрана. Источник в посольстве подтвердил РИА Новости, что был взрыв.
В августе 2021 года движение "Талибан"* захватило Кабул
и заявило об окончании войны с правительственными войсками. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.