https://ria.ru/20220905/vzryv-1814468171.html

Источник: при взрыве в Кабуле пострадали двое сотрудников посольства России

Источник: при взрыве в Кабуле пострадали двое сотрудников посольства России - РИА Новости, 05.09.2022

Источник: при взрыве в Кабуле пострадали двое сотрудников посольства России

Двое россиян — дипломат и охранник посольства — пострадали при взрыве у здания дипмиссии в Кабуле, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T11:07

2022-09-05T11:07

2022-09-05T11:32

в мире

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Двое россиян — дипломат и охранник посольства — пострадали при взрыве у здания дипмиссии в Кабуле, сообщил РИА Новости источник.По словам собеседника агентства, инцидент произошел, когда сотрудник вышел к людям в очереди на получение визы. "От 15 до 20 человек погибли или пострадали из-за взрыва", — сказал он.Как сообщило агентство Рейтер, ссылаясь на представителя полиции, террорист-смертник пытался подойти к зданию, но его убила охрана. Источник в посольстве подтвердил РИА Новости, что был взрыв.В августе 2021 года движение "Талибан"* захватило Кабул и заявило об окончании войны с правительственными войсками. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире