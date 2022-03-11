https://ria.ru/20220311/puteshestviya-1777505365.html

Туризм по новым правилам. Как теперь путешествовать за границу

Туризм по новым правилам. Как теперь путешествовать за границу - РИА Новости, 11.03.2022

Туризм по новым правилам. Как теперь путешествовать за границу

Российские банковские карты за рубежом не работают, достать валюту — задача непростая, забронировать и оплатить покупку авиабилетов и проживание в отеле — почти РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T08:00

2022-03-11T08:00

2022-03-11T08:00

туризм

туризм

армения

узбекистан

россия

газпромбанк

промсвязьбанк

россельхозбанк

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские банковские карты за рубежом не работают, достать валюту — задача непростая, забронировать и оплатить покупку авиабилетов и проживание в отеле — почти квест. И все же туризм не исчезнет: просто снова, как и после пандемии, сильно изменится. О том, почему настанет эра пакетных путевок, какие правила теперь придется соблюдать в поездках и как обезопасить свои деньги, — в материале РИА Новости.Санкции и ограниченияПандемия лишила многих возможности свободно путешествовать, а в последние дни из-за военной спецоперации на Украине, санкций и списка недружественных России стран ситуация еще больше усложнилась. Сильнее всего это почувствовали самостоятельные туристы, отмечают в АТОР.Во-первых, 9 марта Банк России ограничил операции с иностранной валютой: до 9 сентября купить ее нельзя, а снять со счета можно только в американских долларах (до десяти тысяч). Во-вторых, международные платежные системы Visa и Mastercard присоединились к санкциям. С 10 марта эти карты, выпущенные российскими банками, работают только внутри страны, но не за границей и не в иностранных онлайн-магазинах и сервисах. Значит, оплатить прежним "пластиком" покупку авиабилетов и забронировать гостиницу не получится.Надежда на КитайНа руках в стране около 312 миллионов карт, из них 200 миллионов — это Visa и Mastercard, сообщал Банк России. Доля American Express, тоже приостановившей обслуживание на прошлой неделе, и японской JCB, планирующей сделать это с 14 марта, не достигает и одного процента.Альтернатива — китайская UnionPay, действующая в 180 странах. На официальном сайте сказано, что такие карты оформляют Россельхозбанк, Газпромбанк, банки "Восточный", "Солидарность", "Санкт-Петербург", "Зенит", Промсвязьбанк, ВБРР, Примсоцбанк, КБ "Приморье" и "Почта Банк". К ним вполне могут присоединиться и самые крупные кредитные организации.UnionPay позволяет снимать наличные в банкоматах, оплачивать покупки в России и иностранных магазинах, бронировать билеты и отели по всему миру, рассказали в пресс-службе "Почта Банка".Проблема пока одна: UnionPay была экзотикой и быстро выпустить миллионы карт непросто. По оценкам экспертов, на это потребуется несколько месяцев.К тому же из-за высокого спроса некоторые выдают такой "пластик" лишь за деньги. Так, на сайте Газпромбанка стоимость выпуска карты пять тысяч рублей, Россельхозбанка — десять тысяч, банка "Санкт-Петербург" — столько же, а за срочность — 50 тысяч.Личный опыт"Сейчас самый выгодный вариант предлагает "Почта Банк": выпуск и обслуживание бесплатны", — говорит автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд.В филиале нужно открыть любой счет, главное, чтобы не было ежемесячных платежей и выдали карту "Мир"."Скачайте приложение банка, зарегистрируйтесь там с помощью номера телефона и последних четырех цифр карты, — объясняет собеседница РИА Новости. — Зайдите в "Продукты", затем — "Открытие карты" и "Виртуальная карта 2.0", там значок платежной системы UnionPay, жмите. Новый "пластик" сразу отражается в приложении, и им можно пользоваться".Пополнение — либо в приложении, либо в банкомате с карты другого банка. "Я недавно так покупала авиабилеты Turkish Airlines и оплачивала бронирование отеля на сайте Agoda. Транзакции прошли, как и раньше", — отмечает Юлия Валд.Нас спасет "Мир"Практически в любом российском банке можно оформить карту платежной системы "Мир" (выдано 112 миллионов) и с ней отправиться в Турцию, Вьетнам, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Южную Осетию и Абхазию.Правда, в Казахстане и Киргизии наличные снять удастся лишь в нескольких банках и банкоматах, в Таджикистане — в "Амонатбонке" и "Душанбе Сити". Расплатиться картой нельзя.В Узбекистане "Мир" принимают в сети UzСard, чьи аппараты установлены почти везде.В Южной Осетии — в офисах Национального банка республики, во Вьетнаме — в BIDV и VRB, в Турции — в отделениях и банкоматах Isbank, Ziraat, Vakifbank.Крупные российские кредитные организации планируют выпускать кобейджинговую карту "Мир — UnionPay", но это не прямо сейчас.Плати домаВ новых условиях самостоятельным туристам придется постоянно мониторить не только стремительно меняющуюся географию — следить за тем, какие страны пускают россиян, выдают визы и сохраняют авиасообщение, — но и вникать в правила работы платежных систем.Аналитики АТОР считают, что в ближайшее время, во-первых, вырастет доля путешественников, отправляющихся в отпуск туда, где принимают карту "Мир". Во-вторых, увеличится спрос на организованный отдых, особенно по системе "все включено", не предполагающей дополнительные расходы за рубежом.Наиболее популярны будут Турция, Египет и Тунис, считают туроператоры. Между ними "вклинится" Абхазия, где в ходу рубли. В премиальном секторе — Мальдивы, Куба, Доминикана, Венесуэла и Мексика.В Таиланде и на Сейшелах "все включено" встречается не так часто — эти направления, скорее всего, не окажутся в лидерах.

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https://ria.ru/20220216/kappadokiya-1772952818.html

https://ria.ru/20211117/abkhaziya-1759250183.html

https://ria.ru/20211126/uzbekistan-1760487845.html

https://ria.ru/20220302/turizm-1776015143.html

https://ria.ru/20220121/khurgada-1768730484.html

армения

узбекистан

россия

турция

египет

абхазия

мальдивы

куба

доминикана

венесуэла

мексика

киргизия

таджикистан

южная осетия

казахстан

вьетнам

белоруссия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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Мария Селиванова

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