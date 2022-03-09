https://ria.ru/20220309/valyuta-1777206829.html

Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой

Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой - РИА Новости, 09.03.2022

Банк России вводит временный порядок операций с наличной валютой

Банк России принял решение ввести временный порядок операций с наличной валютой, который будет действовать на протяжении полугода, сообщили в регуляторе. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T02:33

2022-03-09T02:33

2022-03-09T08:40

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

санкции в отношении россии

сша

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Банк России принял решение ввести временный порядок операций с наличной валютой, который будет действовать на протяжении полугода, сообщили в регуляторе.Подчеркивается, что нововведение вступает в силу 9 марта и будет работать до 9 сентября 2022 года.В ведомстве пояснили, что основой для рыночного курса на день выдачи станут данные о средневзвешенном курсе соответствующих валют. Он, в свою очередь, рассчитывается по сделкам, которые заключили в день, предшествующий дню выдачи.В ЦБ подчеркнули, что 90 процентов владельцев валютных вкладов или счетов будут иметь возможность получить свои средства в наличной валюте в полном размере, поскольку порядка 90 процентов валютных счетов в российских банках не превышают сумму в 10 тысяч долларов США.Центробанк пояснил, что конвертация в доллары будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. Для получения валюты необходимо будет обратиться в кассу банка. Снятие средств с валютных вкладов или счетов будет доступно во всех финансовых организациях. Также во время действия нововведения россияне смогут продолжить хранить средства на валютных вкладах или счетах, их условия останутся неизменными. Проценты по вкладам будут начисляться в той валюте, в которой был открыт вклад.При открытии новых валютных счетов и вкладов в период действия нововведения снять средства с них можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Как отметили в ЦБ, в заявленный период банки не будут продавать наличную валюту гражданам, однако сохранится возможность обмена наличной валюты на рубли в любой момент и в любом объеме.Причины специальных мерВ Банке России уточнили, что решение по принятию специальных мер по продаже российскими банками наличной валюты было принято из-за существования ограничений на поступление долларов в страну.В Центробанке допустили, что получение долларов США или евро может остаться проблемой и после окончания действия ограничения. Дело в том, что возможность забрать валюту в полном размере или снова в объеме десять тысяч долларов будет зависеть от санкций зарубежных стран.На этом фоне регулятор работает над альтернативными вариантами. Ими могут стать золото или валюты тех стран, которые не присоединились к санкциям против России, заключили в ЦБ.Реакция СбербанкаСбербанк продолжает работать в штатном режиме после нововведения ЦБ, пояснили в финансовой организации.Банк заявил о готовности удовлетворить потребности клиентов в наличной валюте в рамках временных правил.В Сбербанке также обратили внимание на доступность средств вкладчиков в рублях без ограничений.

https://ria.ru/20220309/dollar-1777202803.html

https://ria.ru/20220308/volodin-1777190105.html

https://ria.ru/20220308/dollar-1777099143.html

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, санкции в отношении россии, сша