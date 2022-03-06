https://ria.ru/20220306/americanexpress-1776969587.html

American Express решила приостановить работу в России и Белоруссии

American Express решила приостановить работу в России и Белоруссии - РИА Новости, 06.03.2022

American Express решила приостановить работу в России и Белоруссии

American Express приостанавливает работу в России и Белоруссии из-за событий на Украине, сообщила компания. РИА Новости, 06.03.2022

2022-03-06T21:30

2022-03-06T21:30

2022-03-06T21:53

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

american express

вооруженные силы рф

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. American Express приостанавливает работу в России и Белоруссии из-за событий на Украине, сообщила компания."В результате карты American Express, выпущенные по всему миру, больше не будут работать в магазинах или банкоматах в России. Кроме того, карты, выпущенные в России российскими банками, больше не будут работать за пределами страны в глобальной сети American Express. Мы также прекращаем все бизнес-операции в Белоруссии", — говорится в сообщении на сайте компании.Руководство American Express надеется на мирное разрешение кризиса, а пока будет работать для поддержки клиентов.В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили о приостановке операций в России. Visa дополнительно уточнила, что прекращает прием запросов авторизации российских банков с 00:01 мск 10 марта.Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в стране как обычно — до истечения срока их действия. Операции по ним будет обрабатывать Национальная система платежных карт, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.При выезде за границу Банк России порекомендовал брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается. Сейчас это Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Десятки крупнейших компаний покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний.

https://ria.ru/20220306/danone-1776962668.html

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, american express, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии