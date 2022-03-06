Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220306/americanexpress-1776969587.html
American Express решила приостановить работу в России и Белоруссии
American Express решила приостановить работу в России и Белоруссии - РИА Новости, 06.03.2022
American Express решила приостановить работу в России и Белоруссии
American Express приостанавливает работу в России и Белоруссии из-за событий на Украине, сообщила компания. РИА Новости, 06.03.2022
2022-03-06T21:30
2022-03-06T21:53
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
american express
вооруженные силы рф
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148680/91/1486809115_0:250:4800:2950_1920x0_80_0_0_b46015054775a5b9f5f62ece46113211.jpg
ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. American Express приостанавливает работу в России и Белоруссии из-за событий на Украине, сообщила компания."В результате карты American Express, выпущенные по всему миру, больше не будут работать в магазинах или банкоматах в России. Кроме того, карты, выпущенные в России российскими банками, больше не будут работать за пределами страны в глобальной сети American Express. Мы также прекращаем все бизнес-операции в Белоруссии", — говорится в сообщении на сайте компании.Руководство American Express надеется на мирное разрешение кризиса, а пока будет работать для поддержки клиентов.В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили о приостановке операций в России. Visa дополнительно уточнила, что прекращает прием запросов авторизации российских банков с 00:01 мск 10 марта.Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в стране как обычно — до истечения срока их действия. Операции по ним будет обрабатывать Национальная система платежных карт, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.При выезде за границу Банк России порекомендовал брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается. Сейчас это Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Десятки крупнейших компаний покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний.
https://ria.ru/20220306/danone-1776962668.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148680/91/1486809115_267:0:4534:3200_1920x0_80_0_0_83d1bbcbd1f028cbaed0791610819bb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, american express, вооруженные силы рф, санкции в отношении россии
21:30 06.03.2022 (обновлено: 21:53 06.03.2022)
 
American Express решила приостановить работу в России и Белоруссии

Компания American Express решила приостановить работу в России и Белоруссии

© Fotolia / leungchopanОплата банковской картой
Оплата банковской картой - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
© Fotolia / leungchopan
Оплата банковской картой
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. American Express приостанавливает работу в России и Белоруссии из-за событий на Украине, сообщила компания.
"В результате карты American Express, выпущенные по всему миру, больше не будут работать в магазинах или банкоматах в России. Кроме того, карты, выпущенные в России российскими банками, больше не будут работать за пределами страны в глобальной сети American Express. Мы также прекращаем все бизнес-операции в Белоруссии", — говорится в сообщении на сайте компании.
Руководство American Express надеется на мирное разрешение кризиса, а пока будет работать для поддержки клиентов.
В воскресенье международные системы Visa и Mastercard сообщили о приостановке операций в России. Visa дополнительно уточнила, что прекращает прием запросов авторизации российских банков с 00:01 мск 10 марта.
Согласно заявлению Банка России, платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в стране как обычно — до истечения срока их действия. Операции по ним будет обрабатывать Национальная система платежных карт, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.
При выезде за границу Банк России порекомендовал брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается. Сейчас это Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.
Предприятие французской компании Danone в подмосковном Чехове - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
Вчера, 20:26
Danone сообщила о приостановке инвестиционных проектов в России
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По словам Путина, необходимо также провести денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российской армии развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон.
После этого западные страны заявили о новых санкциях, основные ограничения приходятся на российские банки. Десятки крупнейших компаний покинули российский рынок. Евросоюз, США и другие страны закрыли небо для российских авиакомпаний.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияAmerican ExpressВооруженные силы РФСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала