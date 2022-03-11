19:26 11.03.2022 (обновлено: 20:12 11.03.2022)
США запретили поставки в Россию долларовых банкнот
Президент США Байден запретил продажу и иные поставки в Россию долларовых банкнот
© AP Photo / Emrah GurelБанкноты 50 долларов США
© AP Photo / Emrah Gurel
Банкноты 50 долларов США
ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден запретил своим указом продажу в Россию долларовых банкнот.
"Запрещается нижеследующее... экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации", — сказано в документе.
Кроме того, Байден ограничил импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России, а также экспорт предметов роскоши в страну.
"Исполнительный указ установит законное основания для будущих ограничений инвестиций в любой сектор российской экономики", — говорится в опубликованном Белом доме заявлении.
Ранее США отказались от закупок у Москвы нефти, газа и угля.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
Вчера, 19:29Курс доллара за неделю вырос на 9,25 рубля