https://ria.ru/20220311/dollar-1777749522.html

США запретили поставки в Россию долларовых банкнот

США запретили поставки в Россию долларовых банкнот - РИА Новости, 11.03.2022

США запретили поставки в Россию долларовых банкнот

Президент США Джо Байден запретил своим указом продажу в Россию долларовых банкнот. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T19:26

2022-03-11T19:26

2022-03-11T20:12

россия

доллар

в мире

сша

санкции

санкции в отношении россии

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103483/08/1034830892_0:108:2000:1233_1920x0_80_0_0_585260bb780de24ba9ee536346c45876.jpg

ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден запретил своим указом продажу в Россию долларовых банкнот."Запрещается нижеследующее... экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации", — сказано в документе.Кроме того, Байден ограничил импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России, а также экспорт предметов роскоши в страну."Исполнительный указ установит законное основания для будущих ограничений инвестиций в любой сектор российской экономики", — говорится в опубликованном Белом доме заявлении.Ранее США отказались от закупок у Москвы нефти, газа и угля.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.

https://ria.ru/20220311/zapad-1777581881.html

https://ria.ru/20220311/kurs-1777749959.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, доллар, в мире, сша, санкции, санкции в отношении россии, джо байден