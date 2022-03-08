11:28 08.03.2022 (обновлено: 12:42 08.03.2022)
Японская JCB приостанавливает операции в России, пишут СМИ
Jiji: японская JCB с 14 марта приостанавливает операции в России
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Штаб-квартира компании JCB
ТОКИО, 8 мар – РИА Новости. Японская платежная система JCB вслед за Visa и Mastercard приостанавливает операции в России, выпущенные в РФ карты станут недоступны для использования за рубежом с 14 марта, передает агентство Jiji.
С этого же дня выпущенные за рубежом карты японской платежной системы станут недоступны для использования в России.
Ранее японские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что руководство JCB изучает вопрос лишь о частичной приостановке операций, то есть только с банками, которые попали в санкционный список.
До настоящего времени кобейджинговую карту Мир-JCB выпускали Газпромбанк, Дальневосточный банк, Россельхозбанк и Алмазэргиэнбанк.
Карты японской платежной системы JCB составляют по числу менее 0,1% от всех выпущенных Газпромбанком карт.
Отмечается также, что для оплаты покупок за границей можно оформить в Газпромбанке карту китайской платёжной системы Union Pay, а кроме того, кое-где за рубежом к оплате принимают карты "Мир" - в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
В воскресенье, 6 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Это означает, что выпущенные ими в России карты не будут работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями - в России. При этом внутри страны они продолжат работу благодаря НСПК.