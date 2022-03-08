https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777132954.html

Японская JCB приостанавливает операции в России, пишут СМИ

Японская JCB приостанавливает операции в России, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2022

Японская JCB приостанавливает операции в России, пишут СМИ

Японская платежная система JCB вслед за Visa и Mastercard приостанавливает операции в России, выпущенные в РФ карты станут недоступны для использования за... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T11:28

2022-03-08T11:28

2022-03-08T12:42

технологии

россия

jcb

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777132397_0:222:1067:822_1920x0_80_0_0_d71991748e3bdd16eec941a1eb15a9bc.jpg

ТОКИО, 8 мар – РИА Новости. Японская платежная система JCB вслед за Visa и Mastercard приостанавливает операции в России, выпущенные в РФ карты станут недоступны для использования за рубежом с 14 марта, передает агентство Jiji.С этого же дня выпущенные за рубежом карты японской платежной системы станут недоступны для использования в России.Ранее японские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что руководство JCB изучает вопрос лишь о частичной приостановке операций, то есть только с банками, которые попали в санкционный список.До настоящего времени кобейджинговую карту Мир-JCB выпускали Газпромбанк, Дальневосточный банк, Россельхозбанк и Алмазэргиэнбанк.Карты японской платежной системы JCB составляют по числу менее 0,1% от всех выпущенных Газпромбанком карт.Отмечается также, что для оплаты покупок за границей можно оформить в Газпромбанке карту китайской платёжной системы Union Pay, а кроме того, кое-где за рубежом к оплате принимают карты "Мир" - в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.В воскресенье, 6 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Это означает, что выпущенные ими в России карты не будут работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями - в России. При этом внутри страны они продолжат работу благодаря НСПК.

https://radiosputnik.ria.ru/20220306/tsentrobank-1776932055.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

технологии, россия, jcb, санкции в отношении россии