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Японская JCB приостанавливает операции в России, пишут СМИ
Японская JCB приостанавливает операции в России, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2022
Японская JCB приостанавливает операции в России, пишут СМИ
Японская платежная система JCB вслед за Visa и Mastercard приостанавливает операции в России, выпущенные в РФ карты станут недоступны для использования за... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T11:28
2022-03-08T12:42
технологии
россия
jcb
санкции в отношении россии
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ТОКИО, 8 мар – РИА Новости. Японская платежная система JCB вслед за Visa и Mastercard приостанавливает операции в России, выпущенные в РФ карты станут недоступны для использования за рубежом с 14 марта, передает агентство Jiji.С этого же дня выпущенные за рубежом карты японской платежной системы станут недоступны для использования в России.Ранее японские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что руководство JCB изучает вопрос лишь о частичной приостановке операций, то есть только с банками, которые попали в санкционный список.До настоящего времени кобейджинговую карту Мир-JCB выпускали Газпромбанк, Дальневосточный банк, Россельхозбанк и Алмазэргиэнбанк.Карты японской платежной системы JCB составляют по числу менее 0,1% от всех выпущенных Газпромбанком карт.Отмечается также, что для оплаты покупок за границей можно оформить в Газпромбанке карту китайской платёжной системы Union Pay, а кроме того, кое-где за рубежом к оплате принимают карты "Мир" - в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.В воскресенье, 6 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Это означает, что выпущенные ими в России карты не будут работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями - в России. При этом внутри страны они продолжат работу благодаря НСПК.
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технологии, россия, jcb, санкции в отношении россии
11:28 08.03.2022 (обновлено: 12:42 08.03.2022)
 
Японская JCB приостанавливает операции в России, пишут СМИ

Jiji: японская JCB с 14 марта приостанавливает операции в России

CC BY-SA 3.0 / Rs1421 / Штаб-квартира компании JCB
Штаб-квартира компании JCB - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
CC BY-SA 3.0 / Rs1421 /
Штаб-квартира компании JCB
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 мар – РИА Новости. Японская платежная система JCB вслед за Visa и Mastercard приостанавливает операции в России, выпущенные в РФ карты станут недоступны для использования за рубежом с 14 марта, передает агентство Jiji.
С этого же дня выпущенные за рубежом карты японской платежной системы станут недоступны для использования в России.
Ранее японские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что руководство JCB изучает вопрос лишь о частичной приостановке операций, то есть только с банками, которые попали в санкционный список.
До настоящего времени кобейджинговую карту Мир-JCB выпускали Газпромбанк, Дальневосточный банк, Россельхозбанк и Алмазэргиэнбанк.
Карты японской платежной системы JCB составляют по числу менее 0,1% от всех выпущенных Газпромбанком карт.
Отмечается также, что для оплаты покупок за границей можно оформить в Газпромбанке карту китайской платёжной системы Union Pay, а кроме того, кое-где за рубежом к оплате принимают карты "Мир" - в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
В воскресенье, 6 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. Это означает, что выпущенные ими в России карты не будут работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями - в России. При этом внутри страны они продолжат работу благодаря НСПК.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
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ТехнологииРоссияJCBСанкции в отношении России
 
 
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