https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1775894709.html

Купюры или пластик. Что делать туристам, чьи банковские карты заблокированы

Купюры или пластик. Что делать туристам, чьи банковские карты заблокированы - РИА Новости, 02.03.2022

Купюры или пластик. Что делать туристам, чьи банковские карты заблокированы

Несколько российских банков попали под санкции. Туристы за рубежом не могут расплачиваться их картами в магазинах и отелях, снимать наличные в банкоматах. Что... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T08:00

2022-03-02T08:00

2022-03-02T09:22

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Несколько российских банков попали под санкции. Туристы за рубежом не могут расплачиваться их картами в магазинах и отелях, снимать наличные в банкоматах. Что делать, если вы оказались в другой стране с неработающим "пластиком" или собираетесь в отпуск за границу и хотите подстраховаться, — в материале РИА Новости.С карты на карту"Мы отдыхаем в Турции, рассчитаться в магазине картой не можем уже несколько дней, снять деньги в банкомате — тоже. Хорошо, что взяли с собой достаточно долларов", — рассказала туристка из Москвы Мария Зайкова.С 26 февраля под действие санкций попали несколько финансовых учреждений — например, группа ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк. Выпущенные ими карты перестали работать за границей, в магазине и ресторане расчет "пластиком" не получится. Поход в банкомат тоже бесполезен: купюры не выдают. Сервисы Apple Pay, Google Pay для держателей недоступны — и за границей, и в России.Эксперты рассказали о нескольких способах выйти из непростой ситуации. Во-первых, через мобильное приложение можно перевести зависшие средства на карту другого банка и пользоваться ей. "Это позволит, в частности, снять деньги за рубежом", — пояснили в АТОР.Если другой карты нет, самое разумное — прибегнуть к виртуальному "пластику", говорит старший специалист информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. Сейчас можно создать такую карту в мобильном приложении банка, не попавшего в санкционный список, и перевести средства туда. Для этого стоит воспользоваться системой быстрых платежей (СБП) — сервисом Банка России, который позволяет мгновенно по номеру сотового телефона отправить деньги в 208 кредитных организаций, участвующих в программе. Включить ее можно также в мобильном приложении в меню "Настройки" или "Контакты и переводы". Сумма одного платежа не должна превышать 600 тысяч рублей, указано на сайте СБП."Мир" в помощьВ 12 странах у туристов работают карты российской платежной системы "Мир". Операции с ними возможны в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии, Абхазии, на Кипре и в ОАЭ, подтверждает АТОР.Правда, как говорится на сайте самой платежной системы, в Казахстане и Киргизии можно лишь снять наличные в отделениях нескольких банков и в банкоматах, в Таджикистане — в банкоматах двух крупнейших кредитных организаций: "Амонатбонк" и "Душанбе Сити". Оплата картой там недоступна.В Узбекистане "пластик" российской платежной системы принимают в сети устройств UzСard, которые установлены почти во всех торгово-сервисных предприятиях.В Южной Осетии снять наличные можно во всех отделениях Национального банка республики.Во Вьетнаме карту "Мир" принимают в отделениях и банкоматах BIDV и VRB. В Турции наличные можно снять в отделениях и банкоматах Isbank, Ziraat, Vakifbank. На Кипре карты "Мир" обслуживаются в банкоматах и терминалах банка RCB, а в ОАЭ действуют через терминалы Network International.Займитесь переводомЧтобы обзавестись наличкой, можно воспользоваться одной из систем денежных переводов (СДП). Они позволяют отправить деньги с карты российского банка самому себе или получить помощь от родственников и друзей. Чтобы выдали средства, понадобится паспорт.Несмотря на иностранные санкции и принимаемые властью меры валютного контроля, СДП работают. "Компания продолжает оказывать услуги денежных переводов и платежей физлицам. Клиенты могут совершать необходимые операции в мобильном приложении. Или же попросить родственников сделать перевод", — рассказали в пресс-службе банка "Юнистрим".С купюрой в кошелькеИ все же самое надежное — наличка. Доллары, евро или валюта страны пребывания, говорит аналитик Анна Бодрова. Правда, поменять рубли на зарубежные купюры перед поездкой сейчас непросто. Из-за высокого спроса во многих банках нужно заранее оставлять заявку на конкретную дату.Туроператоры тоже советуют клиентам взять в поездки наличные средства. "Сейчас отправляются в путешествия с валютой, которая имеет хождение в стране. В большинстве случаев это доллары. Например, в ОАЭ удобнее брать с собой именно их, однако рассчитываться лучше дирхамами", — объяснили в пресс-службе Anex Tour. В магазинах и отелях принимают оплату и банковскими картами, но у россиян с этим сейчас могут возникнуть сложности, добавляют эксперты.Плюс ко всему участники рынка не исключают, что теперь таможенники будут внимательнее относиться к российским туристам, которые проходят по "зеленому коридору", то есть без проверки и заполнения декларации. Ведь вывозить из России валюту на сумму свыше десяти тысяч долларов теперь нельзя.

https://ria.ru/20220301/sanktsii-1775645933.html

https://ria.ru/20220301/poezdki-1775729197.html

https://ria.ru/20220301/nalichnye-1775894931.html

https://ria.ru/20220228/rosturizm-1775668581.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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