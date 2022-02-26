https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775141226.html

Не до SWIFT. Как российские банки работают под санкциями Запада

Не до SWIFT. Как российские банки работают под санкциями Запада - РИА Новости, 26.02.2022

Не до SWIFT. Как российские банки работают под санкциями Запада

США и их союзники ввели ограничительные меры против российских юридических лиц после начала спецоперации на Украине. В списке несколько банков, в том числе... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T08:00

2022-02-26T08:00

2022-02-26T08:01

джозеф "бо" байден

бен уоллес

восточная европа

россия

сша

центральный банк рф (цб рф)

swift

втб

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. США и их союзники ввели ограничительные меры против российских юридических лиц после начала спецоперации на Украине. В списке несколько банков, в том числе "Сбер" и ВТБ. Американский Минфин назвал давление беспрецедентным. У московских банкоматов — очереди, люди снимают наличные. Но финансовые организации призывают к спокойствию и уверяют: клиенты не пострадают.Временно воздержатьсяВо время выступления 24 февраля Джозеф Байден указал на "суровые издержки для российской экономики". Санкции дадут "больше последствий, чем отключение от SWIFT". Эту систему для России пока не заблокируют, хотя некоторые страны приветствовали бы такое решение. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что именно этого добивается Лондон, но союзники возражают.Жесткость в отношении банков — разная. Основной удар пришелся на группу ВТБ, активы которой в Британии и США заморозили. Так же Вашингтон поступил и с Совкомбанком, Новикомбанком и ФК "Открытие". Руководство ВТБ сразу же передало контрольные пакеты в Почта Банке его главе Александру Пахомову, а в футбольном клубе "Динамо" — одноименному спортивному обществу. Таким образом, эти компании вышли из-под действия американских санкций.Пресс-служба ВТБ выпустила заявление: ситуация никак не отразится на счетах и вкладах клиентов, в том числе в долларах и евро. Но юрлицам рекомендовала временно воздержаться от операций в этих валютах.Ранее, сразу после признания ДНР и ЛНР, в Британии заморозили счета банка "Россия", Промсвязьбанка, Генбанка, банка "Черное море" и Индустриального сберегательного банка.В отношении Сбербанка и дочерних организаций ввели более мягкие ограничения: из-за "уникальной важности для российской экономики". Хотя, по логике Байдена, именно по этой причине меры должны быть максимально строгими. Так или иначе, Минфин США предписывает всем финансовым институтам страны закрыть корреспондентские счета "Сбера". Все платежи, в которых участвует организация, в США будут отклонять.Расширился список компаний, которым запрещено привлекать американские инвестиции. Среди них четыре финансовые организации: Альфа-банк, Московский кредитный банк, Газпромбанк, Россельхозбанк.Некоторые ограничения коснулись и британских банков: депозиты от граждан России не могут превышать 50 тысяч фунтов.Только спокойствиеНа этом фоне россияне 24 февраля сняли 111 миллиардов рублей наличными. Люди опасались отключения платежных систем Visa и Mastercard. Спрос на бумажные деньги вырос за сутки в 58 раз. Это максимум после марта 2020-го, когда в стране начался первый локдаун из-за коронавируса.Уже днем во многих банкоматах, особенно в регионах, закончились наличные. Электронная платежная система PayPal работала с перебоями.А 25 февраля несколько банков из санкционного списка предупредили о проблемах с их картами за рубежом. Теперь там невозможно использовать Visa и Mastercard, выпущенные ВТБ. В Промсвязьбанке и Новикомбанке допускают ограничения по оплатам картами за пределами России. Банки советуют использовать наличные или даже услуги конкурентов. Сбербанк же заверил, что его картами везде можно пользоваться без ограничений.В тот же день Центробанк сообщил: карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, "Открытия" больше не работают с сервисами Apple Pay и Google Pay даже в России. Но сам пластик на территории России можно использовать как обычно и без ограничений. Регулятор намерен поддержать кредитные организации, попавшие под санкции Запада. Банк России уже предоставил им триллион рублей ликвидности на один день, 24 февраля, а на 25 февраля — два триллиона.Клиентов успокаивают и те, против кого санкции не ввели. В пресс-релизах и рассылках они заверяют, что продолжают работу в штатном режиме.Банков хватит на всехОпрошенные РИА Новости аналитики считают, что в краткосрочной перспективе клиенты банков не почувствуют никаких изменений. "По рублевым операциям внутри страны нет ограничений, им неоткуда взяться. Валюту все массово снимают, есть очереди, но я думаю, что банки были готовы к украинской ситуации и завезли большое количество долларов и евро. Всем хватит", — говорит Василий Солодков, директор Банковского института НИУ ВШЭ.Экономист Сергей Журавлев тоже считает, что "завтра клиентов никто не растеряет" и банки продолжат выполнять обязательства внутри России. Однако в долгосрочной перспективе потеря дешевого зарубежного фондирования отразится негативно. Впрочем, сокрушительный удар российской банковской сфере это не нанесет. "У ВТБ зарубежных активов практически нет. У Сбербанка есть несколько в Восточной Европе, но в последние годы их число сокращали, — рассказывает Журавлев. — Кроме того, ЦБ может поддержать банки взносами в уставной капитал, как во время дефолта 2008-го".Солодков допускает и перераспределение долей игроков рынка. "Поскольку все расчеты по внешней торговле через Сбербанк и ВТБ окажутся невозможными, эти функции возьмут на себя другие кредитные организации", — считает он. Как следствие, доля подсанкционных банков может снизиться и во внутренней торговле, хотя многое зависит от величины господдержки.Поэтому россияне будут держать карты в разных банках — и попавших под санкции, и нет. И диверсифицировать расходы. Хотя это скорее подстраховка, ведь запас прочности у ЦБ большой.

https://ria.ru/20211231/bezopasnost-1762546547.html

восточная европа

россия

сша

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