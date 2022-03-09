https://ria.ru/20220309/turoperatory-1777251199.html

АТОР: туризм переориентируется на страны со "все включено" и картой "Мир"

АТОР: туризм переориентируется на страны со "все включено" и картой "Мир" - РИА Новости, 09.03.2022

АТОР: туризм переориентируется на страны со "все включено" и картой "Мир"

Спрос в российском организованном выездной туризме будет вынужден сфокусироваться на странах, где развита система "все включено", а также где принимают карты... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:02

2022-03-09T14:02

2022-03-09T14:02

туризм

центральный банк рф (цб рф)

ассоциация туроператоров россии (атор)

россия

армения

узбекистан

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Спрос в российском организованном выездной туризме будет вынужден сфокусироваться на странах, где развита система "все включено", а также где принимают карты "Мир", сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Первая группа — те страны, где развита или преобладает система отдыха "все включено" в отелях. С ней туристу из России в целом достаточно оплатить весь пакетный тур, а далее на месте не нести никаких дополнительных расходов", — рассказали в АТОР.В ассоциации отметили, что среди открытых для россиян направлений такая система используется в Турции, Тунисе, Египте, некоторых отелях Мальдив и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). При возобновлении прямых перелетов к этому числу может присоединиться Куба, Доминикана и Мексика, а также часть объектов размещения на острове Маргарита в Венесуэле."Вторая группа, на которую будут в краткосрочной и среднесрочной перспективе преимущественно ориентироваться туристы — это страны, где принимают карты "Мир", — уточнили в АТОР.Однако государств, в которых терминалы и банкоматы принимают карты российской платежной системы, только шесть. "Это Белоруссия, Армения, Узбекистан, Киргизия, Абхазия, Южная Осетия. По-настоящему массовых направлений тут только два — Белоруссия и Абхазия. Но поток туристов в Узбекистан в таких условиях тоже может стать массовым", — пояснили эксперты."Вне этой группы стран постсоветского пространства самая широкая сеть приема карт "Мир" – в Турции. Здесь они обслуживаются тремя крупными банками", — добавили в АТОР.

https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776461425.html

россия

армения

узбекистан

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

центральный банк рф (цб рф), ассоциация туроператоров россии (атор), россия, армения, узбекистан, туризм, новости - туризм, туристы, карта "мир"