https://ria.ru/20220310/mastercard-1777381650.html

Ограничения для россиян на использование Visa и Mastercard вступило в силу

Ограничения для россиян на использование Visa и Mastercard вступило в силу - РИА Новости, 10.03.2022

Ограничения для россиян на использование Visa и Mastercard вступило в силу

Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта временно перестают работать в России, такое решение компании приняли на фоне ситуации вокруг... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T00:06

2022-03-10T00:06

2022-03-10T08:05

экономика

технологии

владимир путин

россия

google android

санкции в отношении россии

общество

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта временно перестают работать в России, такое решение компании приняли на фоне ситуации вокруг Украины, сообщали они ранее.Как пояснили в Банке России и Национальной системе платежных карт, это означает, что карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут работать на территории России в нормальном режиме, но перестанут работать за границей и в иностранных онлайн-магазинах, также перестанут работать сервисы ApplePay и GooglePay.Все карты Visa и Mastercard будут полноценно работать в России до окончания срока их действия, указанного на карте. По ним можно совершать без ограничений все обычные операции: платить за товары и услуги, пополнять карты и снимать наличные в банкоматах, делать переводы с карты на карту.Многие банки уже заявили, что продлят срок действия этих карт. После этого банки перевыпустят для своих клиентов карты "Мир". Необходимости закрывать карты Visa и Mastercard, пока не истек срок их действия, и выпускать вместо них карты "Мир" нет.По картам "Мир" доступны все те же операции, что были доступны по картам международных платежных систем. Также можно подключить сервис MirPay для оплаты с помощью смартфона с операционной системой Android. Карты "Мир" принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ Запад ввел санкции. Так, международные системы Visa и Mastercard 6 марта объявили о приостановке деятельности в нашей стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20220306/tsentrobank-1776932055.html

https://ria.ru/20220306/karty-1776867103.html

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Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

экономика, технологии, владимир путин, россия, google android, санкции в отношении россии, общество