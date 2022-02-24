18:30 24.02.2022 (обновлено: 18:31 24.02.2022)
Витамины для беременных по триместрам: какие и как принимать
Витамины для беременных
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Какие витамины можно пить во время беременности, чем они различаются в зависимости от триместра и как правильно принимать витаминные комплексы – в материале РИА Новости.
Витамины для беременных
Организму беременной женщины необходимо получать достаточное количество витаминов и минералов. Многие элементы поступают с пищей, но питание должно быть сбалансированным, а соблюдать такой рацион достаточно сложно. Именно поэтому нередко приходится дополнительно принимать витаминные комплексы.
Когда следует начинать прием
Дефицит витаминов влияет не только на внутриутробное развитие малыша, но и на способность зачатия. Начинать прием необходимых комплексов рекомендуется еще в период планирования беременности. Нина Антипова, врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог и гемостазиолог отмечает, что основные необходимые витамины и микроэлементы для женщин во время подготовки к беременности и вынашивания ребенка - фолиевая кислота, витамин D, йод и железо.
● Фолиевую кислоту назначают обоим партнерам, так как дополнительный прием этого витамина снижает риски возникновения пороков головного и спинного мозга, а также сердца у будущего ребёнка. Дозировка фолиевой кислоты составляет 0,4 мг/день. Если в предыдущую беременность женщины у плода были выявлены нарушения в развитии нервной системы, то будущей матери рекомендуется повышенная доза фолиевой кислоты – 5 мг/день.
● С сентября по май во многих регионах России мало солнечного света. Поэтому женщинам, которые в этот период планируют беременность, рекомендуется принимать витамин D в дозировке от 400 до 1000 МЕ в день. В зависимости от индивидуальных особенностей организма врач может рекомендовать более высокую дозировку.
Беременная женщина с витаминами
● Дефицит йода в окружающей среде также сказывается на формировании нервной системы плода. Многим женщинам в период подготовки и во время беременности рекомендуют дополнительно приниматьйодид калия в дозировке от 200 до 300 мкг и провести скрининг функции щитовидной железы.
● Важно следить и за уровнем гемоглобина, железа и ферритина. Эти показатели могут использоваться для диагностики железодефицита и анемий, которые часто встречаются у женщин. Железо участвует в переносе кислорода эритроцитами, его недостаток влияет на полноценное развитие малыша. Поэтому как минимум за три месяца до планирования беременности стоит поднять его уровень до нормы, если он снижен.
Отличие от обычных витаминов
Главным отличием витаминных комплексов для беременных от стандартных является состав и концентрация витаминов и минералов с учетом срока беременности.
"На фоне гормональных перестроек биохимические процессы в организме беременной женщины меняются. Резко возрастает потребность в определённых элементах, но непропорционально. Например, для нормального развития плода беременной женщине необходимо в два раза больше витамина В9, а потребление йода необходимо увеличить на 30 %. Такие нюансы учитываются в составе комплексов для будущих мам", – уточнила Ксения Пустовая, нутрициолог.
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Какие витамины принимать по триместрам
Потребность беременной женщины в витаминах и минералах может различаться в зависимости от триместра из-за особенностей развития плода и характера протекания беременности. Ксения Пустовая рассказала, какие витамины могут назначить на каждом триместре.
1 триместр
- —В12 (метилкобаламин). Регулирует обмен аминокислот, жирных кислот и нуклеотидов, входит в состав многих ферментов, снижает риск раннего выкидыша. Необходим для поддержания здоровья нервной системы матери и в сочетании с фолиевой кислотой предотвращает развитие расщелины позвоночника и другие врожденные дефекты центральной нервной системы плода, а также тромбозы.
- —В9 (фолиевая кислота), витамины А и Е. Отвечают за качественное крепление плодного яйца к стенке матки и правильную закладку органов у плода. Участвуют в процессах роста плаценты, синтеза ДНК, производстве красных кровяных клеток, снижают риски развития дефектов нервной трубки.
- —В7 (биотин). Участвует в усвоении глюкозы. При дефиците биотина ребенок рождается с пониженным иммунитетом и последующей задержкой развития функции мозга.
- —Витамин В6. Влияет на формирование нервной и сердечно-сосудистой систем. Участвует в выработке норэпинефрина и серотонина (нейромедиаторы, влияющие на метаболические функции). Помогает снять симптомы раннего токсикоза, снижает повышенный маточныl тонус, а также поддерживает уровень глюкозы в крови на оптимальном уровне.
- —Пантотеновая кислота (витамин В5). Нормализует состояние нервной системы будущей мамы.
- —Витамин Е. Обеспечивает доставку кислорода к клеткам эмбриона и его рост, участвует в процессе дыхания тканей, оберегает клетки от образования свободных радикалов, помогает нормализовать гормональный баланс организма женщины, участвует в формировании плаценты, предохраняет от прерывания беременности.
- —Витамин А. Участвует в формировании сердца, легких, почек, глаз, костей, а также кровеносной, дыхательной и центральной нервной систем у будущего ребенка. С учетом рисков развития осложнений целесообразно употреблять бета-каротин. Он нетоксичен и переходит в витамин Aмв тех количествах, которые необходимы организму. В отличие от ретинола передозировка бета-каротином не так опасна (значительное превышение суточной нормы может привести к пожелтению кожи).
- —Цинк. Участвует в развитии мочеполовой системы и головного мозга плода. Для беременной женщины дефицит цинка опасен возможными осложнениями родов (слабая родовая деятельность, кровотечения).
- —Йод. Необходим для синтеза тиреоидных гормонов, недостаток которых приводит к аномалиям и замедлению развития плода. Прием йода необходимо начинать с первых дней наступления беременности. В связке с йодом необходимо принимать селен, он играет важную роль в цикле трансформации гормонов щитовидной железы.
Беременная женщина с витаминами
2 триместр
- —Витамины группы В. Необходимы для полноценного формирования нервно-мышечного комплекса.
- —Кальций и витамин D. Кальций нужен для правильного развития нервной и сердечно-сосудистой систем, для роста мышечной ткани. Витамин D помогает усвоению кальция.
- —Железо. Принимает участие в формировании гемоглобина (отвечает за обеспечение кислородом всех органов и тканей будущей матери и ребенка). Дефицит железа может приводить к маточным кровотечениям, гипоксии плода, снижению иммунитета.
- —Витамин C. Активно участвует в усвоении железа, метаболизме фолатов. Укрепляет иммунитет будущей мамы и ребенка.
3 триместр
- —От приема витамина В9 (фолиевая кислота) можно полностью отказаться.
- —Количество кальция, витамина D, цинка и меди нужно увеличить для нормального процесса формирования скелета ребенка.
- —Витамин К. Играет важную роль в свертываемости крови, способствует быстрому заживлению ран, участвует в формировании и восстановлении костей, обеспечивает синтез остеокальцина (белка костной такни).
Наилучший вариант профилактики дефицитных состояний беременной женщины – применение витаминно-минеральных комплексов по рекомендации специалиста с учетом всех индивидуальных особенностей организма.
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В каких случаях очень важно принимать витамины
Принимать витаминно-минеральный комплекс, подобранный согласно рекомендации врача, важно всегда: до беременности, во время и после, в период грудного вскармливания. Но если женщина имеет специфические проблемы со здоровьем, ей необходимо позаботиться об этом особенно тщательно: сдать все анализы, после которых врач скорректирует рекомендации. Ксения Пустовая отмечает, что при анемии или железодефиците к витаминному комплексу добавляется железо, дозировки зависят от результатов лабораторных анализов крови. При аутоиммунном тиреоидите (патология щитовидной железы) нельзя принимать йод. При наличии отягощенного акушерского анамнеза (пороки развития плода, проблемы генетического профиля) необходима увеличенная дозировка фолиевой кислоты.
"Прием витаминов особенно важен при частых вирусных инфекциях, в том числе после перенесенного коронавируса, при дефиците массы тела у будущей матери, генетических заболеваниях крови (крайне важен в этом случае прием фолиевой кислоты), при вегетарианском питании", – дополнила Виктория Фисюк, врач акушер-гинеколог.
Беременная женщина с витаминами
Правила приема
Для того чтобы прием витаминов принес пользу, необходимо придерживаться основных правил, о которых рассказала Евгения Манушина, врач-эпидемиолог, консультант-диетолог и нутрициолог.
"Одно из главнейших правил приема любых препаратов – это ответственность. Перед покупкой обязательна консультация врача. Специалист подберет комплекс, определит продолжительность приема и дозировку. Не нужно гнаться за дневной нормой, то есть, если вы пропустили прием, нельзяв следующий раз пить сразу две таблетки. Для удобства составьте график, придерживайтесь одного и того же времени, а также не забывайте, что все витамины нужно употреблять исключительно после еды", - посоветовала эксперт.
Противопоказания
Несмотря на то, что витамины и БАД не являются лекарственными средствами, бесконтрольно их пить нельзя. Дозировку может установить только врач после проведения необходимых обследований. Нередко бывают ситуации, когда из-за особенностей здоровья прием витаминов не только не принесет пользу, но и может навредить.
Яна Захарян, акушер-гинеколог, отмечает, что с большой осторожностью к витаминным комплексам следует относиться людям со склонностью к аллергическим реакциям или обострениям заболеваний желчевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы.
"К противопоказаниям также могут относиться: гипервитаминоз витамина А, витамина D, гиперкальциемия, гиперкальциурия, нарушение обмена железа, меди (болезнь Вильсона)", – дополнила Ксения Пустовая.
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Опубликовано: Алёна Пава