https://ria.ru/20220224/vitaminy-1774832790.html

Витамины для беременных по триместрам: какие и как принимать

Витамины для беременных: какие лучше пить в 1, 2 и 3 триместр

Витамины для беременных по триместрам: какие и как принимать

Какие витамины можно пить во время беременности, чем они различаются в зависимости от триместра и как правильно принимать витаминные комплексы – в материале РИА РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T18:30

2022-02-24T18:30

2022-02-24T18:31

витамины

общество

россия

беременность

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Какие витамины можно пить во время беременности, чем они различаются в зависимости от триместра и как правильно принимать витаминные комплексы – в материале РИА Новости.Витамины для беременныхОрганизму беременной женщины необходимо получать достаточное количество витаминов и минералов. Многие элементы поступают с пищей, но питание должно быть сбалансированным, а соблюдать такой рацион достаточно сложно. Именно поэтому нередко приходится дополнительно принимать витаминные комплексы.Когда следует начинать приемДефицит витаминов влияет не только на внутриутробное развитие малыша, но и на способность зачатия. Начинать прием необходимых комплексов рекомендуется еще в период планирования беременности. Нина Антипова, врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог и гемостазиолог отмечает, что основные необходимые витамины и микроэлементы для женщин во время подготовки к беременности и вынашивания ребенка - фолиевая кислота, витамин D, йод и железо.● Фолиевую кислоту назначают обоим партнерам, так как дополнительный прием этого витамина снижает риски возникновения пороков головного и спинного мозга, а также сердца у будущего ребёнка. Дозировка фолиевой кислоты составляет 0,4 мг/день. Если в предыдущую беременность женщины у плода были выявлены нарушения в развитии нервной системы, то будущей матери рекомендуется повышенная доза фолиевой кислоты – 5 мг/день.● С сентября по май во многих регионах России мало солнечного света. Поэтому женщинам, которые в этот период планируют беременность, рекомендуется принимать витамин D в дозировке от 400 до 1000 МЕ в день. В зависимости от индивидуальных особенностей организма врач может рекомендовать более высокую дозировку.● Дефицит йода в окружающей среде также сказывается на формировании нервной системы плода. Многим женщинам в период подготовки и во время беременности рекомендуют дополнительно приниматьйодид калия в дозировке от 200 до 300 мкг и провести скрининг функции щитовидной железы.● Важно следить и за уровнем гемоглобина, железа и ферритина. Эти показатели могут использоваться для диагностики железодефицита и анемий, которые часто встречаются у женщин. Железо участвует в переносе кислорода эритроцитами, его недостаток влияет на полноценное развитие малыша. Поэтому как минимум за три месяца до планирования беременности стоит поднять его уровень до нормы, если он снижен.Отличие от обычных витаминовГлавным отличием витаминных комплексов для беременных от стандартных является состав и концентрация витаминов и минералов с учетом срока беременности.Какие витамины принимать по триместрамПотребность беременной женщины в витаминах и минералах может различаться в зависимости от триместра из-за особенностей развития плода и характера протекания беременности. Ксения Пустовая рассказала, какие витамины могут назначить на каждом триместре.1 триместр2 триместр3 триместрНаилучший вариант профилактики дефицитных состояний беременной женщины – применение витаминно-минеральных комплексов по рекомендации специалиста с учетом всех индивидуальных особенностей организма.В каких случаях очень важно принимать витаминыПринимать витаминно-минеральный комплекс, подобранный согласно рекомендации врача, важно всегда: до беременности, во время и после, в период грудного вскармливания. Но если женщина имеет специфические проблемы со здоровьем, ей необходимо позаботиться об этом особенно тщательно: сдать все анализы, после которых врач скорректирует рекомендации. Ксения Пустовая отмечает, что при анемии или железодефиците к витаминному комплексу добавляется железо, дозировки зависят от результатов лабораторных анализов крови. При аутоиммунном тиреоидите (патология щитовидной железы) нельзя принимать йод. При наличии отягощенного акушерского анамнеза (пороки развития плода, проблемы генетического профиля) необходима увеличенная дозировка фолиевой кислоты.Правила приемаДля того чтобы прием витаминов принес пользу, необходимо придерживаться основных правил, о которых рассказала Евгения Манушина, врач-эпидемиолог, консультант-диетолог и нутрициолог."Одно из главнейших правил приема любых препаратов – это ответственность. Перед покупкой обязательна консультация врача. Специалист подберет комплекс, определит продолжительность приема и дозировку. Не нужно гнаться за дневной нормой, то есть, если вы пропустили прием, нельзяв следующий раз пить сразу две таблетки. Для удобства составьте график, придерживайтесь одного и того же времени, а также не забывайте, что все витамины нужно употреблять исключительно после еды", - посоветовала эксперт.ПротивопоказанияНесмотря на то, что витамины и БАД не являются лекарственными средствами, бесконтрольно их пить нельзя. Дозировку может установить только врач после проведения необходимых обследований. Нередко бывают ситуации, когда из-за особенностей здоровья прием витаминов не только не принесет пользу, но и может навредить.Яна Захарян, акушер-гинеколог, отмечает, что с большой осторожностью к витаминным комплексам следует относиться людям со склонностью к аллергическим реакциям или обострениям заболеваний желчевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы.

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https://ria.ru/20190526/1554882392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

витамины, общество, россия, беременность