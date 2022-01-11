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Крупные пожары в домах престарелых в России в 2005-2022 годах
Крупные пожары в домах престарелых в России в 2005-2022 годах - РИА Новости, 11.01.2022
Крупные пожары в домах престарелых в России в 2005-2022 годах
11 января на площади порядка 450 квадратных метров загорелась крыша дома престарелых в подмосковном Пушкине. В здании находились 48 человек, из которых 13... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T18:54
2022-01-11T21:36
справки
пожары
россия
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202211 января на площади порядка 450 квадратных метров загорелась крыша дома престарелых в подмосковном Пушкине. В здании находились 48 человек, из которых 13 человек – персонал. Все люди были выведены в безопасное место.8 января произошел пожар в доме престарелых "Золотой век" в Кузбассе. Его площадь составила 10 квадратных метров. Было эвакуировано 48 человек. Погибли четыре человека.2021Вечером 9 января загорелся дом, в котором находился частный пансионат для пожилых людей, и дворовые постройки в поселке Боровский в Тюменской области. В ходе тушения возгорания были найдены тела семи человек. 202015 декабря в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии загорелся дом престарелых. Погибли 11 пожилых постояльцев, пять человек спаслись. 10 мая поздно вечером произошел пожар в частном доме престарелых в коттеджном поселке "Красногорская усадьба" в Московской области. От отравления угарным газом на месте скончались девять человек, еще трое – от ожогов в медицинском учреждении. Одной женщине был причинен тяжкий вред здоровью.9 апреля в Москве произошло возгорание в пансионате для пожилых людей. Четыре человека погибли, 16 пострадали. 201719 декабря утром в деревне Картмазово в Новой Москве возник пожар в частном пансионате для ветеранов войны. Возгорание произошло в цокольном помещении трехэтажного здания, площадь пожара составила 20 квадратных метров. В результате пожара пострадали 19 человек. 18 октября возник пожар в двухэтажном частном доме в Иркутске, который использовался для кратковременного проживания пожилых людей-инвалидов. В результате пожара пострадали 14 человек, девять из них были госпитализированы, позднее трое из них скончались от сопутствующих болезней. 15 сентября в доме престарелых и инвалидов города Пучеж Ивановской области произошел пожар. Погибли четыре пациента, еще четверо с признаками отравления продуктами горения были госпитализированы. 28 августа днем возник пожар в частном пансионате для престарелых "Жемчужина" в Красноярске. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров, но был оперативно потушен. В результате ЧП три человека погибли, одна женщина пострадала. 20165 июня два человека погибли, еще один пострадал при пожаре в частном доме для престарелых в Березовском районе Пермского края. Общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров, в целях безопасности были эвакуированы 20 человек. 20119 октября около полуночи возник пожар в отделении временного проживания для престарелых и инвалидов, расположенном в селе Тихон Вохомского района Костромской области приблизительно в 500 километрах от Костромы. В здании находились 13 пенсионеров, сторож и санитарка. В огне погибли четыре человека. 201030 августа возник пожар в интернате для престарелых в Вышнем Волочке Тверской области, в результате которого погибли девять человек. Из здания были эвакуированы в общей сложности 480 человек. Причиной пожара стала попытка самосожжения одного из пациентов, который облил себя бензином и поджог в собственной комнате на третьем этаже семиэтажного здания интерната. В результате пенсионер погиб на месте, еще восемь лежачих больных умерли от отравления угарным газом. Одна пострадавшая была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. 200931 января произошел пожар в доме-интернате для престарелых в селе Подъельск в Республике Коми. Здание, где произошел пожар, представляло собой одноэтажный деревянный дом размерами в плане 40 на 28 метров. В результате пожара погибли 23 человека, трое были спасены. 200815 августа произошел пожар в доме-интернате для пожилых людей в городе Шебекино Белгородской области. Шесть человек погибли, семеро были ранены, еще один человек скончался в больнице. Из-за пожара из здания интерната были эвакуированы 95 человек. 20074 ноября вспыхнул пожар в доме престарелых в поселке Велье-Никольское в 30 километрах юго-западнее Тулы. На момент пожара в учреждении находились 279 пациентов и 12 человек медицинского персонала. Погибли 34 человека, восемь человек пострадали. В ночь на 21 июня в доме-интернате для пожилых людей в селе Екатерининское Тарского района Омской области вспыхнул пожар, десять человек погибли, семь получили различной тяжести травмы и ожоги. В ночь на 20 марта возник пожар в двухэтажном кирпичном здании дома престарелых в станице Камышеватская Ейского района Краснодарского края. Из-за удаленности от места ЧП пожарные добирались туда почти час. Когда они прибыли на место происшествия, но весь первый этаж здания уже был охвачен пламенем. В огне погибли 62 человека, 30 были госпитализированы, один пострадавший скончался в больнице. Причиной возгорания стала неосторожность при курении. 20056 февраля в населенном пункте Лодейное поле Ленинградской области в доме престарелых и инвалидов возник пожар. От отравления угарным газом на месте скончались пять человек, еще один мужчина позднее умер в больнице. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, пожары, россия
18:54 11.01.2022 (обновлено: 21:36 11.01.2022)
 

Крупные пожары в домах престарелых в России в 2005-2022 годах

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС России во время тушения пожара в частном доме престарелых "Жемчужина" в Красноярске. 28 августа 2017
Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время тушения пожара в частном доме престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017 - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / МЧС РФ
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2022

11 января на площади порядка 450 квадратных метров загорелась крыша дома престарелых в подмосковном Пушкине. В здании находились 48 человек, из которых 13 человек – персонал. Все люди были выведены в безопасное место.
8 января произошел пожар в доме престарелых "Золотой век" в Кузбассе. Его площадь составила 10 квадратных метров. Было эвакуировано 48 человек. Погибли четыре человека.

2021

Вечером 9 января загорелся дом, в котором находился частный пансионат для пожилых людей, и дворовые постройки в поселке Боровский в Тюменской области. В ходе тушения возгорания были найдены тела семи человек.

2020

15 декабря в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии загорелся дом престарелых. Погибли 11 пожилых постояльцев, пять человек спаслись.
10 мая поздно вечером произошел пожар в частном доме престарелых в коттеджном поселке "Красногорская усадьба" в Московской области. От отравления угарным газом на месте скончались девять человек, еще трое – от ожогов в медицинском учреждении. Одной женщине был причинен тяжкий вред здоровью.
9 апреля в Москве произошло возгорание в пансионате для пожилых людей. Четыре человека погибли, 16 пострадали.

2017

19 декабря утром в деревне Картмазово в Новой Москве возник пожар в частном пансионате для ветеранов войны. Возгорание произошло в цокольном помещении трехэтажного здания, площадь пожара составила 20 квадратных метров. В результате пожара пострадали 19 человек.
18 октября возник пожар в двухэтажном частном доме в Иркутске, который использовался для кратковременного проживания пожилых людей-инвалидов. В результате пожара пострадали 14 человек, девять из них были госпитализированы, позднее трое из них скончались от сопутствующих болезней.
15 сентября в доме престарелых и инвалидов города Пучеж Ивановской области произошел пожар. Погибли четыре пациента, еще четверо с признаками отравления продуктами горения были госпитализированы.
28 августа днем возник пожар в частном пансионате для престарелых "Жемчужина" в Красноярске. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров, но был оперативно потушен. В результате ЧП три человека погибли, одна женщина пострадала.

2016

5 июня два человека погибли, еще один пострадал при пожаре в частном доме для престарелых в Березовском районе Пермского края. Общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров, в целях безопасности были эвакуированы 20 человек.

2011

9 октября около полуночи возник пожар в отделении временного проживания для престарелых и инвалидов, расположенном в селе Тихон Вохомского района Костромской области приблизительно в 500 километрах от Костромы. В здании находились 13 пенсионеров, сторож и санитарка. В огне погибли четыре человека.

2010

30 августа возник пожар в интернате для престарелых в Вышнем Волочке Тверской области, в результате которого погибли девять человек. Из здания были эвакуированы в общей сложности 480 человек. Причиной пожара стала попытка самосожжения одного из пациентов, который облил себя бензином и поджог в собственной комнате на третьем этаже семиэтажного здания интерната. В результате пенсионер погиб на месте, еще восемь лежачих больных умерли от отравления угарным газом. Одна пострадавшая была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

2009

31 января произошел пожар в доме-интернате для престарелых в селе Подъельск в Республике Коми. Здание, где произошел пожар, представляло собой одноэтажный деревянный дом размерами в плане 40 на 28 метров. В результате пожара погибли 23 человека, трое были спасены.

2008

15 августа произошел пожар в доме-интернате для пожилых людей в городе Шебекино Белгородской области. Шесть человек погибли, семеро были ранены, еще один человек скончался в больнице. Из-за пожара из здания интерната были эвакуированы 95 человек.

2007

4 ноября вспыхнул пожар в доме престарелых в поселке Велье-Никольское в 30 километрах юго-западнее Тулы. На момент пожара в учреждении находились 279 пациентов и 12 человек медицинского персонала.
Погибли 34 человека, восемь человек пострадали.
В ночь на 21 июня в доме-интернате для пожилых людей в селе Екатерининское Тарского района Омской области вспыхнул пожар, десять человек погибли, семь получили различной тяжести травмы и ожоги.
В ночь на 20 марта возник пожар в двухэтажном кирпичном здании дома престарелых в станице Камышеватская Ейского района Краснодарского края. Из-за удаленности от места ЧП пожарные добирались туда почти час. Когда они прибыли на место происшествия, но весь первый этаж здания уже был охвачен пламенем. В огне погибли 62 человека, 30 были госпитализированы, один пострадавший скончался в больнице. Причиной возгорания стала неосторожность при курении.

2005

6 февраля в населенном пункте Лодейное поле Ленинградской области в доме престарелых и инвалидов возник пожар. От отравления угарным газом на месте скончались пять человек, еще один мужчина позднее умер в больнице. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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