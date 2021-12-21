https://ria.ru/20211221/tigr-1764749352.html

Тигр не любит пестроты: как, в чем встречать Новый 2022 год, что готовить

Как встретить Новый год Тигра 2022: в каких цветах и что готовить

Тигр не любит пестроты: как, в чем встречать Новый 2022 год, что готовить

Символом Нового 2022 года по восточному гороскопу будет Черный Водяной Тигр. Как правильно “встречать” хищника, что готовить и какой наряд выбрать, чтобы ему... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:43

2021-12-21T16:43

2021-12-21T16:59

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Символом Нового 2022 года по восточному гороскопу будет Черный Водяной Тигр. Как правильно “встречать” хищника, что готовить и какой наряд выбрать, чтобы ему угодить и просто интересно провести время с семьей — в материале РИА Новости.Новый 2022 годНа фоне пандемии COVID-19 практически во всех регионах РФ действуют ограничения на время работы и посещение мест общепита, клубов, проведение массовых мероприятий и т.д. Однако, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, все будет зависеть от поведения людей, в том числе темпов вакцинации."Если будем все соблюдать, то Новый год встретим с удовольствием и без ограничений", — сказала Попова.Согласно китайскому календарю, символом 2022 года станет Черный (по-другому Голубой, Синий) Водяной Тигр. Он олицетворяет перемены, силу духа, смелость, здоровье, жизненную и физическую силу. Как отмечают астрологи, особенно благоприятен год для тех, кто родился под знаком Тигра: таким людям тем более стоит ждать изменений, оптимистичных вестей и активной работы.В каких цветах встречать праздникПри подготовке к празднику многие учитывают “предпочтения” символа года и готовят блюда, которые могут ему понравиться, надевают одежду под стать и определенным образом украшают дом. Астрологи советуют выбрать для новогодней ночи цветовую палитру из голубых, синих, бирюзовых, желтых, золотых, серебристых, зеленых и коричневых оттенков. По китайскому календарю цвета подбирают в зависимости от планет, которые покровительствуют символу года. У Тигра это Юпитер. Хищник любит лаконичность, поэтому следует отдать предпочтение естественности и спокойным тонам, избегая слишком ярких, кислотных красок.Как украсить домВ декоре дома следует ориентироваться, опять же, на минимализм. Подойдут голубой, синий, серебристый, песочный, зеленый, белый, золотистый цвета. Украшения на елку лучше вешать одинаковые, желательно геометрической формы и тонов, которые понравятся Тигру. Чем минималистичнее получится новогоднее дерево, тем лучше. Можно добавить бусы и одноцветную гирлянду с желтыми огоньками. Для помещения подойдут новогодние венки, композиции из елочных игрушек, фонариками, бантами и т.д. Новогодний стол украсят свечи, хвойные ветки, шишки, ленты. Главное правило здесь – все украшения должны быть ниже уровня глаз, чтобы не мешать общаться с теми, кто сидит напротив.Из посуды хорошо впишутся в общий стиль однотонные сервизы палитры года Тигра, столовые приборы должны сочетаться с тарелками. По этикету для каждого типа напитка должен быть отдельный бокал.В чем встречатьДля Тигра важны элегантность и минимализм в отношении цветовой гаммы, но фасон платья, категорию одежды (брюки, юбки, комбинезоны и т.д.) можно выбирать свободно. Не следует пренебрегать украшениями, лаконичные аксессуары всегда будут к месту.МужчинеМужчине можно отдать предпочтение классическим, сдержанным цветам: коричневому, пепельному, серому, черному. Лучше отказаться от повседневной одежды — футболок, джинсов — и выбрать строгий костюм. Как вариант — сочетать брюки с однотонной рубашкой, с пуловером или уютным свитером крупной вязки. Добавить яркий акцент помогут галстук или бабочка.ЖенщинеПри выборе наряда на новогоднюю ночь год женщины могут не бояться объемного декора, пышных рукавов и даже кринолиновых юбок — астрологи рекомендуют встречать год Тигра с королевским размахом. Платья могут быть из традиционных вечерних материалов — бархата, органзы, ламе, а декор — из люрекса, страз, бусин, бисера, пайеток и даже перьев. При этом лучше, если вещи все-таки будут однотонными, а не разноцветными. Не стоит облачаться в “тигровую шкуру” — одежду с полосатым принтом лучше отложить.По словам эксперта, образ можно построить на контрастах: например, сочетать черные брюки с топом ягодного оттенка. Сексуальность подчеркнут разрезы.Другие стильные варианты для Нового года — шелковый комбинезон, струящаяся юбку со свитером объемной вязки, ассиметричные или с пышными рукавами платья, элегантные брючные костюмы, необычные топы поверх рубашки, вещи, полностью покрытые пайетками. При этом сдержанные черные или белые наряды тоже будут уместны.Один из постоянных трендов последних лет — одежда в бельевом стиле.Что приготовитьЭксперты по восточному гороскопу отмечают, что Тигр любит мясо, поэтому блюда из него предпочтительны на новогоднем столе. При этом лучше избегать дичи и приготовить курицу. Ее можно запекать, тушить жарить, варить. Чем больше мяса будет, тем благосклоннее будет символ года. Не рекомендуется подавать острые сыры, корейские закуски, запеченную рыбу. Приветствуются контрастные блюда со светлыми и темными полосками.Так, например, помимо традиционных салатов и закусок можно пожарить шашлык или приготовить курицу на гриле, собрать мясную тарелку, жаркое из свинины, говядину в томатном соусе, запечь утку. Астрологи говорят, что Тигр не любит рыбу, поэтому тем, кто следует “звездным” рекомендациям, лучше исключить блюда с морепродуктами, а также заливное и холодец.Новогодние приметыСчитается, что перед Новым годом нужно отдать все долги, попросить прощения у тех, кого обидел, закончить все незавершенные дела, выбросить все лишнее и ненужное, чтобы начать с чистого листа. Есть множество примет, связанных с деньгами, любовью, благополучием, здоровьем, удачей. Вот некоторые из них:Народные поверья оговаривают и запреты на Новый год, например:Подарки на Новый 2022 годВ декабре РИА Новости предлагало своим подписчикам “ВКонтакте” выбрать, какие подарки они бы хотели получить на Новый год.Среди вариантов были электроника и смартфоны, деньги, косметика и парфюмерия, путешествия, книги, что-нибудь для хобби. Также можно было ответить, что пользователь больше любит дарить подарки, чем получать, либо что не любит эту традицию вообще.В итоге большинство подписчиков ответили, что лучший подарок — это деньги. Этот вариант выбрали 30 % опрошенных. На втором месте оказались те, кто хотел бы получить в подарок путешествие — около 14 % проголосовавших. Меньше всего подписчиков мечтают о косметике и парфюмерии — чуть больше 5 %.Однако стилист, основатель бюро стилистов и школы стиля Анна Московцева считает, что именно парфюм — универсальный и самый удачный вариант как для мужчин, так и для женщин: "Хороший подарок — интересные эксклюзивные духи. Можно подобрать композицию на заказ, выбрать что-то очень демократичное или, при возможности, что-то "тяжелое" и дорогое”.При выборе подарка для мужчин стилист рекомендует делать ставку на аксессуары — хорошие кожаные перчатки идеального коричневого цвета или кожаный ремень толщиной в три пальца.Основатель финтех-компании "Деньги вперед" Павел Гужиков советует заранее выбрать подарки, распланировать бюджет, подсчитать количество людей, которым нужно купить презент и найти самый выгодный по цене вариант — если, конечно, человек заинтересован в том, чтобы потратить не слишком большую сумму. Здесь на помощь придут различные предпраздничные распродажи, акции, скидки. Не стоит забывать и про программы кешбэка, которые сейчас есть практически у всех банков. 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https://ria.ru/20211216/servirovka-1763968912.html

https://rsport.ria.ru/20211221/zastole-1764631149.html

https://ria.ru/20211208/podarki-1762678180.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211218/1764343282.html

https://ria.ru/20211219/podarki-1764420834.html

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