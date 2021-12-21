16:43 21.12.2021 (обновлено: 16:59 21.12.2021)
Тигр не любит пестроты: как, в чем встречать Новый 2022 год, что готовить
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Символом Нового 2022 года по восточному гороскопу будет Черный Водяной Тигр. Как правильно “встречать” хищника, что готовить и какой наряд выбрать, чтобы ему угодить и просто интересно провести время с семьей — в материале РИА Новости.
Новый 2022 год
На фоне пандемии COVID-19 практически во всех регионах РФ действуют ограничения на время работы и посещение мест общепита, клубов, проведение массовых мероприятий и т.д. Однако, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, все будет зависеть от поведения людей, в том числе темпов вакцинации.
"Если будем все соблюдать, то Новый год встретим с удовольствием и без ограничений", — сказала Попова.
Согласно китайскому календарю, символом 2022 года станет Черный (по-другому Голубой, Синий) Водяной Тигр. Он олицетворяет перемены, силу духа, смелость, здоровье, жизненную и физическую силу. Как отмечают астрологи, особенно благоприятен год для тех, кто родился под знаком Тигра: таким людям тем более стоит ждать изменений, оптимистичных вестей и активной работы.
В каких цветах встречать праздник
При подготовке к празднику многие учитывают “предпочтения” символа года и готовят блюда, которые могут ему понравиться, надевают одежду под стать и определенным образом украшают дом. Астрологи советуют выбрать для новогодней ночи цветовую палитру из голубых, синих, бирюзовых, желтых, золотых, серебристых, зеленых и коричневых оттенков. По китайскому календарю цвета подбирают в зависимости от планет, которые покровительствуют символу года. У Тигра это Юпитер. Хищник любит лаконичность, поэтому следует отдать предпочтение естественности и спокойным тонам, избегая слишком ярких, кислотных красок.
Как украсить дом
В декоре дома следует ориентироваться, опять же, на минимализм. Подойдут голубой, синий, серебристый, песочный, зеленый, белый, золотистый цвета. Украшения на елку лучше вешать одинаковые, желательно геометрической формы и тонов, которые понравятся Тигру. Чем минималистичнее получится новогоднее дерево, тем лучше. Можно добавить бусы и одноцветную гирлянду с желтыми огоньками. Для помещения подойдут новогодние венки, композиции из елочных игрушек, фонариками, бантами и т.д. Новогодний стол украсят свечи, хвойные ветки, шишки, ленты. Главное правило здесь – все украшения должны быть ниже уровня глаз, чтобы не мешать общаться с теми, кто сидит напротив.
16 декабря, 03:43Эксперты рассказали об идеальной сервировке новогоднего стола
"Не нужно перегружать стол декором. Основная задача – стилистически "подружить" все элементы сервировки, все должно сочетаться. К тому же гостям будет просто неудобно есть, если на столе останется слишком мало свободного места", — советует эксперт по современному этикету Татьяна Баранова.
Из посуды хорошо впишутся в общий стиль однотонные сервизы палитры года Тигра, столовые приборы должны сочетаться с тарелками. По этикету для каждого типа напитка должен быть отдельный бокал.
"Скатерть и салфетки могут быть однотонными или декорированными: главное — учитывать, что условные бабочки и цветы будут гораздо менее уместны, чем новогодняя, зимняя тематика. Посуда не должна быть непременно белой. Но лучше, конечно, элегантно расставлять акценты: яркая скатерть сочетается с посудой спокойных оттенков и форм, в то время как на белой скатерти выигрышно смотрятся праздничные, яркие и колоритные предметы сервировки", — рассказала эксперт.
Новогодний либо рождественский стол
В чем встречать
Для Тигра важны элегантность и минимализм в отношении цветовой гаммы, но фасон платья, категорию одежды (брюки, юбки, комбинезоны и т.д.) можно выбирать свободно. Не следует пренебрегать украшениями, лаконичные аксессуары всегда будут к месту.
Мужчине
Мужчине можно отдать предпочтение классическим, сдержанным цветам: коричневому, пепельному, серому, черному. Лучше отказаться от повседневной одежды — футболок, джинсов — и выбрать строгий костюм. Как вариант — сочетать брюки с однотонной рубашкой, с пуловером или уютным свитером крупной вязки. Добавить яркий акцент помогут галстук или бабочка.
Горожане во время празднования Нового года
Женщине
При выборе наряда на новогоднюю ночь год женщины могут не бояться объемного декора, пышных рукавов и даже кринолиновых юбок — астрологи рекомендуют встречать год Тигра с королевским размахом. Платья могут быть из традиционных вечерних материалов — бархата, органзы, ламе, а декор — из люрекса, страз, бусин, бисера, пайеток и даже перьев. При этом лучше, если вещи все-таки будут однотонными, а не разноцветными. Не стоит облачаться в “тигровую шкуру” — одежду с полосатым принтом лучше отложить.
“Бархат смотрится по-королевски дорого, — рассказала РИА Новости Ирина Гришина, профессиональный стилист-визажист. — Оптимально остановить выбор на брюках или юбке с высокой талией, а наверх надеть шелковый топ или атласную блузу".
Новогодняя инсталляция у ВДНХ в Москве
По словам эксперта, образ можно построить на контрастах: например, сочетать черные брюки с топом ягодного оттенка. Сексуальность подчеркнут разрезы.
Другие стильные варианты для Нового года — шелковый комбинезон, струящаяся юбку со свитером объемной вязки, ассиметричные или с пышными рукавами платья, элегантные брючные костюмы, необычные топы поверх рубашки, вещи, полностью покрытые пайетками. При этом сдержанные черные или белые наряды тоже будут уместны.
Один из постоянных трендов последних лет — одежда в бельевом стиле.
"На мой взгляд, это идеальный вариант, чтобы отметить Новый год как дома, так и вне его, — говорит фешен-блогер и криэйтор Анастасия Целуева. — Наденьте платье-комбинацию с босоножками и аксессуарами — и все готово. Чтобы образ выглядел законченным, накиньте сверху пиджак, кардиган или свитер. А главным дополнением могут стать длинные гладкие перчатки".
Что приготовить
Эксперты по восточному гороскопу отмечают, что Тигр любит мясо, поэтому блюда из него предпочтительны на новогоднем столе. При этом лучше избегать дичи и приготовить курицу. Ее можно запекать, тушить жарить, варить. Чем больше мяса будет, тем благосклоннее будет символ года. Не рекомендуется подавать острые сыры, корейские закуски, запеченную рыбу. Приветствуются контрастные блюда со светлыми и темными полосками.
"В праздничном меню к основному горячему блюду обязательно нужно подать гарнир. Подойдут любые овощи, которые можно запечь, сварить, потушить или приготовить на гриле. Тигру особенно понравится гарнир в желтой и оранжевой цветовой гамме. Чтобы подкрасить его, можно в процессе приготовления использовать шафран и куркуму", — советует член экспертного состава Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу НАДЭП Гульшат Осипова.
Так, например, помимо традиционных салатов и закусок можно пожарить шашлык или приготовить курицу на гриле, собрать мясную тарелку, жаркое из свинины, говядину в томатном соусе, запечь утку. Астрологи говорят, что Тигр не любит рыбу, поэтому тем, кто следует “звездным” рекомендациям, лучше исключить блюда с морепродуктами, а также заливное и холодец.
Новогодние приметы
Считается, что перед Новым годом нужно отдать все долги, попросить прощения у тех, кого обидел, закончить все незавершенные дела, выбросить все лишнее и ненужное, чтобы начать с чистого листа. Есть множество примет, связанных с деньгами, любовью, благополучием, здоровьем, удачей. Вот некоторые из них:
- —чем больше блюд на праздничном столе, тем больше денег получишь в новом году;
- —лучше не спать в ночь на 1 января — а то все интересные события в году тоже можно проспать;
- —чтобы встретить любовь в наступающем году, нужно повесить на елку украшение в форме сердца;
- —провести год без разлук влюбленные смогут, если будут крепко держаться за руки во время боя курантов;
- —если утром 1 января первым порог дома переступит мужчина, следующий год для хозяев будет счастливым;
- —если в новогоднюю ночь выпало много снега, стоит ожидать дождливого лета;
- —облака на небе 1 января серого цвета — к потеплению, белого — к заморозкам.
Народные поверья оговаривают и запреты на Новый год, например:
- —уборку в доме нужно сделать до 31 декабря, праздник нельзя встречать в неубранном помещении;
- —в новогодний вечер нельзя зашивать одежду и пришивать пуговицы;
- —нельзя готовить праздничные блюда в плохом настроении;
- —перед Новым годом нельзя грустить, плакать и обижаться, а также сожалеть вслух об уходящих 12 месяцах.
Подарки на Новый 2022 год
Вручение подарка
В декабре РИА Новости предлагало своим подписчикам “ВКонтакте” выбрать, какие подарки они бы хотели получить на Новый год.
Среди вариантов были электроника и смартфоны, деньги, косметика и парфюмерия, путешествия, книги, что-нибудь для хобби. Также можно было ответить, что пользователь больше любит дарить подарки, чем получать, либо что не любит эту традицию вообще.
В итоге большинство подписчиков ответили, что лучший подарок — это деньги. Этот вариант выбрали 30 % опрошенных. На втором месте оказались те, кто хотел бы получить в подарок путешествие — около 14 % проголосовавших. Меньше всего подписчиков мечтают о косметике и парфюмерии — чуть больше 5 %.
Однако стилист, основатель бюро стилистов и школы стиля Анна Московцева считает, что именно парфюм — универсальный и самый удачный вариант как для мужчин, так и для женщин: "Хороший подарок — интересные эксклюзивные духи. Можно подобрать композицию на заказ, выбрать что-то очень демократичное или, при возможности, что-то "тяжелое" и дорогое”.
При выборе подарка для мужчин стилист рекомендует делать ставку на аксессуары — хорошие кожаные перчатки идеального коричневого цвета или кожаный ремень толщиной в три пальца.
Основатель финтех-компании "Деньги вперед" Павел Гужиков советует заранее выбрать подарки, распланировать бюджет, подсчитать количество людей, которым нужно купить презент и найти самый выгодный по цене вариант — если, конечно, человек заинтересован в том, чтобы потратить не слишком большую сумму. Здесь на помощь придут различные предпраздничные распродажи, акции, скидки. Не стоит забывать и про программы кешбэка, которые сейчас есть практически у всех банков. Выгодные партнерские предложения есть в приложениях банков.
При этом покупать косметические наборы не стоит.
"Как раз на такие наборы торговые сети делают ощутимые наценки, а их наполнение может не всегда на 100 % подойти адресату", — пояснил собеседник агентства.
19 декабря, 10:40Эксперт дал советы, как не разориться на подарках к Новому году